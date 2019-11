Jules César de Georg Friedrich Haendel au Festival d'Ambronay 2019

Georg Friedrich Haendel,Jules César

Opéra enregistré le samedi 28 septembre 2019 à 20h au Festival d'Ambronay.

Résumé de l'opéra

À Rome, Jules César et Pompée s’affrontent. Vaincu, Pompée cherche refuge à Alexandrie auprès de Ptolémée, qui dispute à sa sœur Cléopâtre le trône d’Égypte. Tandis que César poursuit Pompée et débarque à sa suite en Égypte, Ptolémée trahit Pompée et le tue, pensant obtenir ainsi le soutien de César contre Cléopâtre.

Passion amoureuse, vengeance et pouvoir en constituent la trame dramatique

Distribution

Christopher Lowrey contre-ténor (Jules César)

Karina Gauvin soprano (Cléopatre)

Eve-Maud Hubeaux soprano (Cornelia)

Ann Hallenberg mezzo-soprano (Sextus)

Kacper Szelazek contre-ténor (Tolomeo)

Ashley Riches basse (Achille)

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset direction

Coproduction Festival d’Ambronay – Ensemble Les Talens Lyriques.

L’Ensemble Les Talens Lyriques sont soutenus par le Ministère de la Culture, la Ville de Paris et le Cercle des Mécènes.

L’Ensemble Les Talents Lyriques remercie ses Grands Mécènes : la Fondation Annenberg / GRoW – Gregory et Regina Annenberg Weingarten, Mécénat Musical Société Générale et Madame Aline Foriel-Destezet.