Jenůfa à Covent Garden avec Asmik Grigorian et Karita Mattila

La Kostelnička cache Jenůfa enceinte des œuvres de Števa, et fait disparaître dans la rivière glacée l’enfant né hors mariage. Karita Mattila et Asmik Grigorian incarnent la marâtre et sa belle-fille dans l’opéra de Janáček dirigé par Henrik Nánási.

Leoš Janáček – Janáček / d’après Gabriela Preissová,

Jenůfa

Opéra en trois actes créé le 21 janvier 1904 à l’Opéra National de Brno.

Version de Brno éditée par Sir Charles Mackerras et Dr John Tyrell en accord avec UE Vienne.

Opéra offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré le 12 octobre 2021 à l’Opéra Royal de Londres, Covent Garden.

Distribution :

Henrik Nánási : Direction musicale

Claus Guth : Mise en scène

Asmik Grigorian : Jenůfa

Karita Mattila : Kostelnička Buryjovka, Soprano

Nicky Spence : Laca Klemeň, Ténor

Saimir Pirgu : Števa Buryja, Ténor

Eleana Zilio : Starenka Buryjovka, la grand-mère, Contralto

David Stout : Stárek, le meunier, Baryton

Jeremy White : Le Maire du village, Basse

Hélène Schneiderman : La Femme du maire, Mezzo-soprano

Jacquelyn Stucker : Karolka, la fille du maire, Mezzo-soprano

Angela Simkin : Pastuchyna, une bergère, Mezzo-soprano

April Koyejo-Audiger* : Barena, Soprano

Yaritza Véliz : Jano, jeune berger , Soprano

Renata Skarelyte** : Tetka, une tante, Mezzo-soprano

Marianne Cotterill** : Voix, Soprano

Thomas Barnard** : Voix, Baryton-basse

Royal Opera Chorus

William Spaulding : Chef des Chœurs

Orchestra of the Royal Opera House

Vasko Vassilev : Violon solo principal invité

*Membre de la Jette Parker Young Artists 20th Anniversary Company

** Membres du Royal Opera Chorus

Michael Levine : Décors

Gesine Völlm : Costumes

James Farncombe : Lumières

Teresa Rotemberg : Chorégraphie

Rocafilm : Vidéo

Yvonne Gebauer : Dramaturgie

, © Royal Opera House / Photo by Tristram Kenton – Londres 2021

, © Royal Opera House / Photo by Ivor Kerslake – Londres 2021

Argument :

Un village morave isolé.

Après la mort de ses fils, la propriétaire du moulin, grand-mère Buryja vit avec ses deux petits-fils orphelins, Števa et Laca.

Leur tante par alliance, la Kostelnička (ou la sacristine), est la mère adoptive de l'autre petite-fille orpheline de Buryja, Jenůfa.

Acte I. Jenůfa cache à tout le monde qu'elle est enceinte de Števa, qui boit et est un coureur de jupons. La belle-mère de Jenůfa, la Kostelnička, dit à Števa qu'elle ne l’autorisera pas à épouser Jenůfa s'il ne reste pas sobre pendant un an. Le comportement autoritaire de Števa envers Jenůfa met en colère son demi-frère Laca, qui aime Jenůfa et est jaloux. Lorsque Jenůfa prend la défense de Števa, Laca devient furieux. Ils se battent et il lui entaille le visage d’un coup de couteau.

Acte II. Cinq mois ont passé. Dans une tentative pour protéger la réputation de sa belle-fille, la Kostelnička a caché Jenůfa et son bébé, et a fait croire que sa belle-fille est partie à Vienne. La Kostelnička drogue Jenůfa, et rencontre Števa, qu'elle supplie d'épouser Jenůfa. Števa accepte de fournir en secret de l'argent pour son enfant, mais refuse d'épouser Jenůfa ou de reconnaître son fils, maintenant qu'elle est défigurée, et que lui est fiancé à Karolka, la fille du maire. Števa part et la Kostelnička les maudit, lui et son fils.

La Kostelnička rencontre Laca, à qui elle révèle où se trouve Jenůfa en réalité, et qu'elle a eu un fils de Števa. Laca accepte d'épouser Jenůfa mais rechigne à prendre en charge l’enfant de Števa. La Kostelnička enlève le bébé et dit à Laca, comme à Jenůfa que le bébé est mort pendant que Jenůfa dormait. Abasourdie par la perte de son fils, Jenůfa accepte d'épouser Laca.

Acte III. Deux mois plus tard : le jour du mariage. Alors que Grand-mère Buryja s'apprête à bénir les mariés, les célébrations sont interrompues par Jano, un berger qui cherche le maire, car on a découvert le corps gelé d'un bébé dans la rivière. Jenůfa est persuadée que c’est son fils. Parti voir le corps, le maire revient présenter le lange et le bonnet qu’elle reconnaît pour ceux de son enfant. Les villageois horrifiés l'accusent d'infanticide. Alors la Kostelnička confesse son crime. Jenůfa lui pardonne, avant de décider d'essayer de commencer une nouvelle vie avec Laca.

Traduit et reproduit avec l’aimable autorisation de l’Opéra Royal de Londres, Covent Garden

Ouvrage de référence :

L’Avant-Scène Opéra : Jenůfa de Leoš Janáček

n°102 – ISBN : 2-84385-083-5

Programmation musicale :

Leoš Janáček,

Dans les brumes JW VIII/22 :

1er mouvement. Andante

2ème mvt. Molto adagio

3ème mvt. Andantino

4ème mvt. Presto

Alain Planès : Piano

HARMONIA MUNDI HMC 901508

Richard Strauss – Hermann Hesse,

Vier letzte Lieder (Quatre derniers Lieder) :

1. Frühling (Printemps)

2. September (Septembre)

3. Beim Schlafengehen (En s’endormant)

Richard Strauss – Joseph von Eichendorff,

Vier letzte Lieder :

4. Im Abendrot (Au couchant)

Karita Mattila : Soprano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado : Direction musicale

DEUTSCHE GRAMMOPHON 445 182-2

Jean Sibelius – Josef julius Wecksell,

Var det en dröm (Etait-ce un rêve) op 37 n°4

Karita Mattila : Soprano

Ilmo Ranta : Piano

ONDINE ODE 856-2

