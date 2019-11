Guillaume Tell de Rossini à l'Opéra de Lyon !

Gioacchino Rossini,Guillaume Tell

Opéra enregistré le samedi 5 octobre 2019 à 20h à l'Opéra de Lyon.

Résumé de l'opéra

« Dans la Suisse de 1307,Guillaume Tellse révolte contre la tyrannie autrichienne et son représentant le gouverneurGessler,éveillant la conscience politique et l'aspiration à la liberté de ses pairs. Parmi eux, le montagnardArnoldquien dépit de son amour pourMathilde, la sœur du gouverneur, se range aux côtés de celui qui deviendra le héros de l'indépendance suisse. »

Distribution

Nicola Alaimo, Guillaume Tell

Enkelejda Shkoza, Hedwige, femme de Guillaume Tell

Jennifer Courcier, Jemmy, fils de Guillaume Tell et de Hedwige

Martin Falque, Jemmy (enfant)

John Osborn, Arnold, prétendant de Mathilde

Jean Teitgen, Gesler, gouverneur

Tomislav Lavoie, Melcthal, père d'Arnold

Jane Archibald, Mathilde, sœur de Gesler

Grégoire Mour, Rodolphe, capitaine de la garde

Patrick Bolleire, Walter Furst

Philippe Talbot, Ruodi, un pêcheur

Antoine Saint-Espes, Leuthold

Kwang Soun Kim, Un Chasseur

Tobias Kratzer, Mise en scène

Daniele Rustioni, direction musicale

Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Lyon

