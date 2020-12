Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev au Metropolitan Opera de New York

Fermé tout au long de cette saison, le Met nous propose de réécouter des productions qui ont marqué son histoire au cours des dernières années. À l'affiche, dans Guerre et Paix de Prokofiev : les débuts sur cette scène d'Anna Netrebko, et le flamboyant Prince Andrei de Dmitri Hvorostovsky !

Le 2 mars 2002, le Metropolitan Opera de New York donnait l'impressionnant Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev, dirigé par Valery Gergiev. Parmi la cinquantaine de solistes, retrouvez les talentueux Dmitri Hvorostovsky, Anna Netrebko pour ses débuts au Met et Ekaterina Semenchuk.

Sergueï Prokofiev (1891-1953), Guerre et Paix

Librettistes : Sergueï Prokofiev et Mira Mendelson (1914-1968)

Composé en 1942, d'après le roman de Léon Tolstoï (1828-1910)

Opéra en cinq actes et 13 scènes, donné le 2 mars 2002 au Metropolitan Opera de New York, avec plus de 50 solistes, 120 choristes, 41 danseurs de ballet et 227 figurants.

Résumé

Au début des années 30, Sergueï Prokofiev a une idée folle et démesurée : il décide d'adapter l’immense fresque de Tolstoï, Guerre et paix. Dans son immense roman de plus de 2 000 pages, Tolstoï intercale l'histoire des guerres napoléoniennes en Russie – campagnes des troisième et quatrième coalitions de 1805 jusqu'à la paix de Tilsit et campagne de Russie en 1812 – avec une chronique de l'aristocratie russe de l'époque.

, © Met Opera Archives

Distribution

Dmitri Hvorostovsky, baryton (Prince Andrei Bolkonsky)

Anna Netrebko, soprano (Natasha Rostova)

Ekaterina Semenchuk, mezzo-soprano (Sonya)

Elena Obraztsova, contralto (Maria Dmitrievna Akhrosimova)

Claudia Waite, soprano (Madame Peronskaya)

John Cheek, basse (Comte Ilya Rostov)

Victoria Livengood, mezzo-soprano (Hélène Bezukhova)

Gegam Grigorian, tenor (Comte Pyotr (Pierre) Bezukhov)

Oleg Balashov, tenor (Prince Anatole Kuragin)

Frank Dellapolla, [silent role] (Tsar Alexander I)

Delores Ziegler, mezzo-soprano (Princesse Maria Bolkonskaya)

Vladimir Ognovenko, baryton (Prince Andrei Bolkonsky)

Samuel Ramey, basse (Field-Marshal Prince Mikhail Kutuzov)

Vasily Gerello, baryton (Napoleon Bonaparte)

Sergey Murzaev, basse (Colonel Vasska Denisov)

Evgeny Nikitin, baryton (Lieutenant Dolokhov)

Sergei Koptchak, basse (General Comte von Bennigsen)

Mzia Nioradze, mezzo-soprano, (Mavra Kuzminichna)

Haijing Fu, baryton (Métivier, un docteur français / General Nikolay Raevsky)

Leonid Lyubavin, tenor (un abbé français / Monsieur de Beausset)

Mikhail Petrenko, baryton/basse (Tikhon Scherbatsky / Marshal Davout / un Valet)

Gary Rideout, tenor (Fyodor, un partisan / Adjudant)

Trevor Kaplan-Newman, alto (treble), (Trishka)

Edward Crafts, baryton (Marshal Berthier)

Christopher Dumont, [silent role] (Marshal Caulaincourt)

Roy Stevens, baryton (General Belliard)

Iosef Shalamayev, tenor (General Barclay de Tolly)

Stefan Szkafarowsky, baryton (General Aleksey Yermolov / un officier français)

Ronald Naldi, tenor (General Pyotr Konovnitsyn / Servant / Adjudant)

James Courtney, basse (Capitaine Ramballe)

Peter Volpe, basse (Capitaine Jacquot)

Bernard Fitch, tenor (Lieutenant Bonnet)

Vladimir Grishko, tenor (Gérard)

Dennis Petersen, tenor (Ivanov, un moscovite / Adjudant)

Violetta Klimczewska, [silent role] (Columbine)

Warren Adams, [silent role] (Harlequin)

Kelly Ebsary, [silent role] (Character Ballerina)

Vaclovas Daunoras, basse (Un Lackey / Un général allemand)

Jane Shaulis, soprano (une femme de chambre)

John Cole, [silent role] (Joseph, un servant)

Philip Cokorinos, basse (Gavrila, le majordome de Madame Akhrosimova)

Marjorie Elinor Dix, soprano (Dunyasha, la femme de ménage de Natasha)

Charles Reid, tenor (un officier d'ordonnance)

Craig Hart, basse (un général allemand / un fou)

Robert Baker, tenor (officier d'état major)

Richard Vernon, basse (officier d'état major)

LeRoy Lehr, basse (un adjudant)

Maria Zifchak (un adjudant)

Emmanuel di Villarosa, tenor (voix en coulisse)

John Fiorito, baryton (voix en coulisse)

Steven Tharp, tenor (un ouvrier)

Nikolai Gassiev, tenor (Platon Karataev)

Michael Forest, [spoken role] un fou

Janet Hopkins, soprano (un actrice française)

Beverly O'Regan Thiele, soprano (une actrice française)

Le Choeur du Metropolitan Opera

L'Orchestre du Metropolitan Opera

Valery Gergiev, direction musicale

