Görge le rêveur de Zemlinsky à l'Auditorium de Dijon

Accompagnés par l’orchestre et le chœur de l’Opéra National de Lorraine sous la direction de Marta Gardolinska, Daniel Brenna (ténor) et Helena Juntunen (soprano) tiennent les rôles principaux de Görge et de Gertraud dans l’opéra Görge le rêveur de Zemlinsky, donné le 16 octobre dernier à Dijon.

Alexander von Zemlinsky (1871 - 1942), Görge le rêveur ("Der Traumgörge") (1980)

Opéra en deux actes avec épilogue sur un livret de Leo Feld crée à l'Opéra de Nuremberg le 11 octobre 1980 (œuvre posthume).

Résumé

Görge, grand lecteur de contes, est rejeté par son village. La fille actuelle du meunier, Grete, est promise à devenir sa fiancée. Le jour des noces, la fête est perturbée par le retour de l’amour d’enfance de Grete, Hans. Une nuit, Görge rêve d’une princesse qui lui dit de visiter le monde et de vivre ses rêves, ce qu’il fera alors. Trois années plus tard, loin de son village, Görge n’a toujours pas trouvé la princesse de ses rêves, il est ruiné et alcoolique, et vit avec Marei, une fille d’aubergiste. Afin de guider les paysans affamés qui souhaitent se rebeller contre les seigneurs, on demande à Görge d’abandonner son amie Gertraud. Görge refuse et promet à Gertraud de l’épouser. Les deux nouveaux amants prennent la fuite et retournent au village pour reprendre le moulin. Un soir, au clair de lune, Görge reconnaît en Getraud la princesse de ses rêves d’antan.

Distribution

Daniel Brenna, ténor (Görge)

Maria Helena Juntunen, soprano (Gertraud, La princesse)

Susanna Hurrell, soprano (Grete)

Andrew Greenan, baryton (Le Meunier)

Igor Gnidii, baryton (Le Pasteur / Matthes)

Allan Boxer, baryton (Hans)

Alexander Sprague, ténor (Züngl)

Wieland Satter, baryton-basse (Kaspar)

Aurélie Jarjaye, soprano (Marei)

Kaëlig Boché, ténor (L'Aubergiste)

Amandine Ammirati, soprano (Femme de l'aubergiste)

Dana Luccock, mezzo-soprano (Une voix)

Ju In Yoon, ténor (Un vieux paysan)

Ill Ju Lee, ténor (Un garçon)

Jonas Yajure, basse (Un paysan)

Benjamin Colin, baryton (Un paysan)

Choeur de l'Opéra de Dijon

Choeur de l'Opéra National de Lorraine

Orchestre de l'Opéra National de Lorraine

Marta Gardolinska : Direction

Metteur en scène : Laurent Delvert

Décors : Philippine Ordinaire

Costumes : Petra Reinhardt

Lumières : Nathalie Perrier

Chorégraphie : Sandrine Chapuis

Assistanat à la mise en scène : Sophie Bricaire

Assistanat à la direction musicale : Michał Juraszek

Assistanat aux costumes : Flaminia Hohenzoller

à réécouter AUDIO 5 min émission Musique en régions Laurent Joyeux, directeur de l'opéra de Dijon