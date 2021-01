Falstaff à l'Opéra d'Etat de Bavière

Falstaff de Verdi, l’œuvre fulgurante, gorgée de jeunesse, d’un homme de 80 ans. Le baryton basse allemand Wolfgang Koch y chante son premier « Pancione » tandis que la Slovène Mateja Koležnik, cinéaste, philosophe et femme de théâtre reconnue, réalise ses débuts de metteur en scène d’opéra.

Giuseppe Verdi – Arrigo Boito d’après William Shakespeare,

Falstaff

Comédie lyrique en 3 actes créée à la Scala de Milan le 9 février 1893 et à l'Opéra-Comique de Paris le 18 avril 1894.

Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré le 2 décembre 2020 au Théâtre National de Munich – Opéra d’Etat de Bavière.

Résumé :

Pour éponger sa dette à l’Hôtellerie de la Jarretière, Sir John Falstaff, dit aussi il Pancione (le Ventru), a le projet de séduire deux riches bourgeoises, Alice Ford et Meg Page. Il écrit à toutes deux une lettre identique, ce dont elles s’aperçoivent. Mi amusées, mi fâchées, elles décident de le ridiculiser. Alice fait porter sa réponse à Falstaff, lui précisant que son mari est toujours absent entre deux et trois heures. Tandis que Meg lui apprend que son mari très jaloux, la surveille. A l’heure dite, arrive Falstaff dans la maison des Ford. Il fait une cour très pressante à Alice. Mais Meg a vu le mari d’Alice arriver plus tôt que prévu. Le voilà, furieux. Falstaff se cache derrière un paravent, puis dans une corbeille à linge… qu’Alice demande à ses domestiques de vider dans la rivière. L’énorme Falstaff remonte à la surface sous les yeux d’Alice et de son mari. Falstaff rentré à la Jarretière, Mrs Quickly lui porte un autre message d’Alice. Elle lui demande de venir à minuit, dans la forêt royale de Windsor, déguisé en Chasseur Noir, le personnage légendaire. De son côté, Alice vient avec sa fille Nannetta déguisée en Reine des Fées, Meg en Nymphe, Mrs Quickly en sorcière, et toute une mascarade. Falstaff d’abord impressionné, et même terrorisé jusqu’à demander pardon pour ses fautes, reconnait Bardolfo. Alors chacun ôte son masque et Falstaff en beau joueur, admet le succès de la farce.

Distribution :

direction musicale : Michele Mariotti

mise en scène : Mateja Koležnik

décors : Raimund Orfeo Voigt

costumes : Ana Savié-Gecan

chorégraphie : Magdalena Reiter

Lumières : Tamás Bányai

chef des chœurs : Stellario Fagone

dramaturgie : Nikolaus Stenitzer

Wolfgang Koch, baryton basse (Sir John Falstaff)

Boris Pinkhasovich, baryton (Ford, riche bourgeois)

Galeano Salas, tenor (Fenton, jeune gentilhomme)

Kevin Conners, tenor (Le Docteur Caïus)

Callum Thorpe, basse (Pistola, serviteur de Falstaff)

Ailyn Pérez, soprano (Mrs Alice Ford)

Timothy Oliver, ténor (Bardolfo, serviteur de Falstaff)

Judit Isabela Kutasi, mezzo-soprano (Mrs Quickly)

Elena Tsallagova, soprano, Nannette (fille d'Alice Ford)

Daria Proszek, mezzo-soprano (Meg Page)

Orchestre d’Etat de Bavière

Choeur de l’Opéra d’Etat de Bavière

Ballet de l’Opéra d’Etat de Bavière

, © Photo by Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper

Ouvrage de référence :

La revue L'Avant-scène Opéra consacrée à Falstaff de Verdi.

Programmation musicale :

Giuseppe Verdi,

Quatuor à cordes en mi mineur,

arrangement pour orchestre à cordes :

Scherzo

Orchestre de Chambre Anglais

direction : Pinchas Zukerman

Disque commercialisé

SONY CLASSICAL SBK 62828

Marc-Antoine Charpentier,

Actéon

Opéra de chasse

Dominique Visse, contre-ténor (Actéon)

Agnès Mellon, soprano (Diane)

Guillemette Laurens, mezzo-soprano (Junon)

Jill Feldman, soprano (Arthébuze)

Françoise Paut, soprano (Hyale)

Les Arts Florissants, ensemble vocal et instrumental

direction : William Christie

Disque commercialisé

HARMONIA MUNDI HMA 1901095

Résumé

Actéon et les chasseurs sont sur la piste d’un gibier important. Eprouvant le besoin de se reposer, il se rend dans un endroit calme et paisible, où par malchance, il surprend Diane et ses sœurs qui se baignent dans une fontaine. Diane offensée le transforme en cerf, et ses chiens qui l’ont rejoint avec les chasseurs, le tuent.