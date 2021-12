Eurydice de Matthew Aucoin au Met de New York

Le mythe renouvelé d’Orphée et Eurydice, vécu dans la peau de celle-ci jusqu’outre-tombe. A l’affiche de l’opéra de Matthew Aucoin (né en 1990) sur un livret de Sarah Ruhl : Erin Morley, Jakub Józef Orliński, Barry Banks... Dir Yannick Nézet-Séguin.

Programmation musicale en prélude à l'opéra :

Actualisation à venir...

L'opéra

Matthew Aucoin – Sarah Ruhl d’après sa pièce éponyme,

Eurydice

Opéra en trois actes crée le 1er février 2020 à l'Opéra de Los Angeles

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Opéra offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, diffusé ce 4 décembre 2021 en léger différé du Metropolitan Opera de New York.

Co-production du Metropolitan Opera et du Los Angeles Opera. Commande du Metropolitan Opera et du LA Opera. A l’origine commandé par le Metropolitan Opera/Lincoln Center Theater New Works Program avec le soutien de l’Opera America Repertoire Development Grant.

Distribution :

Yannick Nézet-Séguin : Direction musicale

Mary Zimmerman : Mise en scène

Erin Morley : Eurydice, Soprano

Jakub Józef Orliński : Double d'Orphée, Contre-ténor

Barry Banks : Hadès, Ténor

Joshua Hopkins : Orphée, Baryton

Nathan Berg : Le père d'Eurydice, Baryton

Stacey Tappan : Little Stone (Petite Pierre), Soprano

Ronnita Miller : Big Stone (Grande Pierre), Mezzo-soprano

Chad Shelton : Loud Stone (Pierre Bruyante), Ténor

Lianne Coble : La Voix, Soprano

Metropolitan Opera Chorus

Donald Palumbo : Chef des choeurs

Metropolitan Opera Orchestra

Daniel Ostling : Scénographie

Ana Kuzmanic : Costume

T.J. Gerckens : Lumières

S. Katy Tucker : Vidéo

Denis Jones : Chorégraphie

Paul Cremo : Dramaturgie

, © Photo by Marty Sohl / Metropolitan Opera – New York 2021

, © Photo by Marty Sohl / Metropolitan Opera – New York 2021

, © Photo by Marty Sohl / Metropolitan Opera – New York 2021

, © Photo by Marty Sohl / Metropolitan Opera – New York 2021

Synopsis :

Par le compositeur, Matthew Aucoin.

Acte I. Orphée et Eurydice, jeunes et amoureux, sont sur une plage. Eurydice est frustrée que l'esprit d'Orphée semble toujours être ailleurs. Mais Orphée la surprend : il s'amuse à nouer une corde autour de son doigt pour lui rappeler leur amour, et elle se rend compte (un peu tard) qu'il l'a nouée autour de son annulaire, et que c'est une demande en mariage. Elle dit oui.

Aux Enfers, le père d'Eurydice lui écrit une lettre dans laquelle il lui donne ses conseils paternels pour le jour de son mariage. Il se plaint de ne pas savoir comment lui faire parvenir ses lettres.

Lors de leur mariage, Orphée et Eurydice dansent. Eurydice dit qu'elle a chaud et sort pour aller se chercher un verre d’eau.

Lorsqu'elle est seule dehors, Eurydice réalise à quel point son père décédé lui manque et dit qu'elle avait toujours pensé qu'il y aurait "des gens plus intéressants" à son mariage. À ce moment-là, un homme mystérieux et "intéressant" apparaît. Il prétend avoir une lettre pour elle dans son penthouse.

Dans son appartement, l'Homme Intéressant offre du champagne à Eurydice et met une musique d'ambiance terrible. Il ne lui donne pas la lettre de son père. Eurydice réalise la situation dans laquelle elle se trouve et décide de partir. L'Homme Intéressant dévoile la lettre. Eurydice essaie de la saisir et de s'enfuir, mais elle trébuche. Elle dévale des centaines d'escaliers et tombe dans les Enfers, où elle meurt.

Acte II. Aux Enfers, trois Pierres - Petite Pierre, Grande Pierre et Pierre Bruyante, les odieuses gardiennes bureaucratiques du pays des morts, expliquent qu'Eurydice est morte et que, en tant que morte, elle perdra la mémoire et tout pouvoir de langage.

Eurydice arrive aux Enfers dans un ascenseur. À l'intérieur de l'ascenseur, il pleut sur Eurydice. Elle perd la mémoire.

Lorsqu'elle sort de l'ascenseur, son père la salue. Eurydice n'a aucune idée de qui il est. Son père tente de lui expliquer ce qui lui est arrivé.

Dans le monde d'en haut, Orphée pleure la mort d'Eurydice. Il lui écrit une lettre mais ne sait pas comment la lui faire parvenir.

Dans le monde souterrain, le père construit une chambre en ficelle pour Eurydice. Une lettre tombe du ciel. Le père la lit et dit à Eurydice qu'elle vient d'Orphée. Le nom "Orphée" déclenche quelque chose chez Eurydice, et elle commence à se souvenir de qui elle est. Elle reconnaît enfin son père.

Orphée fait lentement descendre dans les Enfers, au bout d'une ficelle, un recueil des œuvres de Shakespeare. Le père lit à Eurydice un extrait du Roi Lear. Eurydice commence à réapprendre le langage, mot par mot.

Orphée décide de trouver un moyen d'atteindre les Enfers et de ramener Eurydice.

Aux Enfers, les Pierres entendent Orphée chanter sans mot dire alors qu'il s'approche des portes. Son chant commence à réveiller les esprits des morts. Désemparées, les Pierres appellent leur patron, Hadès, qui était aussi l'Homme Intéressant.

Acte III. Orphée chante magnifiquement aux portes des Enfers. Hadès apparaît et l'informe dédaigneusement des règles à suivre pour ramener Eurydice dans le monde d'en haut. Elle peut le suivre, mais il ne doit pas se retourner pour s'assurer qu'elle est bien là.

Eurydice est déchirée entre suivre Orphée et rester avec son père. Son père insiste pour qu'elle suive Orphée et vive pleinement sa vie.

Lorsqu'elle voit Orphée devant elle, Eurydice a peur. Elle est convaincue que ce n'est pas vraiment lui. Elle le suit mais finit par se précipiter vers lui et l'appelle par son nom. Orphée se retourne, effrayé. Les amants s'éloignent lentement, impuissants, l'un de l'autre.

Le père se désole de la disparition d'Eurydice. En désespoir de cause, il décide de se plonger dans la rivière de l'oubli et d'effacer sa mémoire. Il prononce silencieusement les indications pour la maison de son enfance et se jette dans l'eau.

Eurydice retourne aux Enfers et découvre, à son grand effroi, que son père s'est plongé dans la rivière de l'oubli et a effacé sa mémoire. Hadès réapparaît pour prendre Eurydice pour épouse. Elle demande timidement un moment pour se préparer.

Elle trouve un stylo dans la poche du manteau de son père et écrit une lettre à Orphée, qui contient des instructions pour sa future épouse sur la façon de prendre soin de lui. Elle se plonge dans la rivière de l'oubli.

L'ascenseur descend à nouveau. Orphée s'y trouve. Il voit Eurydice étendue sur le sol. Il la reconnaît et est heureux. Mais dans l'ascenseur, la pluie s'abat sur Orphée, effaçant sa mémoire. Sorti de l'ascenseur, il trouve la lettre qu'Eurydice lui a écrite. Il ne sait pas comment la lire.

Synopsis traduit et reproduit avec l'aimable autorisation du LA Opera.

Les sites deMatthew AucoinetSarah Ruhl

en savoir plus événement Journée Yannick Nézet-Séguin sur France Musique

en savoir plus AUDIO 1h 58mn émission Carrefour de Lodéon Acte 2 Jakub Jozef Orlinski, contre-ténor - Carrefour de Lodéon 08 juin 2018

en savoir plus AUDIO 2h 58mn émission Samedi à l'opéra Création de Point d’orgue de Thierry Escaich et Olivier Py au Théâtre des Champs-Elysées