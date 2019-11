Ernani de Verdi au Théâtre des Champs-Élysées

Giuseppe Verdi,Ernani

Opéra donné le vendredi 8 novembre 2019 au Théâtre des Champs-Élysées

Résumé de l'opéra

L’action se situe en Espagne en 1519. Après l’assassinat de son père, Don Juan d’Aragon est devenu Ernani, chef d’une troupe de rebelles montagnards. Proscrit et pourchassé par les émissaires de Don Carlo, roi de Castille, il aime d’un amour partagé mais impossible, Elvira, qui doit épouser un vieux parent, Ruy Gomez de Silva. La jeune fille est également confrontée aux avances de Don Carlo qui doit devenir empereur sous le nom de Charles Quint. Ernani décide d’enlever sa bien-aimée au moment où Don Carlo lui dévoile son amour. Les trois protagonistes sont surpris par Silva qui doit s’incliner devant son roi tandis qu’Ernani peut prendre la fuite. Mais le jeune homme revient dans le château de Silva le jour même de ses noces avec Elvira. Silva, fidèle aux lois de l’hospitalité, refuse de livrer son rival proscrit à Don Carlo qui emmène avec lui Elvira comme gage de la loyauté de Silva. Ernani conclut alors un pacte avec Silva : ils combattront le roi pour sauver l’honneur d’Elvira, puis dès que le vieillard le décidera, il fera résonner son cor qu’il lui confie pour signifier à Ernani le moment de mourir. Carlo devenu l’empereur Charles Quint accorde sa clémence aux conjurés et consent aux noces d’Ernani et Elvira. Mais au milieu des réjouissances retentit le son du cor. Silva inflexible exige son dû : la vie d’Ernani, qui respecte sa parole en se poignardant sous le regard jubilatoire du vieillard.

Distribution

Francesco Meli,Ernani

Carmen Giannattasio,Elvira

Amartuvshin Enkhbat,Don Carlos

Roberto Tagliavini,Don Ruy Gomez de Silva

Margot Genet,Giovanna

Kaëlig Boché,Don Riccardo

Matthew Buswell,Jago

Solistes du Studio de l'Opéra National de Lyon

Orchestre et Chœurs de l'Opéra National de Lyon

Daniele Rustioni, direction

, © Blandine Soulage

