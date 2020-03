Einstein on the Beach de Philip Glass au Festival Musica à Strasbourg

Dans l’esprit du personnage titre Albert Einstein, le chœur ne chante que des numéros et des noms de notes... La chanteuse pop Suzanne Vega, le Collegium Vocale Gent et l'Ensemble Ictus composent cette distribution impressionnante, dirigée par Georges-Elie Octors.

Philip Glass, Einstein On The Beach

Enregistré le vendredi 27 septembre 2019 à 20h30 au Palais de la musique et des congrès, dans le cadre du Festival Musica à Strasbourg

Une expérience musicale hors du commun

« Emblématique », « pionnier » et « controversé » ne sont que quelques-uns des termes utilisés pour décrire l’opéra culte Einstein on the Beach. Quand bien même le compositeur Philip Glass et le metteur en scène Robert Wilson ont qualifié cette œuvre clé du 20e siècle d’opéra, aucun élément de ce spectacle ne rappelle le genre traditionnel.

EinsteinOn The Beach dure quatre heures et se joue sans pauses, ne présente pas d’intrigue, est dépourvu de rôle chanté et l’« orchestre » se compose de synthétiseurs, d’instruments à vent, d’une voix soprano et d’un chœur.

Distribution

Suzanne Vega, naratrice

Germaine Kruip, scénographie et lumière

Maarten Beirens, dramaturgie

Collegium Vocale Gent

Ensemble Ictus

Maria van Nieukerken, chef de chœur

Georges-Elie Octors, direction musicale

