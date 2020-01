Don Carlo de Verdi à l'Opéra Bastille

La version italienne du grand opéra français Don Carlos, mise en scène par Krzysztof Warlikowski, confère la profondeur d’un huis clos où la psyché humaine est mise à nu, révélant la paralysie des hommes face à l’héritage du pouvoir.

Giuseppe Verdi,Don Carlo

Opéra donné le jeudi 7 novembre 2019 à l'Opéra Bastille.

Résumé de l'opéra

L’infant Don Carlo et Elisabeth de Valois d’abord promis l’un à l’autre voient leur amour devenir impossible à la suite d’un nouveau projet de mariage de la jeune fille avec Philippe II, le propre père de l’infant. Don Carlo, désespéré par cette nouvelle alliance politique qui fait de son aimée, sa belle-mère, se confie à son ami, le marquis de Posa. Philippe II dont la jalousie est attisée par la vindicative Princesse Eboli, commence à nourrir des soupçons à l’égard de son épouse et de son fils, qui l’affronte violemment en plaidant la cause des Flamands persécutés par l’Inquisition. Le loyal Posa prend parti pour Philippe II à la stupéfaction générale. Mais la terrible machine de l’Inquisition est en marche : Posa y perdra la vie et Don Carlo, menacé à son tour, disparaîtra mystérieusement entraîné par le spectre du grand Charles Quint.

Distribution

René Pape, Filippo II

Roberto Alagna, Don Carlo

Étienne Dupuis, Rodrigo, marquis de Posa

Aleksandra Kurzak, Elisabetta di Valois

Vitalij Kowaljow, II Grande Inquisitore

Sava Vemić, Un frate

Anita Rachvelishvili, La Principessa Eboli

Eve-Maud Hubeaux, Tebaldo

Tamara Banjesevic, Una Voce dal cielo

Julien Dran, Il Conte di Lerma

Pietro Di Bianco, Daniel Giulianini, Mateusz Hoedt,Tomasz Kumiega, Tiago Matos, Alexander York, Deputati fiamminghi

Vincent Morell, Un Araldo

Vadim Artamonov, Fabio Bellenghi, Marc Chapron, Enzo Coro, Julien Joguet, Kim Ta, Inquisitori

Bernard Arrieta, Corifeo

Krzysztof Warlikowski, mise en scène

Orchestre et Choeur de l'Opéra national de Paris

Fabio Luisi, direction

