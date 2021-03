Création de Point d’orgue de Thierry Escaich et Olivier Py au Théâtre des Champs-Elysées

Thierry Escaich a composé Point d’orgue, une pièce miroir à celle de Poulenc, La Voix humaine. L’enjeu a été d’imaginer avec Olivier Py, la suite du monologue de Poulenc en un dialogue renoué entre Elle, Patricia Petibon et Lui, J-Sébastien Bou, et aussi L’Autre, Cyrille Dubois. Dir. Jérémie Rhorer.

Deux opéras au programme de notre soirée :

La Voix humaine, suivi de Point d'orgue.

Francis Poulenc – Jean Cocteau,

La Voix Humaine

Tragédie lyrique en un acte (1958), créée le 6 février 1959, Salle Favart à Paris.

Paroles de Jean Cocteau. Musique de Francis Poulenc

Thierry Escaich – Olivier Py,

Point d’orgue

Opéra en un acte (2020) – Création mondiale le 5 mars 2021 au Théâtre de Champs-Elysées, à Paris.

Livret d’Olivier Py. Musique de Thierry Escaich

Commande du Théâtre des Champs-Elysées, de l’Opéra de Dijon, de l’Opéra National de Bordeaux, de l’Opéra de Saint-Etienne et de l’Opéra de Tours

Opéras donnés sans public, enregistrés par Radio France le 5 mars 2021.

Distribution :

Patricia Petibon : Elle, Soprano

Jean-Sébastien Bou : Lui, Baryton

Cyrille Dubois : L’Autre, Ténor

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Jérémie Rhorer : Direction musicale

Olivier Py : Mise en scène

Pierre-André Weitz : Décors et costumes

Bertrand Killy : Lumières

La Voix humaine - Argument

Une femme s’entretient au téléphone avec son amant qui, après cinq années de relation, s’apprête à épouser une autre femme le lendemain. La conversation, constituée d’une succession de moments sans réel lien dramaturgique, est interrompue à plusieurs reprises par des coupures téléphoniques.

Le téléphone sonne. Elle décroche mais la conversation est interrompue par des interférences d’autres interlocuteurs sur la ligne.

Tout juste de retour à la maison, Elle s’inquiète d’avoir pu manquer les éventuels appels de son amant. Elle évoque sa journée avec Marthe.

L’amant demande à récupérer leurs lettres. Elle s’engage, le cœur serré, à les lui rendre. Il admire le courage de sa maîtresse face aux événements tout en percevant un profond désespoir. Il s’accuse d’avoir provoqué cette situation. Elle le détrompe et se remémore leur rencontre. A sa grande surprise, Elle apprend que son amant viendra chercher les lettres le lendemain.

La liaison téléphonique est de nouveau perturbée. Elle imagine son amant à l’autre bout du fil : sa posture, ses vêtements... Elle l’empêche de se prêter à un tel jeu au prétexte qu’il contemplerait une figure abîmée par le chagrin.

La liaison téléphonique est coupée. Elle rappelle chez son amant mais le serviteur l’informe que Monsieur n’est pas chez lui et pour cause, il l’appelle d’un restaurant.

La communication rétablie, Elle avoue avoir menti :Elle n’est pas sortie et a attendu toute la soirée son appel. Désespérée, elle s’apprêtait à venir le retrouver. La veille, Elle a tenté de se suicider en prenant des médicaments. Au plus mal, Elle a appelé Marthe qui a fait venir un médecin. Son amie l’a veillée toute la journée jusqu’à ce qu’Elle la congédie de peur que celle-ci l’empêche de recevoir le coup de fil tant attendu. Or parler à son amant l’apaise. Elle regrette de faire endurer une telle scène à celui-ci mais sa souffrance est telle, qu’elle ne peut s’en empêcher. L’avant-veille, Elle a dormi seule pour la première fois, le téléphone à ses côtés. La rupture consommée, sa vie n’aura plus aucun sens.

Après avoir mis fin aux interférences d’une voix étrangère sur la ligne, Elle se remémore avec effroi la situation et déplore cette rupture à distance.

Nouvelle coupure de téléphone.

La communication est rétablie. Le fil autour du cou, Elle n’a pas le courage de raccrocher. Avant de se séparer à jamais, Elle implore son amant de ne pas aller avec son épouse dans l’hôtel où ils allaient ensemble. L’amant raccroche au son d’un douloureux « Je t’aime ». Désespérée, Elle laisse tomber le combiné à terre.

Point d’orgue - Argument

Point d’orgue a été écrit comme une suite et un envers à La Voix humaine de Cocteau-Poulenc.

Suite chronologique, l’après catastrophe du mélodrame, mais aussi l’envers, puisque dans cet opéra on n’entend jamais l’autre personnage et que ses intentions autant que son histoire restent des hypothèses.

On retrouve donc le personnage central de la femme abandonnée qui ne porte pas de nom, ce qui est déjà lourd de symbole. Mais cette pièce est centrée sur le personnage masculin qui reste dans l’ombre dans l’œuvre de Cocteau.

L’homme énigmatique à l’autre bout du fil apparaît d’abord comme la personnification du lâche et du salaud.

On découvre dans Point d’orgue qu’il est sous l’influence d’une maladie de l’âme, personnifiée par un énigmatique compagnon. Il ne fuit donc pas pour un avenir meilleur, une autre femme, ou une relation plus gratifiante, mais tente de survivre, au cœur d’un ouragan.

Ce que l’on nomme aujourd’hui « dépression » n’est que la formulation médicale d’un mal plus grand dont la littérature n’a jamais mesuré le diamètre.

Les noms des personnages restent sans patronyme, Elle, Lui et l’Autre. Lui vit depuis des mois reclus dans une chambre d’hôtel, avec l’Autre. Ils jouent à toutes sortes de jeux pour tenter déjouer une chute, un effondrement que Lui refuse de qualifier de mystique, mais que l’Autre identifie comme une sorte de quête spirituelle à l’envers.

Un dialogue s’engage entre les deux, dans lequel les rapports de pouvoir et de domination laissent place à des méditations sur la vanité des choses. Alors que plus rien ne semble pouvoir arrêter la déchéance de Lui, Elle (le personnage de La Voix humaine) fait irruption dans ce couple faustien. L’Autre, conforme à sa dimension « mesphistophélique », entame un combat moral avec Elle. On comprend que la femme qui paraissait fragile et abandonnée dans La Voix humaine est en fait celle qui détient la force, et que c’est l’homme, Lui, dont le comportement est pathologique.

Elle tente une dernière fois de le sauver, avant de comprendre qu’elle doit se sauver elle-même et renoncer à cette relation empoisonnée, elle abandonne alors toute culpabilité, et se tourne vers la vie qu’elle porte en elle en abandonnant Lui a ses démons.

Les deux hommes reprennent alors leurs expérimentations philosophiques et physiques, dérèglement de tous les sens, mais aucune rédemption n’intervient dans ce chemin de croix.

Bien que les rapports de domination et de violence psychologique soient omniprésents dans cette chambre sale, le ton de la pièce oscille plutôt entre une grande plaisanterie, un carnaval de mots et un lyrisme qui ne renonce pas à formuler quelque chose de l’aventure spirituelle, fût-elle une chute ascensionnelle.

Le personnage de Lui, bien que grandement désespéré, ose un humour et une parodie de sa propre déchéance et tutoie les questions les plus complexes.

Le personnage de l’Autre, à la fois amant, dealer et metteur en séance, est peut-être une allégorie vivante de la souffrance morale. Là où la pièce de Cocteau décrivait un parcours de dépendance et de manque, son écho contemporain ouvre la béance et le mystère de la souffrance sans raison.

La pièce est une suite, un envers, et peut-être pour le personnage de Cocteau, la possibilité d’une résolution harmonique. La musique seule, arbitre ce qui dans nos anecdotes est de l’ordre de l’échec ou de la vérité.

Programmation musicale :

Francis Poulenc,

Sonate pour violoncelle et piano FP 143 :

2ème mouvement. Cavatine

François Salque, Violoncelle

Eric Le Sage, Piano

RCA RED SEAL 88985321992

Ventura Romero Armendá,

BO du film de Pedro Almodóvar, Femmes au bord de la crise de nerfs :

Soy infeliz (Je suis malheureuse)

Lola Beltrán, Chant

Orchestre et direction non précisés

QUARTET RECORDS QR 345

Bernardo Bonezzi,

BO du film de Pedro Almodóvar, Femmes au bord de la crise de nerfs :

El teléfono no suena

Orchestre et direction non précisés

QUARTET RECORDS QR 345

Francis Poulenc,

Banalités FP 107 :

Sanglots

Patricia Petibon, Soprano

Susan Manoff, Piano

SONY CLASSICAL 194397195521

Thierry Escaich,

Les Litanies de l’ombre

Claire-Marie Le Guay, Piano

ACCORD 476 1282

Thierry Escaich – Olivier Py,

Le Chant des lendemains

Patricia Petibon, Soprano

Olivier Py, Chant

Susan Manoff, Piano

David Venitucci, Accordéon

SONY CLASSICAL 194397195521

Georges Bizet – Michel Carré et Eugène Cormon,

Les Pêcheurs de perles :

Zurga, Nadir « Au fond du temple saint »

Cyrille Dubois : Nadir, Ténor

Florian Sempey : Zurga, Baryton

Orchestre National de Lille

Direction : Alexandre Bloch

PENTATONE PTC 5186685

Wolfgang Amadeus Mozart – Lorenzo Da Ponte,

Don Giovanni KV 527 :

Acte II – Scène 12 (extrait) à scène dernière :

- Donna Anna « Crudele ! Ah no, mio ben… Non mi dir, bell'idol mio »

(« Cruelle ! Ah non, mon bien-aimé… Ne me dis pas, mon bel amour »)

- Don Ottavio « Ah si segua il suo passo » (« Ah ! suivons ses pas »)

- Don Giovanni, Leporello « Gia la mensa è preparata »

(« La table est déjà prête » - sc 13)

- Donna Elvira, Don Giovanni et Leporello « L'ultima prova dell'amor mio »

(« L’ultime preuve de mon amour » - sc 14)

- Le Commandeur, Don Giovanni et Leporello « Don Giovanni, a cenar teco »

(« Don Giovanni, tu m’as invité à souper avec toi » - sc 15)

- Don Giovanni, Leporello et le Chœur « Da qual tremore insolito »

(« Quel est cet insolite tremblement »)

- Donna Elvira, Zerlina, Don Ottavio, Masetto, Donna Anna et Leporello

« Ah dov'è il perfido » (« Ah ! où est le perfide » - sc dernière)

- Don Ottavio, Donna Anna, Zerlina, Masetto et Leporello

« Or che tutti o mio tesoro » (« A présent, ô ma bien-aimée »)

Jean-Sébastien Bou : Don Giovanni, Baryton

Robert Cleadow : Leporello, Baryton-basse

Myrtò Papatanasiu : Donna Anna, Soprano

Julie Boulianne : Donna Elvira, Mezzo-soprano

Julien Behr : Don Ottavio, Ténor

Anna Grevelius : Zerlina, Mezzo-soprano

Marc Scoffoni : Masetto, Baryton

Steven Humes : Commendatore, Basse

Chœur de Radio France

Stéphane Petitjean, Chef des choeurs

Le Cercle de l’Harmonie

Direction : Jérémie Rhorer

ALPHA CLASSICS ALPHA 379

