Connesson : Les Bains macabres au Théâtre Impérial de Compiègne

Des fantômes s’invitent dans le monde des vivants aux Bains Terminus, établissement thermal où travaille Célia qui est amoureuse de Mathéo, un trépassé. Un opéra-comique original signé Guillaume Connesson sur un livret d’Olivier Bleys. Écoutez sa création dirigée par Arie van Beek le 24 janvier 2020

Guillaume Connesson – Olivier Bleys,

Les Bains macabres

Opéra-comique en quatre actes (2019) – Création mondiale le 24 janvier 2020 au Théâtre Impérial de Compiègne.

Musique de Guillaume Connesson – Livret d’Olivier Bleys

© Editions Gérard Billaudot.

Opéra enregistré par France Musique le 24 janvier 2020. Commande et production du Théâtre Impérial et des Frivolités Parisiennes.

En coproduction avec les trois Scènes de la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaize.

Distribution :

Arie van Beek : Direction musicale

Joël Suhubiette : Chef des Chœurs

Nicolas Chesneau : Chef de chant

Sandrine Buendia : Célia Verdier, Employée aux Bains Terminus, Soprano

Fabien Hyon : Nestor Gobineau, Directeur des Bains Terminus, Ténor

Romain Dayez : Mathéo, un spectre, le fiancé de Célia, Baryton

Anna Destraël : Miranda Joule, Commandante de Police, Mezzo-soprano

Geoffroy Buffière : Prosper Lampon, Basse

Nicolas Certenais, Aristide Nubret, spectre, Basse

Jérémie Brocard : Curiste, Spectre, Basse

Benjamin Mayenobe : Curiste, Spectre, Baryton

Benoît-Joseph Meier : Curiste, Spectre, Ténor

Chœur de chambre Les Éléments

Les Frivolités Parisiennes –

Orchestre du Théâtre Impérial de Compiègne

Florent Siaud : Mise en scène

Jane Piot : Assistante à la mise en scène

Philippe Miesch : Scénographie et costumes

Nicolas Descôteaux : Lumières

Thomas Israël : Design vidéo

Argument :

Acte I. De nos jours. Célia Verdier est employée aux Bains Terminus, un établissement thermal sur le front de mer. L’opéra s’ouvre sur une conversation de Célia avec trois curistes âgés. Les clients la pressent de questions sur son mystérieux fiancé, dont personne n’a jamais vu le visage. Ils évoquent Aristide Nubret, un curiste décédé voici peu d’une crise cardiaque, un homme généreux qui voulait du bien à la jeune baigneuse. Celui-ci lui avait offert de l’argent pour payer ses noces auxquelles sa disparition l’empêchera hélas d’assister. « Invitez-le quand même ! », l’enjoignent les curistes. Célia se laisse gagner à cette étrange idée : convier un fantôme à son mariage.

Entrée de Nestor Gobineau, le directeur des Bains Terminus. Il est épris de Célia et lui fait une déclaration fiévreuse. Alors qu’il cherche à l’embrasser, surviennent Miranda Joule, commandante de la Police des Bains et des Thermes, et son acolyte le brigadier Prosper Lampon. Ils enquêtent sur la mort suspecte d’Aristide, et de plusieurs autres curistes avant lui. Quel tragique secret abritent les Bains Terminus ?

Acte II. Pendant que Nestor s’entretient avec la police, Célia regagne son logement au-dessus des thermes. Comme chaque soir, elle allume son ordinateur et se connecte à un service de messagerie pour dialoguer avec son fiancé, Mathéo. À travers leur échange, on comprend que Mathéo, ancien curiste, figure parmi ceux qui ont perdu la vie aux Bains. Il visite sa fiancée depuis l’au-delà. Désormais, seule la messagerie informatique permet aux jeunes gens d’être en présence. Mathéo suggère à Célia de mettre fin à ses jours pour qu’ils soient de nouveau réunis. On frappe à la porte de Célia. La police la soupçonne d’avoir joué un rôle dans la disparition des curistes. Elle est emmenée, menottes aux poignets.

Sur scène se matérialise un autre monde, le séjour des curistes trépassés. Aristide, à leur tête, tâche de consoler Mathéo qui supporte mal d’être séparé de sa fiancée. Le vieux curiste lui apprend qu’il existe un moyen de la rejoindre, et de partager quelques heures avec elle parmi les vivants. Mathéo doit s’immerger dans une baignoire, et s’y noyer de plein gré. Le jeune homme s’exécute.

Acte III. Mathéo reprend ses esprits sur le sable, au pied des Bains Terminus. Des curistes qui prennent le soleil l’informent que Célia a été conduite au poste de police. Mathéo s’achemine vers les anciens blockhaus en béton qui abritent le commissariat, au bout de la plage. Nestor et Célia y sont gardés à vue dans une petite cellule. Dans le bureau voisin, la commandante Miranda et le brigadier Prosper parlent de l’enquête, qui n’avance pas. Une idée vient alors à Miranda : citer les morts à comparaître. Quel meilleur moyen d’apprendre les circonstances de leur disparition ? Un médium est requis pour évoquer ces fantômes. Surgit alors Mathéo, entré on ne sait comment. Habilement, le jeune homme se fait passer pour médium, et s’offre à s’entremettre avec les curistes trépassés. Il pose deux conditions : que la séance spirite se déroule aux Bains Terminus et que les suspects des meurtres, Nestor et surtout Célia, puissent y assister.

Acte IV. Sur les instructions de Mathéo, les Bains sont préparés pour la séance d’évocation. Le jeune curiste s’installe au centre d’un pentacle tracé à la craie en compagnie de Célia, dont il a exigé la présence à ses côtés. Retrouvailles émues des deux jeunes gens. Récitant quelques formules, Mathéo parvient à attirer les spectres dans le monde d’en bas. L’un après l’autre, ils surgissent d’une baignoire. Leur chef, Aristide, se matérialise le dernier et vient occuper la cinquième branche du pentacle. Débute alors l’interrogatoire des trépassés, conduit par la police. Les curistes confient que Célia les a tués, pour les libérer d’une existence qui leur pesait.

Entre-temps, Mathéo découvre avec horreur que son corps de chair fuit en sable. Dans quelques instants, il sera de nouveau séparé de Célia qu’il vient de retrouver. Mais une arme qu’il a dans la poche scelle autrement la scène : sur l’injonction de son fiancé, Célia lui tire dessus, et fait feu contre elle-même. Les deux amants s’effondrent. Leur médium disparu, tous les spectres s’évanouissent à la même seconde. D’abord troublés par l’effacement des protagonistes de l’affaire, les policiers décident de poursuivre leur enquête dans l’au-delà. Ils s’ajustent mutuellement avec leurs pistolets, et tirent. Seul Nestor reste en scène. Esprit froid, le directeur entreprend de nettoyer la salle pour préparer la réouverture des Bains Terminus, dès le lendemain.

Argument reproduit avec l’aimable autorisation de la compagnie des Frivolités Parisiennes / Théâtre Impérial de Compiègne

, © Photo by Nicolas Descôteaux / Théâtre Impérial de Compiègne janvier 2020

Programmation musicale :

Guillaume Connesson,

Sextuor pour clarinette, hautbois, flûte, alto, contrebasse et piano :

1er mouvement. Dynamique

Paul Meyer : Clarinette

François Meyer : Hautbois

Mathieu Dufour : Flûte

Dominique Lobet : Alto

Dominique Desjardins : Contrebasse

Eric Le Sage : Piano

SONY CLASSICAL 190758187921

Bernard Herrmann,

Musique pour le film d’Alfred Hitchcock, La Mort aux trousses

Orchestre Philharmonique de Londres

direction : Bernard Herrmann

DECCA 414 296-1

Nikolaï Rimski-Korsakov – Vladimir Bielski / d’après Alexandre Pouchkine,

Le Coq d’Or :

Fin de l’Acte I :

- « Le Tsar triste est dans les bains »

- « Kiriki ! Kirikoukou ! Prends garde à toi, reste vigilant »

Alexei Korolev : Le Tsar Dodon, Basse

Antonina Klestchiova : La gouvernante Amelfa, Contralto

Nina Polyakova : Le Coq d’Or, Soprano

Leonid Ktitorov : Le général Polkan, Basse

Grand Chœur de la Radio-Télévision d’URSS

Maria Bondar et Lyudmila Ermakova, cheffes des choeurs

Orchestre Symphonique de la Radio-Télévision d’URSS

direction : Alexei Kovalev et Evgeni Akoulov

MELODIYA MEL CD 1002331

Leoš Janáček – Janáček d’après Karel Čapek,

Věc Makropoulos (L’Affaire Makropoulos) :

Début de l’Acte I

Elisabeth Söderström : Emilia Marty, Soprano

Peter Dvorský : Albert Gregor, Ténor

Vladimir Krejčik : Vitek, Premier clerc, Ténor

Anna Czaková : Kristina (Krista), sa fille, Mezzo-soprano

Dalibor Jedlička : Kolenatý, Avocat, Baryton

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Sir Charles Mackerras

DECCA 430 372-2

L’affaire Makropoulos - Argument (extrait) :

A 337 ans, Elina Makropoulos revient à Prague sous le nom d’Emilia Marty, après avoir parcouru le monde sous d’autres idéntités, Elian MacGregor, pour la précédente.

Au premier acte, qui se passe dans l’étude de l’avocat, Kolenatý retrace l’affaire Gregor-Prus, et Emilia Marty y ajoute ses commentaires sur les personnages impliqués et ses révélations au sujet du très important testament. Outre sa connaissance inexplicable des faits, la fascination qu’exerce Marty est également décrite dans une longue scène avec Gregor, et indirectement, au début de l’acte, lorsque Krista (Kristina), la fille de Vitek, le clerc de Kolenatý, rentre d’une répétition, enthousiasmée par le talent et la beauté de Marty.

Avec l'aimable autorisation des disques Decca.

