Concert lyrique au Covent Garden

Airs d'opéras italiens et français par Lisette Oropesa, Aigul Akhmetshina, Charles Castronovo, Filipe Manu, Gerald Finley, le Choeur et l'Orchestre de l'Opéra Royal, direction : Antonio Pappano. Enregistré le 4 septembre 2020 à l'Opéra Royal de Londres, Covent Garden.

Pages célèbres d'opéras de Donizetti, Bellini, Verdi, Massenet et Bizet.

Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré le 4 septembre 2020 à l'Opéra Royal de Londres, Covent Garden

Distribution :

Lisette Oropesa, soprano (Adina, Amina, Manon)

Aigul Akhmetshina, mezzo-soprano (Carmen)

Charles Castronovo, ténor (Nemorino, Riccardo, Don José)

Filipe Manu, ténor (Elvino)

Sir Gerald Finley, baryton (Iago)

Vito Priante, basse (Escamillo)

Choeur de l’Opéra Royal

William Spaulding, chef des choeurs

Orchestre de l’Opéra Royal

direction : Sir Antonio Pappano

Au programme :

Gaetano Donizetti – Felice Romani,

L’Elisir d’amore :

Adina et Nemorino « Caro elisir sei mio »

(« Cher élixir! Tu es à moi! »)

Vincenzo Bellini – Felice Romani,

La Sonnambula :

Scène finale

Amina et Elvino « Ah, non credea mirarti »

(« Ah, je ne pensais pas te voir »)

Amina et Le Chœur « Ah! non giunge »

(« Ah! la pensée humaine ne peut concevoir »)

Giuseppe Verdi – Antonio Somma d’après Eugène Scribe,

Un Ballo in maschera :

Riccardo « Forse la soglia attinse »

(« Elle a sans doute franchi le seuil de sa maison. »)

Giuseppe Verdi – Arrigo Boito d’après William Shakespeare,

Otello :

Iago « Credo in un Dio crudel »

(« Je crois en un Dieu cruel »)

Jules Massenet – Henri Meilhac et Philippe Gille d’après L’Abbé Prévost,

Manon :

Manon « Obéissons quand leur voix appelle », gavotte

Georges Bizet – Henri Meilhac et Ludovic Halévy d’après Prosper Mérimée,

Carmen :

Scène finale

Chœur « A deux cuartos »

Chœur « Les voici, voici la quadrille »

Escamillo, Carmen et Chœur « Si tu m'aimes Carmen »

Carmen, Don José et Chœur « C'est toi. C'est moi. L'on m'avait avertie »

Don José, Carmen et Chœur « Tu ne m'aimes donc plus »