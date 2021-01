Barbara Hannigan chante et dirige La Voix humaine de Francis Poulenc et Jean Cocteau

Pour La Voix humaine de Poulenc, Barbara Hannigan a « toujours pensé que les incursions de « Elle » dans la fantaisie, l’illusion et le contrôle, en faisaient une œuvre qu’il est tout à fait possible de chanter et de diriger à la fois. » Avant cette tragédie lyrique, les Métamorphoses de R. Strauss.

Le concert en vidéo

Barbara Hannigan et l'Orchestre Philharmonique de Radio France ont présenté une nouvelle production de La Voix humaine de Francis Poulenc avec le vidéaste Denis Guéguin. Après son triomphe dans la production de La Voix humaine de Krszysztof Warlikowski à l'Opéra de Paris (2015, 2018), Barbara Hannigan imagine une nouvelle interprétation de « Elle », le personnage de Poulenc, cette fois dans le double rôle de chanteuse et de chef d'orchestre. Le vidéaste Denis Guéguin, qui travaille depuis 2003 avec Krszysztof Warlikowski, se joint au projet à la faveur d’une production originale qui mêle projection vidéo en direct et film pré-enregistré, dans lequel on voit « Elle », prise dans son propre fantasme, diriger l'orchestre. Cette performance télescope une mise en abîme sur le thème de la transformation, et une technique de direction d'orchestre peu orthodoxe qui accentue le drame psychologique.

En préambule à cette tragédie lyrique, Barbara Hannigan a dirigé les Métamorphoses pour cordes de Richard Strauss.

La même « Elle », qui chante et dirige Poulenc, emmène le spectateur dans la réflexion de Strauss sur la transcendance, le passage d'un monde à l'autre.

Le programme :

Richard Strauss,

Métamorphoses, Etude pour 23 cordes solistes

Cordes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Ji-Yoon Park, violon solo

direction : Barbara Hannigan

Francis Poulenc – Jean Cocteau,

La Voix humaine, Tragédie lyrique en un acte

Barbara Hannigan, soprano et direction

Orchestre Philharmonique de Radio France

Ji-Yoon Park, violon solo

Denis Guéguin, vidéo

Enregistré le 6 janvier 2021 Paris, Studio 104 de Radio France –

Maison de la Radio et de la Musique

Coproduction Radio France, Orchestre Symphonique de Göteborg,

Orchestre Philharmonique de Munich, Orchestre Symphonique de la Radio Danoise

Résumé :

Dans sa chambre, une femme abandonnée la veille par son amant. « Elle », éperdue de désespoir, converse avec lui au téléphone, tentant peut-être de le retenir, tout juste reliée encore à lui par le fil du téléphone. Conversation périodiquement interrompue par la mauvaise liaison (sans jeu de mot !) et les échanges exaspérés avec la téléphoniste.

Hélène Pierrakos.

Légende de Valdemar :

A l’époque médiévale, le roi danois Valdemar, aime la belle Tove qu'il invite à séjourner au château de Gurre. Jalouse, son épouse fait assassiner Tove. Dans sa douleur, Waldemar maudit Dieu et à cause de cela, après sa mort, lui et sa suite sont condamnés à sortir chaque nuit de leurs tombes pour aller chevaucher au loin.