Ariane et Barbe-Bleue à l’Opéra de Lyon : le prix de la liberté

Ariane, incarnée par l’éblouissante Katarina Karnéus, est décidée à percer le secret de son mari accusé par la foule d’avoir tué ses 5 premières femmes. Lothar Koenigs dirige le Conte musical de Paul Dukas, Ariane et Barbe-Bleue. Alex Ollé de La Fura dels Baus signe la mise en scène.

Paul Dukas – Maurice Maeterlinck,

Ariane et Barbe-Bleue ou La Délivrance inutile

Conte en trois actes créé le 10 mai 1907 à l’Opéra-Comique, à Paris.

Représentation sans public enregistrée par France Musique le 22 mars 2021 à l’Opéra de Lyon.

Distribution :

Lothar Koenigs : Direction musicale

Roberto Balistreri : Chef des Choeurs

Katarina Karnéus : Ariane, Mezzo-soprano

Tomislav Lavoie : Barbe-Bleue, Basse

Anaïk Morel : La Nourrice, Mezzo-soprano

Les cinq premières femmes de Barbe-Bleue :

Adèle Charvet : Sélysette, Mezzo-soprano

Margot Genet : Ygraine, Soprano

Hélène Carpentier : Mélisande, Soprano

Amandine Ammirati : Bellangère, Soprano

Caroline Michel : Alladine, Rôle muet

Un vieux Paysan, Basse

Deuxième Paysan, Ténor

Troisième Paysan, Basse

Des Paysans, La Foule.

Studio de l’Opéra de Lyon

Chœur de l’Opéra de Lyon

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Àlex Ollé / La Fura dels Baus : Mise en scène

Sandra Pocceschi : Assistante à la mise en scène

Alfons Flores : Décors

Urs Schönebaum : Lumières

Josep Abril Janer : Costumes

Argument :

Acte I. Dans la salle du palais de Barbe-Bleue arrive Ariane, sa sixième épouse. Venue contre l’avis des siens, Ariane est accompagnée de sa nourrice. La foule des paysans déplore son entrée dans le palais, et essaie de la mettre en garde. Barbe-Bleue lui confie sept clés, elle peut toutes les utiliser, sauf la septième en or, la seule qui intéresse Ariane. Après l’ouverture par la nourrice des six portes, révélant des pierres plus précieuses les unes que les autres, Ariane ouvre sans hésiter la septième porte derrière laquelle monte la plainte des épouses précédentes. Barbe-Bleue arrive alors et la menace, mais les paysans font irruption dans le palais. Ariane s’interpose pour que la foule laisse Barbe-Bleue en vie.

Acte II. Dans les souterrains du château, Ariane et sa nourrice découvrent enfin les cinq femmes séquestrées par Barbe-Bleue. Ariane cherche à les délivrer; mais les captives, toujours sous l’emprise de leur ex-époux, restent en retrait, craintives et timorées. Puis Ariane parvient à faire entrer la lumière du soleil dans les souterrains, ouvrant aux captives une voie d’évasion.

Acte III. Finalement, elles ne se sont pas échappées. Alors qu’Ariane entreprend de leur réapprendre à se parer et ainsi à retrouver leur beauté, Barbe-Bleue revient. Les paysans s’emparent de lui et le ligotent pour le livrer aux femmes. Montrant qu’elle est libre, Ariane délie alors Barbe-Bleue et le soigne; puis lui déclare qu’elle le quitte, et part retrouver sa liberté. Elle propose aux autres épouses de la suivre, mais celles-ci, le regard attendri sur leur Barbe-Bleue, refusent et laissent Ariane partir seule.

Argument reproduit avec l’aimable autorisation de l’Opéra de Lyon.

Ouvrage de référence :

Avant-Scène Opéra : Le Château de Barbe-Bleue – Ariane et Barbe-Bleue

N°303 – ISBN : 978-2-84385-339-5

Programmaion musicale :

Théodore Dubois,

Méditation et Scherzetto pour violon et piano

Anne Robert, violon

Stéphane Lemelin, piano

ATMA CLASSIQUE ACD 2 2380

Alexander von Zemlinsky – Maurice Maeterlinck / traduction allemande Friedrich von Oppeln-Bronikowski,

Sechs Gesänge nach Gedichten von Maurice Maeterlinck (6 Chants sur des poèmes de Maurice Maeterlinck) op 13 :

Die drei Schwestern

(Les 3 soeurs) op 13 n°1

Die Mädchen mit den verbundenen Augen

(Les Filles aux yeux bandés) op 13 n°2

Lied der Jungfrau

(Cantique de la Vierge) op 13 n°3

Als ihr Geliebter schied

(Quand l’amant sortit) op 13 n°4

Und kehrt er einst heim

(Et s’il revenait un jour) op 13 n°5

Sie kam zum Schloss gegangen

(Elle est venue vers le palais) op 13 n°6

Petra Lang, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Londres

direction : Vladimir Jurowski

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA LPO-0078

Claude Debussy,

Images, Livre I :

2. Hommage à Rameau

Alain Planès, piano

HARMONIA MUNDI HMC 901893

Gustav Mahler – Friedrich Rückert,

Rückert Lieder :

Blicke mir nicht in die Lieder!

(Ne regarde pas mes chansons)

Ich atmet’ einen linden Duft!

(Je respirais un doux parfum)

Gustav Mahler / orchestration Max Puttmann – Friedrich Rückert,

Rückert Lieder :

Liebst du um Schönheit

(Aimes-tu pour la beauté)

Gustav Mahler – Friedrich Rückert,

Rückert Lieder :

Um Mitternacht

(A minuit)

Ich bin der Welt abhanden gekommen

(Me voilà coupé du monde)

Katarina Karnéus, mezzo-soprano

Orchestre Symphonique de Göteborg – Orchestre National de Suède

direction : Susanna Mälkki

BIS BIS-SACD-1600

