30e anniversaire des Talens Lyriques en direct du Théâtre du Châtelet

Christophe Rousset et Les Talens Lyriques célèbrent leurs 30 ans ! Ils interprètent ce soir de larges extraits des Fêtes d’Hébé et Dardanus de Rameau, leur compositeur de prédilection. En solistes : Ambroisine Bré, Cyrille Dubois et Florian Sempey.

Concert.

Jean-Philippe Rameau – Antoine-César Gautier de Montdorge,

Les Fêtes d’Hébé ou Les Talens lyriques (extraits)

Opéra-ballet en un prologue et trois entrées créé le 21 mai 1739 à Paris.

Jean-Philippe Rameau – Charles-Antoine Leclerc de La Bruère / d’après Ovide,

Dardanus (extraits)

Tragédie lyrique en un prologue et cinq actes créée le 19 novembre 1739 à l’Académie royale de musique, Théâtre du Palais-Royal à Paris.

Concert enregistré par France Musique ce 22 janvier 2022 et diffusé en direct de la Grande Salle du Théâtre du Châtelet, à Paris

Les Talens Lyriques fêtent cette saison leurs 30 ans avec une programmation riche qui reflète ce qui est le cœur de la vocation de l'ensemble et de Christophe Rousset : la défense du patrimoine baroque européen en quête des sonorités et des techniques "justes", l'exploration infatigable du répertoire lyrique surtout méconnu. Les Talens Lyriques s’illustrent aussi par leurs incursions dans le romantisme, la musique de chambre et le lancement de nouveaux talents. Leur catalogue discographique toujours ambitieux voit la parution de huit nouveaux titres. Ils font aussi preuve d’un engagement pédagogique sans faille depuis 15 ans, dans des écoles et collèges à Paris, à Ivry-sur-Seine et dans les Yvelines.

Les Talens Lyriques dédient ce concert à la mémoire de Dominique Oger.

Les artistes :

Christophe Rousset : Direction musicale

Ambroisine Bré : Mezzo-soprano

Cyrille Dubois : Ténor

Florian Sempey : Baryton

Les Talens Lyriques : Ensemble vocal et instrumental

, © Photos by Eric Larrayadieu et by Gilles Kneusé

, © Photos by Cyril Cosson et by Jean-Baptiste Millot

Programme :

1ère Partie.

Les Fêtes d’Hébé (extraits) :

Prologue.

Ouverture

1ère Entrée. La Poésie.

Scène 1. Sapho « Bois, chéri des amours »

Scène 3. Alcée « Par les horreurs du noir Tartare »

Scène 8 :

Ariette du Ruisseau « Fuis, porte ailleurs tes fureurs »

Gavotte en rondeau pour les Mariniers et Marinières

Rigaudons I et II pour les Mariniers et Marinières

Duo Sapho et Alcée « Dieu charmant »

Tambourins I et II pour les Mariniers et Marinières

2ème Entrée. La Musique.

Scène 4. Iphise « Ô mort »*

Scène 4 [5]. Ballet :

- Air pour un Amour et les Génies de Mars et d’Apollon

- Loure pour les Génies de Mars et d’Apollon

- Air vif pour le Génie de la Victoire

- Rigaudons I et II pour un Amour

- Entrée pour le Génie de l’Hymen

- Chaconne

Scène 6 [7]. Trio d’Iphise, Licurgue et Tirtée « Aimons d’une ardeur mutuelle »*

3ème Entrée. La Danse.

Scène 1. Ritournelle

Scène 6 :

Musette en rondeau pour les Bergers amoureux d’Eglé

Air d’Eglé « C’est pour l’amour que nos hameaux sont faits »

Gavottes en rondeau I et II pour les Bergers amoureux d’Eglé

Rigaudon pour Eglé

Scène 7 :

Musette en rondeau pour Terpsichore

Tambourin en rondeau pour Terpsichore

Duo Une Bergère et Mercure « Suivez les lois »

Ariette de Mercure « L’objet qui règne dans mon âme »

*(Version de mai 1739)

Christophe Rousset : Direction musicale

Ambroisine Bré : Sapho, Iphise, Eglé, Une Bergère, Mezzo-soprano

Cyrille Dubois : Le Ruisseau, Licurgue, Mercure, Ténor

Florian Sempey : Alcée, Tirtée, Baryton

Les Talens Lyriques : Ensemble vocal et instrumental

2ème Partie.

Dardanus (extraits) :

Prologue.

Ouverture

Scène 1. Marche pour les peuples de différentes nations

Scène 2. Tambourins I et II pour les peuples de différentes nations°

Acte I.

Scène 1. Air d’Iphise « Cesse, cruel Amour »

Scène 3. Entrée pour les Guerriers

Acte V.

Scène 4. Marche pour les Phrygiens et Phrygiennes°°

Acte IV.

Scène 4. Prélude et Air d’Anténor « Voici les tristes lieux »… Monstre affreux »**

Scène 4 [5] Air, tempête : Anténor et Dardanus « Quel bruit !... Mon rival va périr… Le monstre est abattu »**

Scène 1.

Air de Dardanus « Lieux funestes »

Dardanus « Quels sons mélodieux »

Scène 4. Ariette de Dardanus « Amour quand tu veux nous surprendre »°

Entracte IV-V.

Bruit de guerre

Acte V.

Scène 1. Iphise « Ciel quelle horreur »

Scène 3. Trio Iphise, Dardanus, Teucer « Mais quels concerts »

Scène 4. Chaconne.

°(Complément version initiale d’avril 1744)

°° (Complément version d’avril 1760)

** (Version 1739)

Christophe Rousset : Direction musicale

Ambroisine Bré : Iphise, , Mezzo-soprano

Cyrille Dubois : Dardanus, Ténor

Florian Sempey : Anténor, Teucer, Baryton

Les Talens Lyriques : Ensemble vocal et instrumental

Bis.

Jean-Philippe Rameau – Louis Fuzelier,

Les Indes galantes (extrait) :

4ème Entrée. Les Sauvages.

Air des Sauvages

Duo avec chœur « Forêts paisibles »

Christophe Rousset : Direction musicale

Ambroisine Bré : Zima, Mezzo-soprano

Cyrille Dubois : Adario, Ténor

Les Talens Lyriques : Ensemble vocal et instrumental

Jean-Philippe Rameau – Charles-Antoine Leclerc de la Bruère / d’après Ovide,

Dardanus (extrait) :

Acte III. Scène 3.

Air en rondeau pour les Phrygiens et Phrygiennes

Duo avec chœur « Paix favorable »

Christophe Rousset : Direction musicale

Ambroisine Bré : Une Phrygienne, Mezzo-soprano

Florian Sempey : Un Phrygien, Baryton

Les Talens Lyriques : Ensemble vocal et instrumental

Les intrigues :

Les Fêtes d’Hébé ou Les Talens lyriques.

Argument (extraits) :

Par et d’après Nicholas Anderson traduit par Charles Johnston.

Avec l’aimable autorisation de Warner Classics.

Prologue. Hébé, échanson des dieux, s’ennuie de leur inconstance et de leur humeur volage. Elle quitte la légendaire demeure de l’Olympe avec sa suite. L’Amour apparaît qui propose de se diriger vers les rives de la Seine, pour jouir des plaisirs de la poésie, de la musique et de la danse – les « Talens Lyriques »

1ère Entrée. La Poésie. Cette Entrée est consacrée à la Poésie, que personnifient Sapho et Alcée. Sur l’île de Lesbos, un rival jaloux, Thélème, s’interpose entre les amants. Thélème a dénoncé Alcée au Roi Hymas, qui ordonne son bannissement. Quand Alcée découvre qui est la cause de son exil, il jure de se venger de Thélème…. Les esclaves de Sapho présentent une « fête allégorique » devant le Roi et son entourage. Le spectacle ravit Hymas, qui pardonne à Alcée…

2ème Entrée. La Musique. Iphise, fille de Lycurgue, Roi de Sparte, annonce un sacrifice solennel dans le temple. Il sera offert pour son prochain mariage avec Tirtée, un guerrier lacédémonien, dont le chant accompli, célèbre pour ses effets encourageants sur les guerriers, a conquis son cœur. Lycurgue sort du temple avec un message de l’Oracle : Iphise doit épouser le vainqueur des Messéniens. Tirtée relève tout de suite le défi…. Inquiète, Iphise attend l’issue de la bataille, et supplie l’Oracle de mettre fin à son incertitude. L’Oracle donne sa réponse au moyen d’un ballet élaboré. Ce ballet est introduit par l’Amour, qui danse un « air tendre » avec le Génie d’Apollon… Pour finir, tous les participants du ballet dansent une chaconne animée. Tirtée revient en triomphe, et Lycurgue lui donne sa fille en mariage….

3ème Entrée. La Danse. Au village, il y a une fête en l’honneur d’Eglé, qui a un tel talent de danseuse que Terpsichore, muse de la danse, souhaite la récompenser en lui donnant un mari… Mercure, épris de sa beauté, danse avec elle, déguisé en berger. Les bergers arrivés pour concourir pour la main d’Eglé ne réussissent pas à distraire les amants et dansent une « Musette en rondeau » évocatrice, interrompue brièvement par Eglé, qui chante un air à Mercure. Quand la danse reprend, elle s’y joint et présente une guirlande à Mercure, pour indiquer son choix. Mercure révèle son identité…

Terpsichore et sa suite célèbrent l’amour de Mercure et Eglé. Une série de danses atteint son point culminant avec une nouvelle « Musette en rondeau », d’abord instrumentale, puis avec un duo d’une bergère et Mercure, qui chante ensuite une ariette extatique : il brûle d’amour, et son ardeur ne fait qu’accroître…

Dardanus.

Argument (extraits) :

Par et d’après Pascal Denécheau.

© L’Avant-Scène Opéra.

Prologue. Vénus invite les Plaisirs à embellir par leurs danses le palais de son fils, le dieu Amour. Survient la Jalousie suivie des Soupçons et des Troubles qui perturbent la fête. Pour rétablir la paix, les Plaisirs enchaînent la Jalousie et sa suite et reprennent leurs danses. Mais victimes de l’ennui, ils s’endorment ainsi que l’Amour. Alors Vénus libère la Jalousie et ses suivants qui se réjouissent. Vénus intervient pour limiter la puissance de ces sentiments négatifs et les peuples de différentes nations viennent rendre hommage au puissant Amour.

Acte I. Au milieu des tombes de guerriers vaincus par Dardanus, Iphise vient chercher la force de renoncer à l’amour qu’elle ressent pour ce héros, ennemi juré de son peuple. Elle reproche à l’Amour d’avoir su lui inspirer une passion contraire à son devoir…

Acte IV. Dardanus sous l’apparence du magicien Isménor, s’est entretenu avec Iphise qu’il aime et reprenant son apparence, a été fait prisonnier. Sous les acclamations du peuple, son rival, Anténor part combattre le monstre marin déchaîné par les dieux courroucés qui sème partout la terreur et la mort. Vénus a sauvé Dardanus qu’elle laisse endormi sur la plage. Elle lui révèle en songe qu’il va épouser Iphise, mais auparavant il devra tuer le monstre marin. Dardanus se réveille et part immédiatement affronter la créature. Dans un bruit terrible, le monstre apparaît et attaque Anténor. Dardanus survient, tue l’animal et sauve son rival in extremis…

Acte V. Le Roi Teucer apprend à Anténor que Neptune est désormais favorable à l’union de sa fille avec celui qui a tué le monstre. Lorsque Dardanus paraît, portant l’arme de son rival, Anténor n’a d’autre choix que d’avouer qu’il n’a pas tué la bête. Vénus descend des cieux pour couronner les amants et célébrer la noce…

Ouvrage de référence :

Avant-Scène Opéra : Dardanus de Rameau

n°286 – ISBN : 978-2-84385-321-0

Programmation musicale :

