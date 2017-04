Cantate BWV 107 - Selva morale de MONTEVERDI par Les Arts Florissants - Messe KV 427 de MOZART par Frieder Bernius

►SACREES MUSIQUES - JEU : Quelle soliste chanta la partie de soprano de la Messe en ut mineur KV 427 lors de la création de l'oeuvre à Salzbourg en octobre 1783 ? 1- sa soeur Nannerl 2- une de ses élèves 3- son épouse Constance

♫ J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate BWV 107 Was willst du dich betrüben (Pourquoi vouloir t’affliger ?), Agnès Mellon (soprano), Howard Crook (ténor), Peter Kooy (basse), Chœur et orchestre du Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (direction) - Album "Bach : Cantates 39, 73, 105, 107, 131 " - Télécharger ! label Parlophone 2003

Since starting making recordings for Glossa in 2007 Dominique Vellard has been demonstrating the broad range of interests which have been so influential over the 30 years of the career of his Ensemble Gilles Binchois and which help to make up this musical personality...