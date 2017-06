BACH : Cantates BWV 59 et 43 - TITELOUZE par Les Meslanges - Coup de coeur "Órgano viajero" par Jean-Luc Ho and friends.

►SACRÉES MUSIQUES - JEU : La question de ce matin, la voici : Dans quelle ville espagnole est né en 1561 et mort en 1627 le compositeur Sebastían Aguilera de Heredia, un temps organiste à Huesca, mais qui a effectué la quasi-totalité de sa carrière dans sa ville natale ?

1. Saragosse

2. Séville

3. Barcelone

♫J.-S. Bach (1685-1750) :Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe.Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫Johann Sebastian Bach : Cantate BWV 59 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten et BWV 43 Gott fähret auf mit Jauchzen, par Magdalena Kožená (soprano), Peter Harvey (basse), Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner (direction) - Coffret 22CD "Bach : Sacred Masterpieces, Cantatas / John Eliot Gardiner" - Télécharger ! label Archiv Produktion ‎ 463 584-2

L'expression "Fille de Sion" se répète dans la tradition chrétienne et dans la tradition juive. Cette expression vient du mont Sion, colline sur laquelle est construit le temple de Jérusalem, la cité sainte, lieu d'identification du peuple d'Israël...

♫Hildegarde VON BINGEN (1098-1179) : O ignis Spiritus Paraclitus (Séquence), Kadri Hunt, Mikk Üleoja, (soprano), Vox Clamantis, Jaan Eik Tulve (direction) - Album " Vox Clamantis, Jaan-Eik Tulve ‎– Filia Sion" - Télécharger ! label ECM Records ‎2244

Coup de Coeur de la semaine : Etienne Baillot, Anne-Marie Blondel, Jean-Luc Ho. Sortie du disque Órgano viajero, première collaboration de l'Art de la fugue avec Son an ero

♫ANONYME : _Tiento de primeiro tom, Livro de obras de orgao de Fr. Roque da Conceica_õ (Porto, 1695), Anne-Marie Blondel à l’orgue historique de Fresnes-Buenafuento del Sistal - Album " Organo viajero" – Découvrir ! label Son an Ero 2017.

♫Juan Bautista CABANILLES (1644-1712) : Tiento sobre In exitu Israel, Jean-Luc Ho à l’orgue historique de Fresnes-Buenafuento del Sistal – Album " Organo viajero" – Découvrir ! label Son an Ero 2017

♫Sebastiàn Aguilera DE HEREDIA (1561-1627) :Tiento de 4° tono, Etienne Baillot à l’orgue historique de Fresnes-Buenafuento del Sistal – Album " Organo viajero" – Découvrir ! label Son an Ero 2017

Et à Grandvillars, dans le Territoire de Belfort, un autre orgue ibérique va bientôt arriver à l'église Saint-Martin. Pour tout savoir sur ce beau projet porté par l'association ACORG et l'organiste Jean-Charles Ablitzer : http://www.acorg.fr/

Gros plan sur la découverte récente de quatre Messes de Jehan Titelouze, avec l'ensemble Les Meslanges - Thomas van Essen et Laurent Guillo, musicologue associé à l'IREMUS.

Comme le peintre use d'ombrage en son tableau pour mieux faire paroistre les rayons du jour et de la clairté, aussi nous meslons des dissonnances parmy les consonnances (...) pour faire encore mieux remarquer leur douceur." Jehan Titelouze

, © Laurent Guillo

Pour une Cathédrale nous offre le témoignage de cette floraison miraculeuse d’oeuvres sacrées que connut le début du 17e siècle...

♫Jehan TITELOUZE (1563-1633) : Hymne Exultet cœlum (en alternance avec le plain-chant en faux-bourdon reconstitué par Volny Hostiou), par François Ménissier (orgue de l'église Saint-Thomas de Cantorbery à Mont Saint Aignan, Seine-Maritime), Les Meslanges, Thomas van Essen (direction) - Album "Pour une Cathédrale" - Découvrir ! label Psalmus 2015.

♫Jehan TITELOUZE : Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus,Missa sex vocum cantate, Ballard (1626), Les Meslanges (Cécile Dalmon et Esther Labourdette, cantus, Raphael Mas, altus, Damien Rivière et Vincent Lièvre-Picard, ténors, Thomas Van Essen et Florent Baffi, bassus, Eva Godard, Sarah Dubus, cornets à bouquin, Claire Mac Intyre, Christiane Bopp, Arnaud Brétécher, sacqueboutes, Volny Hostiou, serpent Thomas van Essen (direction) / Enregistrement 6 avril 2017 église Saint-Thomas de Cantorbéry, Mont-Saint-Aignan.

♫Jehan TITELOUZE / Jean DE BOURNONVILLE : Hymne A solis hortus cardine,Hymnes de l'église pour toucher l'orgue (Balard 1623), Christophe Mantoux à l'orgue de Saint-Séverin (Paris), Les Meslanges (Eva Zaichik, Vincent Lièvre-Picard, Thomas van Essen, Jean-Louis Paya), Thomas van Essen (direction) - Veillée de Noël à Saint-Séverin, document Radio France, décembre 2013.

♫Anthony HOLBORNE (1545-1602) : Pavane The Funerals (1599), La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (direction) - Album "Anthony Holborne : The Teares of the Muses" - Télécharger ! label Alia Vox 2000

♫Henry PURCELL (1659-1695) : Lord what is man Z.192 (Seigneur, qu'est-ce donc l'homme ?), Howard Crook (ténor), Capriccio Stravagante, Skip Sempé (direction) Album " H. Purcell – Airs And Instrumental Music " - Télécharger ! label Deutsche Harmonia Mundi ‎RD77252

Giovanni Pierluigi da Palestrina serait né en 1525dans la ville du même nom, en Sabine près de Rome. Il est admis à la Chapelle Sixtine, chapelle officielle du Pape, sur les ordres de ce dernier...

♫Giovanni Pierluigi DA PALESTRINA (1525-1594) : Dum complerentur dies Pentecostes a 6, Taverner Consort, Andrew Parrott (direction) - Album "Musica Della Cappella Sistina" - Télécharger ! label His Master's Voice 27 0565 1