J-S Bach : Cantate BWV 9, Atelier-Concert Kahia Saariaho et le Requiem de Neukomm

►SACREES MUSIQUES - JEU : on nous rapporte que le Requiem donné en la cathédrale de Vienne le 21 janvier 1815 le fut par plus de 300 chanteurs divisés en deux chœurs. Au pupitre, Sigismund Neukomm dirigeait le 1er chœur de son Requiem, mais quel musicien dirigeait le second ?

1. Michael HAYDN (le frère de Joseph Haydn)

2. Franz SCHUBERT

3. Antonio SALIERI

♫ J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate BWV 9 Es ist das Heil uns kommen her, Joanne Lunn (soprano), Michael Chance (alto), James Gilchrist (ténor), Stephen Varcoe (basse), Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner (direction) - Album "Bach Cantatas Vol. 4 " - Télécharger ! label Soli Deo Gloria SDG 156

♫Jean-Louis FLORENTZ (1947-2004) : La Harpe de Marie, Les Laudes, op.5, Olivier Latry à l'orgue Grenzing de Radio France le 13 février 2017.

"D’une manière générale, La Rêveuse a le chic pour concilier détail de la prononciation et conscience de la grande forme. C’est une marque de fabrique de l’ensemble..." Philippe Ramin, Diapason, mars 2017

♫Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) : Sonata Ré majeur BuxWV 267, La Rêveuse, Florence Bolton et Benjamin Perrot (direction) - Album "Buxtehude : Sonates en trio - Manuscrits d’Uppsala" Télécharger ! label Mirare 2017

♫Olivier MESSIAEN (1908-1992) : Apparition de l'église éternelle, Olivier Latry à l'orgue Grenzing de Radio France le 13 février 2017.

♫Antonio VIVALDI (1678-1741) : Salve Regina RV 616 per contralto e orchestre, Sara Mingardo (contralto), Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (direction)- Album "Vivaldi: Vespri solenni per la festa dell’Assunzione di Maria Vergine" - Télécharger ! label Naïve OP30383

♫Kaija SAARIAHO(1952) : Offrande pour violoncelle et orgue, Anssi Karttunen (violoncelle) et Olivier Latry à l'orgue de Radio France - enregistré le 13 février 2017 dans le cadre du Festival Présences.

Coup de cœur : Sigismund Neukomm, Requiem à la mémoire de Louis XVI, Chœur de chambre de Namur, par La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Alpha 2017.

♫Sigismund NEUKOMM (1778-1858) : IV. Offertorium, Requiem, Clémence Tilquin (soprano), Yasmina Favre (mezzo-soprano), Robert Getchell (ténor), Alain Buet (basse), Chœur de chambre de Namur, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Album "Sigismund Neukomm: Requiem à la mémoire de Louis XVI " - Télécharger ! label Alpha-Outhere 2016 (Collection Château de Versailles) - Prise de son Radio France.

♫Sigismund NEUKOMM : V. Sanctus, VI. Benedictus, VIII. Libera me, Requiem, Alain Buet (basse), Chœur de chambre de Namur, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Alpha-Outhere 2016 (Collection Château de Versailles, enr. 23 janvier 2016).

♫Giovanni GABRIELI : Litaniae Beatae Mariae Virginis a 8, His Majestys Sagbutts and Cornetts, The Choir of King’s College Cambridge, Stephen Cleobury (direction) - Choir of King's College Cambridge 2015. Album "1615 Gabrieli in Venice" - Télécharger ! label King's College2015

♫Johann Sebastian BACH / Marcel DUPRE (1886-1971) : Wir danken dir Gott, wir danken dir, Sinfonia Cantate BWV 29, Olivier Latry (orgue Rieger Philharmonie Paris) - Album "Voyages" Télécharger ! label Warner 2017.

