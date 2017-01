J.-S. Bach : L'Oratorio de Noël BWV 248-VI & Coup de cœur : D'or et de lumière de l'Ensemble XVIII-21, chez Evidence !

►SACREES MUSIQUES - JEU : la fête de Hanoukka célébrée du 25 du mois de Kislev au 2 du mois de Tebeth calendrier hébraïque, correspond généralement à une semaine en décembre dans le calendrier grégorien. Cette année, cette fête avait lieu un peu plus tard que d'habitude...

1. du 24 décembre 2016 le soir, au 1er janvier 2017 2. du 26 novembre 2016 au matin au 1er décembre 2016 3. du 1er septembre 2016 à 14h37 au 1er octobre 2016

Pour jouer un petit mail, avec la bonne réponse et vos coordonnées postales à l'adresse "sacreesmusiques@radiofrance.com"

• Crédits : Annick Haumier-France Musique - Radio France

♫J.-S. Bach (1685-1750) :Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe



“Capté à Weimar les 23 et 27 décembre 1999 le chef d’orchestre John- Eliot Gardiner entreprenait un pèlerinage musical à travers l’Allemagne du Kantor, commençant avec cet Oratorio de Noël BWV 248. Autour du chef étaient réunis les 2 ensembles qu’il a fondés: les English Baroque Soloists et le Monteverdi Choir, des références dans le monde de la musique ancienne...” Jean-Claude Lanot, tutti-magazine.fr

♫J.-S. Bach (1685-1750) :6e cantate de l'Oratorio de Noël BWV 248 (1734) par Claron McFadden-soprano, Bernarda Fink-alto, Christoph Genz-ténor, Dietrich Henschel-basse, Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner. Album "Bach - Christmas Oratorio"



Découvert au début du 20e siècle, un manuscrit de Turin J.II.9 contenait 334 œuvres musicales se rattachant à l'ars subtilior obsergant le rite du Saint-Sépulcre de Jérusalem dont un musicologue Karl Kügle a suggéré qu'elles pourraient avoir été composées par un certain Jean Hanelle, vicaire de la cathédrale de Cambrai...

♫JEAN HANELLE (c.1380 - c.1436) :Hodie Christus natus est♫Jean HANELLE : Hodie puer nascitur - Homo mortalis firmiter par Graindelavoix, direction Björn Schmelzer. Album "Vêpres chypriotes"



Coup de cœur de la semaine... Depuis plus de 20 ans, XVIII-21 Le Baroque Nomade se distingue dans le paysage musical baroque grâce à son approche humaniste et pionnière. D'Or et de lumière est un album festif de musiques selon le calendrier des fêtes juives, de Rosh Hashana à Pessah...

♫Benedetto MARCELLO (1686-1739) :HANNUKA Intonazione degli Ebrei Tedeschi♫Benedetto MARCELLO :HANNUKA Ocho Kandelikas♫Traditionnel : ROSH HASHANA Avinu Malkenu♫Giuseppe LIDARTI? (1730-1795) :Aria Eli vetsur yeshuati, Esther par Cyrille Gerstenhaber-soprano♫Traditionnels ladino: Para que quero mas vivir?♫Traditionnels ladino:PURIM, Couplets de Purim par XVIII-21 Le Baroque Nomade par Jean-Christophe Frisch-flûtes et direction. Album "D'or et de lumière Music for Celebrations"

♫J.-S. Bach (1685-1750) :Cantate BWV 41 Jesu, nun sei gepreiset par Yukari Nonoshita- soprano, Robin Blaze-alto, Jan Kobow-ténor, Dominik Wörner-basse, Bach Collegium Japan, direction Masaaki Suzuki. Coffret 10CD "Bach Cantatas Limited Anniversary Edition 4"



♫Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) : Concerto per la chiesa, TWV Anh. 33:2, par Gerald Gifford à l'orgue Frobenius du College Robinson de Cambridge-GB. Album "Organ Concertos and Noël Variations by Gerald Gifford"



♫Antonio VIVALDI (1678-1741) :Nisi Dominus, Si l'Eternel ne bâtit sa maison Psaume 126 RV 608, par Andreas Scholl-alto, Australian Brandenburg Orchestra, direction Paul Dyer. Album "Andreas Scholl - Vivaldi"



