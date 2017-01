JSB/Cantate BWV 123 - Concert Monica Melcova, orgue Radio France - Kanon Pokajanen : Arvo Pärt/Cappella Amsterdam

"Le meilleur opus d'Arvo Pärt, le Kanon Pokajanen suit la tradition orthodoxe bien qu'il ne soit pas destiné à l'église. C'est une œuvre de concert contemplative, envoûtante, avec des harmonies et enchantements modernes" James R. Oestrich

►SACREES MUSIQUES - JEU : Le Kanon Pokajanen est la plus ample partition vocale d’Arvo Pärt. Mais quelle est sa seconde plus longue partition vocale ? 1. Passion selon Saint-Jean 2. Miserere ? 3. Sa Quatrième Symphonie Los Angeles ?

♫J.-S. BACH (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, par La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫J.-S. BACH (1685-1750) :Cantate BWV 123 Liebster Immanuel, Herzog der Frommen-Très cher Emmanuel, prince des croyants par Monika Mauch-soprano, Matthew White -alto, Charles Daniels-ténor, Harry van der Kamp-basse, Montréal baroque direction Eric Milnes. Album "Bach: Cantates pour la Nativité - Intégrale des cantates sacrées Vol. 4"



"Originaire du Japon, Kei Koito mène une carrière d’organiste soliste se produisant en Europe ainsi qu’en Russie, Japon et Amérique. Elle est reconnue pour sa compétence pour le répertoire baroque et de la renaissance" Fnac 2016

•

♫Georg-Philipp TELEMANN (1681-1767) :Concerto en do mineur TWV 52 par Kei Koito-orgue Arp Schnitger de l’Aa-Kerk de Groningen-Pays-Bas. Album "Baroque organ concertos"

•

Cette année, le claveciniste canadien et sa fidèle bande ont décidé d’enregistrer Telemann dont on célèbre le 250e anniversaire en 2017 avec la parution chez Alpha d’un CD de l’Ensemble Les Masques du claveciniste Olivier Fortin consacré au "Théâtre Musical" de G.-F. Telemann

•

♫Christopher GIBBONS (1615-1676) :Psaume 115 Not unto us-Non pas nous Seigneur par le Choeur et l’Academy of Ancient Music, direction Richard Egarr . Album "Christopher Gibbons: Motets, Anthems, Fantasias, Voluntaries"



•

♫Biagio MARINI (1594-1663) : Sonata Con Tre Violini In Eco 1626 par Gabrieli Consort and Players, direction Paul McCreesh. Album " Venetian Vespers"

Série des "Concerts promenades"... Lundi 12 décembre 2016, concert de Monica Melcova-orgue et Nora Cismondi-hautbois à l'Auditorium de Radio France-Paris-16

• Crédits : Monica Melcova

Monica Melcova prend ses premiers cours de musique à l’âge de 5 ans en Slovaquie ou elle naît en 1974. Après ses études de piano et d’orgue au Conservatoire de Kosice-Slovaquie, à l’Université de musique et d’art dramatique de Vienne-Autriche, classes de Hans Haselböck et Michael Radulescu, elle obtient le "Magistra Artium" mention Très bien et Prix d’Excellence...

♫Antonio VIVALDI / J.-S. BACH :Concerto en ré majeur RV 230 / BWV 972, arrangement du 9e concerto op. 3 pour violon RV 230 d'Antonio Vivaldi par Monica Melcova-orgue de l'Auditorium de Radio-France et Nora Cismondi-hautbois.Document France Musique

Admise au Conservatoire-National-Supérieur-de-Musique-de-Paris-CNSM Paris, Monica Melcova suit l’enseignement d’Olivier Latry et Michel Bouvard avec le soutien de la Fondation Meyer et du mécénat-musical-Société-Générale. La fondation Nadia et Lili Boulanger lui octroie une bourse pendant ses études dans la classe d’improvisation de Loic Mallié au CNSM de Lyon...

• Crédits : Le site de Monica Melcova

♫J.-S. BACH :Sinfonia de la Cantate Ich hatte viel Bekümmernis-J’avais grande affliction en mon cœur BWV 21 arrangement de et par Monica Melcova, orgue de l'Auditorium de Radio-France.Document France Musique

•

♫Eustache du CAURROY (1549-1609) :Fantaisies sur "Une jeune fillette" par Caroline Pelon-soprano, L’Amoroso, Guido Balestracci-viole de gambe et direction. Album "Le Trésor d’Orphée-Les concerts de musique pour violes et voix en France au XVIIe siecle"



Compositeur et organiste hollandais Bert Matter est professeur d'orgue de 1969 à 2002 au conservatoire d'Arnheim-Pays-Bas. Des tendances minimalistes sont perceptibles dans son langage…

♫Bert MATTER (1936) : Fantaisie sur Une jeune fillette par Bert Matter

Créé en mars 1998, le Kanon Pokajanen est l’œuvre la plus monumentale d’Arvo Pärt. Le dépouillement et la subtilité de son écriture recouvrent la même sincérité, le rayonnement spirituel et contemplatif que celui de la peinture d’icône, dialogue avec le Sacré où le temps est suspendu…

•

♫Arvo Pärt (1936) : Kanon Pokajanen par la Cappella Amsterdam, direction Daniel Reuss direction. Album "Arvo Pärt - Kanon Pokajanen"

