J.-S. BACH/Cantate BWV 118 - VIVALDI/Sandrine Piau - Livre Vermeil de Montserrat/Jordi Savall

►SACREES MUSIQUES - JEU : Pourquoi est-il fait mention de la couleur « vermell /vermeil » pour ce manuscrit de l’abbaye catalane de Montserrat ?

- A cause des tâches de sang qui maculent sa couverture et symbolisent le sang du Christ - A cause de la fine pellicule en argent et recouverte d’or qui constitue son enveloppe. - A cause de sa couverture de velours rouge dont il fut recouvert à la fin du 19ème siècle

►SACREES MUSIQUES - GENERIQUE

♫ J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

►SACREES MUSIQUES - PROGRAMME

♫Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate BWV 118 O Jesu Christ,meins LebensLicht - O Jésus Christ, lumière de ma vie, Yukari Nonoshita, Aki Matsui (sopranos), Damien Guillon (alto), Satoshi Mizukoschi (ténor), Dominik Wörner (basse), Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (direction) Télécharger ! label BIS 1841

♫Johann Sebastian BACH : Sonate en trio n°2 BWV 526, Laurent Carle à l’orgue Thomas de Saint-Pierre-d’Albigny (Savoie) - Commander le CD en contactant l’association ici !

♫Nicolaus BRUHNS (1665-1697) : De profundis clamavi, Jakob Bloch Jespersen (basse), Theatre of Voices, Paul Hillier (direction)

Franz TUNDER (1614-1667) : Dominus illuminatio mea, Else Torp, Hanna Kappelin (sopranos), Kristin Mulders (mezzo-soprano), Johan Linderoth (ténor), Jakob Bloch Jespersen (basse), Theatre of Voices, Paul Hillier (direction) - Album « Buxtehude and his circle » Télécharger ! label Dacapo 6.220634

♫Antonio VIVALDI (1678-1741) : Motet In furore iustissimae irae (allegro, recitativo, aria, alleluia) RV 626 per soprano e orchestra, par Sandrine Piau (soprano), Academia Bizantina, Ottavio Dantone (direction) - Album " Vivaldi - In Furore, Laudate Pueri E Concerti Sacri " Télécharger ! label Naïve OP 30416

♫Antonio VIVALDI : Concerto in fa maggiore in due cori RV 584 per due violini et due organi, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (direction) - Télécharger ! label Opus 111 OP 30383

Coup de coeur de la semaine : le Livre Vermeil de Montserrat, La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Jordi Savall (direction) - Alia Vox 2016

♫ANONYME : Stella splendens-Etoile resplendissante, La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Jordi savall (direction)

♫ANONYME : Improvisation au rebab et à la harpe + Cuncti simus concanentes-Chantons tous ensemble, La Capella reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Jordi savall (direction)

♫ANONYME : Improvisation à la cornemuse et au chalumeau + Ad mortem festinamus-Vers la mort nous accourons, La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Jordi Savall (direction) - Télécharger ! label Alia Vox AVSA9919

A signaler : à l'initiative de Jordi Savall, se met en place actuellement le projet ORPHEUS XXI. Il a pour objectif de permettre l’intégration de musicien-ne-s professionnels réfugiés par un travail salarié correspondant à leur qualification, et de transmettre leur culture aux enfants et adolescents déracinés.

♫Walther BRAUNFELS (1882-1954) : Gloria, Grosse Messe op. 37, Simone Schneider (soprano), Christian Elsner (ténor), Robert Holl (basse), Chœur Philharmonique de Berlin, Berliner Singakademie, Jörg-Peter Weigle (direction) - Album "Braunfels: Grosse Messe, Op. 37" - Télécharger ! label Capriccio C5267

♫Générique de fin - ANONYME : Quant ai lo mont consirat, La Capella reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Jordi savall (direction) - Télécharger ! label Alia Vox AVSA9919

