J.-S. Bach /Cantate 124 - Concerts Iveta Apkalna et Diabolus in Musica / A.Guerber - Camera delle Lacrime / B. Bonhoure

►SACREES MUSIQUES - JEU : En quelle année le rapport de mission de Guillaume de Rubrouck Voyage dans l’Empire Mongol sera-t-elle publiée pour la première fois en français ? - en 1260 - en 1634 - en 1929 (édition scientifique)

Pour jouer, merci de nous envoyer un mail avec réponse et adresse postale à "sacreesmusiques@radiofrance.com"

♫ J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe HerrewegheTélécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate 124 Meinen Jesum lass ich nicht - Je n’abandonnerai par mon Jésus, Yukari Nonoshita (soprano), Robin Blaze (alto), Andreas Weller (ténor), Peter Kooy (basse), Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (direction) - Album "J.S. Bach: Cantatas Vol. 32 - BWV 111, 123, 124, 125" Télécharger ! label BIS 1501

, © Julien Bordas

Quelques musiques sacrées baltes et scandinaves...

♫ Aivars KALEJS (1951-) : Toccata sur le choral Allein Gott in der Höh sei Ehr' (Gloire à dieu dans les cieux), Iveta Apkalna (orgue Grenzing de Radio France).

♫ Eijohunani RAUTAVAARA (1928-2016) : Christmas Carol, Chœur du King’s College de Cambridge, Stephen Cleoburry (direction) - « Nine lessons and carols » - The Choir of King's College, Cambridge, 2012.

♫ Aivars KALEJS: Lux aeterna – in memoriam Olivier Messiaen, Iveta Apkalna (orgue Grenzing de Radio France).

♫ Pēteris VASKS (1946-) :Musique du soir, Raphaël Perraud (violoncelle), Iveta Apkalna (orgue Grenzing de l'auditorium de Radio France).

Télécharger ! label King's College 2012

♫ Pēteris VASKS (1946-) : Pater noster (1991), Chœur de la radio lettone, Sinfonietta Riga, Sigvards Klava (direction) / Album "Pēteris Vasks, Pater noster, Dona nobis pacem, Missa" Télécharger ! label Ondine ODE 1106-2

♫ Cyrillus KREEK (1889-1962) : Psaumes de David (104 et extraits 1-2-3), Chœur de chambre philharmonique d’Estonie, Paul Hillier (direction).

♫ Sven David SANDSTRøM (1942-) / Henry PURCELL : Hear my prayer, O Lord (1986), Chœur de chambre philharmonique d’Estonie, Paul Hillier (direction).

♫ Arvo PÄRT (1935-) :… which was the son of… (2000), Chœur de chambre philharmonique d’Estonie, Paul Hillier (direction) / Album "Baltic Voices" /Télécharger ! label Harmonia Mundi USA HMU907311

Extraits du concert de l'ensemble Diabolus in Musica / Antoine Guerber - enregistré le 21 octobre 2016 à l’église St Julien de Tours : oeuvres de Philippe de Vitry, Henrico de Libero Castro et anonymes.

, © Ensemble Diabolus in Musica

♫ Philippe DE VITRY :Firmisse – Adesto – Alleluia,

♫ ANONYME : Deus in adjutorium / Deus in se notus erit - Dieu, viens au secours, Dieu sera connu en soi

♫ ANONYME : Ecce sacerdos magnus - Voici le grand prêtre

♫ Heinricus DE LIBERO CASTRO :Agnus Dei, Ensemble Diabolus in Musica (Raphaël Boulay, Olivier Germond – ténor -, Jérémie Arcache et Romain Bockler – barytons, Emmanuel Vistorky – baryton, Philippe Roche –basse), Antoine Guerber (direction) - Enr. 21.10.2016 à Saint-Julien de Tours.

♫ Johann LORENZ : Vater unser im Himmelreich – Notre Père qui êtes aux cieux, Freddy Eichelberger à l’orgue historique de Frederiksborg (1610).

♫ Samuel SCHEIDT: Alamanda, Freddy Eichelberger à l’orgue historique de Frederiksborg (1610) - Album "Konge af Danmark (L’Europe Musicale à la Cour de Christian IV) " Télécharger ! label Alpha Productions ‎– Alpha 163

♫Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621): J’aime mon Dieu, car lors que j’ay crié, Freddy Eichelberger à l’orgue Guillaume Lesselier (1627) de l’abbaye Saint-Georges de Saint-Martin-de-Boscherville, Ensemble Sagittarius, Michel Laplénie (direction)- Album "Sweelinck - Psaumes et chorals" Télécharger ! label Tempéraments-Radio France 1995.

, © Khaï-dong Luong

Coup de cœur de la semaine : Itinerarium ad partes orientales – Guillaume de Rubrouck par La camera delle lacrime / Bruno Bonhoure (direction).

♫ ANONYME :Miserere mei Deus, Psaume de Carême sur un ton antique, La Camera delle Lacrime, Bruno Bonhoure (direction musicale).

♫ Venance FORTUNAT (530-609) : Vexilla regis - Les étendards du roi s’avancent et appel à la prière musulmane, La Camera delle Lacrime, Bruno Bonhoure (direction musicale).

♫ ANONYME :Ave Regina Celorum (antienne mariale) - Veni Sancte Spiritus (séquence de la Pentecôte), La Camera delle Lacrime, Bruno Bonhoure (direction musicale). Album "Guillaume de Rubrouck - "Itinerarium ad Partes Orientales" Ici ! commander le CD