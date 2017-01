JSB/Cantate BWV 122 - Polyphonies sacrées/Jacques Moderne-Joël Suhubiette - Coup de cœur : Dixit Dominus/Jordi Savall

►SACREES MUSIQUES - JEU : Dans quelle ville allemande est né Händel ? 1. Halle 2. Berlin 3. Francfort

Pour jouer, merci de nous envoyer un courriel avec la bonne réponse et vos coordonnées postales à l'adresse : "sacreesmusiques@radiofrance.com"

►SACREES MUSIQUES - GENERIQUE

•

♫J.-S. Bach (1685-1750) :Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe



Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

►SACREES MUSIQUES - PROGRAMME

•

♫J.-S. Bach :Cantate BWV 122 Das neugeborne Kindelein -L'enfant nouveau né par Monika Mauch-soprano, Matthew White-alto, Charles Daniels-ténor, Harry van der Kamp-basse, Montréal Baroque , Eric J. Milnes-orgue et direction. Album "Bach : Cantates de la Nativité - Les Cantates sacrées Vol.4"



Télécharger ! Label ATMA Classique SACD 22403

♫Eustache DU CAURROY (1549-1609) : Cinq fantaisies sur Une jeune fillette, par Mare Nostrum, basse de viole et direction Andrea de Carlo

Dans le même esprit très chambriste à 3 siècles de distance, Benjamin Britten écrit ce New Year Carol, interprété par le quatuor féminin d'Anonymous 4...

♫Benjamin BRITTEN (1913-1976) : A New Year Carol par Anonymous 4, Andrew Lawrence-King-harpe baroque Télécharger ! label HMU 2016

Concerts d'Automne à Tours, nouveau festival pour célébrer les musiques anciennes, concert du 22 octobre 2016 à 20h30, Eglise Saint-Julien à Tours par l'Ensemble Jacques Moderne direction Joël Suhubiette avec un programme polyphonies de la Renaissance...

♫Johannes OCKEGHEM (vers 1420-1497) :Missa "Fors seulement l'attente" Kyrie

♫Clément JANEQUIN (v. 1485-1558) : Missa super "La Bataille" Sanctus

♫Jean MOUTON (1459-1522) :Nesciens Mater-A l'insu de la maman

♫Antoine de FEVIN (v. 1470 – 1511 ou 1512) : Requiem, Introït

♫Guillaume FAUGUES : (1442-1471) : Missa "Je suis en la Mer" Agnus Dei par Ensemble Jacques Moderne, direction Joël Suhubiette.

Documents Radio-France

•

Le festival "Concerts d’automne" vous donne d’ores et déjà rendez-vous en octobre 2017 pour la seconde édition...

•

♫François ROBERDAY (1624-1680) :Fugue cinquième et Caprice par Mare Nostrum, direction Andrea de Carlo. Coffret "La Musique au temps de Louis XIV"

Télécharger ! 6CD label Ricercar 2016

Coup de cœur de la semaine : Dixit Dominus par La Capella Reial de Catalunya de Jordi Savall enregistré Auditorium de Barcelone le 1er juin 2015 par Manuel Mohino...

•

♫Antonio VIVALDI (1678-1741) :Psaume 110 Dixit Dominus RV 595

♫Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) :Dixit et Magnificat KV. 193 Allegro, Andante, Allegro

♫Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) :Dixit Dominus HWV 232, Donec ponam, Dixit DominusSoli et Chœur

♫Georg Friedrich HÄNDEL : Dixit Dominus HWV 232 Chœur Gloria Patri par La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, Jordi Savall Album "Dixit Dominus. Vivaldi, Mozart, Händel

Télécharger ! label Alia Vox 2016

Né presque aveugle Louis Vierne (1870–1937) fit une carrière d’organiste lorsqu’un oncle musicien repéra ses dons musicaux.Elève de César Franck il entra dans sa classe au Conservatoire en 1890 année de sa mort. Il devint l’élève de Charles-Marie Widor et nommé titulaire du Cavaillé-Coll de Notre-Dame-de-Paris...

•

♫Louis VIERNE (1870-1937) :Clair de lune op. 53/5

♫Olivier MESSIAEN (1908-1992) :Le Banquet céleste par Pierre Cochereau en direct à l’orgue de Notre-Dame de Paris et interprétées par son titulaire Pierre Cochereau en concert le 5 octobre 1969 à Notre-Dame de Paris.

Télécharger ! label Disques du Solstice SOCD 310

• Crédits : P. Lemaître

L'orgue de Notre-Dame de Paris, vous pouvez le retrouver sous les doigts de Philippe Lefebvre dans des improvisations à la Veillée de Noël diffusée le 24 décembre 2016 à 22h sur FM : la réécoute sur le site www.francemusique.fr

♫Judith WEIR (1983) :Illuminare Jerusalem

♫William Chatterton Dix-arrgt Graham ROSS (1985) : As with gladness men of old par le Choeur du Clare College-Cambridge, Michael Papadopoulos-orgue, direction Graham Ross label Harmonia Mundi USA 2016

• Crédits : France Musique - Radio France

Découvrir ici ! l'agenda de Sacrées Musiques... l'agenda de Sacrées Musiques...