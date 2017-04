Cantate BWV 134 - KYRIE REGNUM SUMME par Marcel Pérès - Pâques par TUNDER, PEROTIN, SCHEIDT, CAVALLI, CALDARA...

Au quotidien, votre voix est particulièrement sollicitée, votre capital vocal doit être préservé, pour cela La MGEN a créé Vocal'iz ! Découvrez Vocal'iz, votre coach voix !

♫ J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate BWV 134 Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiss (Un coeur qui sait que son Jésus est vivant), Robin Blaze (alto), Makoto Sakurada (ténor), Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (direction) - Coffret "Sacred Cantatas - Coffret 55 SACD Super Audio CD" - Télécharger ! label BIS 15 avril 2016

♫Procession d'entrée des Vêpres de Pâques : Kyrie Regnum summe, Ensemble Organum, Marcel Pérès (direction) - Album "Le Jeu Des Pèlerins D'Emmaüs - Drame liturgique du XIIe siècle" - Télécharger ! label Harmonia Mundi ‎HMX2901347

♫Franz TUNDER(1614-1667) : Christ lag in Todesbanden (Christ gisait dans les liens de la mort), Etienne Baillot (orgue Riepp de Dôle) - Album " Orgues du Jura Franco-Suisse" - Télécharger ! label Phaia Music 17 mars 2017

♫PEROTINLE GRAND (ca. 1660-1230) : Christus surrexit (Christ est ressuscité), The Hilliard Ensemble - ECM Enregistré 1996 dans la chapelle du Trinity College, Cambridge. Album "Hilliard Live 1 : Perotin & The Ars Antiqua " - Télécharger ! label BBC Radio 3 ‎ HL 1001

♫Samuel SCHEIDT (1587-1654) : Christ lag in Todesbanden (Christ gisait dans les liens de la mort) Christ ist erstanden (Christ est ressuscité), Bart Jacobs (orgue Thomas de Gedinne, église Notre-Dame de la Nativité, et orgue Thomas de Ciboure, église Saint-Vincent), Vox Luminis, Lionel Meunier (direction) - Album "Ein feste Burg ist unser Gott " - Télécharger ! label Ricercar RIC 376

♫Thomas SELLE(1599-1633) : Lobe den Herrn in seinem Heiligtum (Loue le seigneur dans sa Sainteté), Weser Renaissance Bremen, Manfred Cordes (direction) Album "Josquin Desprez : De Profundis" - Télécharger ! label CPO 2012

♫Francesco CAVALLI (1602-1676) : Antiphon Ante thronum (Adriano Banchieri) Psaume 147 Lauda Jerusalem (Louez Jerusalem), Musiche Sacre (1656), Gabrieli Consort and Players, Paul McCreesh (direction) - Album "Venetian Vespers " - Télécharger ! label Archiv Produktion ‎ 437 552-2.

