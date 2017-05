Cantate BWV 120 - Coup de coeur : intégrale BACH par Olivier Vernet chez Ligia - Joyeux anniversaire Philippe Herreweghe

►SACRÉES MUSIQUES - JEU : Qui a dit au sujet de JSB : "Ce fut certainement un homme doté d'un immense équilibre interne. Bach s'impose par la force de sa foi : c'était quelqu'un qui travaillait et croyait dans le système dans lequel il vivait. La volonté et l'énergie avec lesquelles il s'est opposé aux autorités de Leipzig n'a rien à voir avec l'image d'un agneau qui se laisse conduire à l'abattoir." 1. Philippe Herreweghe 2. Olivier Vernet 3. Gilles Cantagrel

♫ J.-S. Bach (1685-1750) :Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫ Johann Sebastian BACH : Cantate BWV 120 Gott, man lobet dich in der Stille (Dieu on te loue dans le silence), Deborah York (soprano), Ingeborg Danz (alto), Mark Padmore (ténor), Peter Kooy (basse), Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (direction) - Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901690

