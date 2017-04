Cantate BWV 119 - Coup de coeur : Henry PURCELL / Jeremiah CLARKE : Son of England par Vincent Dumestre

►SACRÉES MUSIQUES - JEU : Quelle fête sera célébrée chaque année le 22 novembre par la vénérable institution britannique "Musical Society" ? 1. La Saint-Patrick 2. La Saint-Georges 3. La Sainte-Cécile, patronne des musiciens.

►SACRÉES MUSIQUES - GÉNÉRIQUE

♫ J.-S. Bach (1685-1750) :Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

►SACRÉES MUSIQUES - PROGRAMME

♫ Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate BWV 119 Preise, Jerusalem, den Herrn (Jubile Jérusalem dans le Seigneur), Deborah York (soprano), Ingeborg Danz (alto), Mark Padmore (ténor), Peter Kooy (basse), Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (directon) - Album "J.S. Bach: Kantaten" - Télécharger ! label Virgin Classics VC-759237-2

♫ Luciano BERIO (1925-2003) : Fa-Si (1975), Bernard Foccroulle à l'orgue Grenzing de Radio France - Enregistré en concert le 27 mars 2017.

♫ Giovanni Pierluigi DA PALESTRINA (1525-1594) : Jubilate Deo a 8, Taverner Consort, Andrew Parrott (direction) / Album "Musique de la Chapelle Sixtine" - Télécharger ! label Warner Classics

♫ Philippe BOESMANS (1936-) : Fanfare II, Bernard Foccroulle à l'orgue Grenzing de Radio France - Enregistré en concert le 27 mars 2017.

♫ Heinrich SCHÜTZ (1585-1672) : Deine Zeugnisse sind wunderbarlich (Tes oeuvres sont merveilleuses), The Hilliard Ensemble, Knabenchor Hannover, London Baroque, Heinz Hennig (direction) - Album "Opus Ultimum : Schütz" - Télécharger ! label Virgin Veritas 2004

♫ Johann Sebastian BACH : Aus tiefer Not schrei' ich zu dir (Des profondeurs je crie vers toi) a 6 in Organo pleno con pedale doppio BWV 686, Eric Lebrun à l'orgue Trost de Waltershausen (D) - Album "Intégrale Bach, Volume III Clavier Übung III" - Découvrir ! label Monthabor 2017.

♫ Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) : Cantate Jauchzet, frohlocket (Jubilez, soyez dans l'allégresse), TWV 1:953, Henri Ledroit (alto), Ricercar Consort (François Fernandez, Philppe Pierlot, Bernard Foccroulle) - Album "Telemann: A Portrait" - Télécharger ! label Ricercar: RIC375

♫ Jeremiah CLARKE(1674-1707) : Overture, Come, come along for a dance and a song (Viens, viens danser et chanter), Ode on the death of Henry Purcell (Ode sur la mort de Henry Purcell), Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction) - Album "Son of England" - Télécharger ! label Alpha 285

♫ Henry PURCELL(1659-1695) : Canzona, Thou knowest Lord the secrets of our hearts (Tu connais Seigneur les secrets de nos coeurs), Funeral Sentences for the death of Queen Mary II, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction) - - Album "Son of England" - label Alpha 285

♫ Henry PURCELL : Symphony, Here the Deities approve (Ici les divinités approuvent), Wellcome to all the pleasures (Bienvenue à tous les plaisirs) Z 339, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction) - - Album "Son of England" - Télécharger ! label Alpha 285

♫ Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704) : Prélude – Te aeternum patrem – In te, Domine speravi, Te Deum H. 146, Le Poème Harmonique et la Capella Cracoviensis, Vincent Dumestre (direction) - Album "Les grandes eaux musicales de Versailles" - Télécharger ! label Alpha Productions AHP 969

