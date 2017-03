Cantate BWV 113 de BACH - Concert Michel Bouvard, orgue de Radio France - Coup de coeur pour In Nomine par Les Harpies

►SACREES MUSIQUES - JEU _:_Cette fantaisie est fondée sur la structure mélodique des mots In nomine Domini du Benedictus de la Messe Gloria tibi Domine d’un compositeur de la Renaissance anglaise. Quel est ce compositeur ? 1 – Henry Purcell. 2 – John Taverner. 3 – William Byrd.

♫ J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate BWV 113 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, Yukari Nonoshita (soprano), Robin Blaze (alto), Gerd Türk (ténor), Peter Kooy (basse), Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (direction) - Coffret " Bach - Singet Dem Herrn ! 32 Cantatas - Masaaki Suzuki ‎– Télécharger ! label BIS-CD-9030/32

♫Johann Sebastian BACH / Michel BOUVARD :Crucifixus, Messe en si mineur BWV 232, par Michel Bouvard à l'orgue Grenzing de l'auditorium de Radio France - enregistré le 27 février 2017.

♫Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) : Prélude et fugue en mi mineur op. 35 n°1, Michel Bouvard à l’orgue Grenzing de l’auditorium de Radio France - enregistré le 27.02.2017.

♫Johannes BRAHMS(1833-1897) : Prélude de choral op. 122 n°4 Herzlich tut mich erfreuen (Il me réjouira du fond du cœur), Michel Bouvard à l’orgue Grenzing de l’auditorium de Radio France - enr. 27.02.2017.

♫Jehan ALAIN (1911-1940) : Litanies, Michel Bouvard à l'orgue Grenzing de Radio France - Concert enr. le 27 février 2017.

♫Guillaume DE MACHAUT (c. 1300-1377) : Sanctus, Benedictus, Messe de Nostre Dame, Taverner Consort, Andrew Parrott (direction) - Album "Machaut: Messe de Nostre Dame " Enregistré en 1982 - Réédition 2017 - Télécharger ! Label EMI Record Ltd/ Virgin Classics

♫Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) : Aria Mit Dornen die des Fluches Zeichen, Passion selon Saint-Matthieu TWV 5:31, Chœur de chambre de Namur, Les Agrémens, Wieland Kuijken (direction) / "A Portrait coffret 8 cd" - Télécharger ! label Ricercar RIC 375A – Outhere 2002- rééd. 2017.

♫Maurice DURUFLE (1902-1986) : Prélude et fugue sur le nom d’Alain op. 7, Michel Bouvard à l’orgue Grenzing de l’auditorium de Radio France - enregistré le 27.02.201.

Dans vos agendas : Journée européenne de la musique ancienne, le 21 mars 2017 !

Nikolaus Harnoncourt once wrote the following: “Art is more than just entertainment. It used to be a vital element of civilisation: you went into a concert hall and came out again devastated, transformed, your certainties stripped away.” What I most expect from the younger generation of musicians as they approach this repertoire (and all music, for that matter), is that they base their interpretations on a close examination of the cultural and historic context in which any given work was written. To quote Harnoncourt again, “The word ‘WHY’ should always be at the forefront of every artist’s mind." René Jacobs

Coup de cœur de la semaine : In Nomine, enfers et paradis dans le paysage musical européen autour de 1600 / Les Harpies – ECL 1502 chez l’Encelade

♫ANONYME : Chorea, Pierre Gallon (régale Blumenroeder-Brun d’après Meidting 1587) et Freddy Eichelberger (orgue Renaissance de l’église de Saint-Savin, 65) - Album "In Nomine" - Encelade 1502

♫ANONYME : In Nomine improvisé, Freddy Eichelberger (orgue Renaissance de l’église de Saint-Savin, 65), Mickaël Cozien (gaïta) - Encelade 2017

♫Guillaume FRANC (ca. 1505-1571) / Théodore de BEZE (1519-1605) : Psaume LXV (2 versets), Freddy Eichelberger (orgue Renaissance de l'église de Saint-Savin, 65), Odile Edouard (violon), Pierre Gallon (régale) - Album "In Nomine" - Télécharger ! label L'Encelade 2017 - ECL1502

