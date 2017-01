J.-S. Bach/Cantate BWV 111 & Clap de fin Sagittarius-Michel Laplénie

►SACREES MUSIQUES - GENERIQUE

♫J.-S. Bach (1685-1750) :Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe

♫J.-S. Bach (1685-1750) :Cantate BWV 111 Was mein Gott will, das g'scheh allzeit-Que la volonté de mon Dieu s'accomplisse éternellement, Noëmi Sohn-Nad (soprano), Claude Eichenberger (alto), Hans Jörg Mammel (ténor), Peter Harvey (basse), Orchestre et Choeur de la Fondation Saint-Gall, Rudolf Lutz (clavecin et direction) - Album "Bach: Kantaten Vol 10 "

Clap de fin de l'Ensemble Sagittarius, concert enregistré le 22 décembre 2016 par France Musique, Auditorium de Bordeaux...

♫Heinrich SCHÜTZ (1585-1672) : Magnificat♫Heinrich SCHÜTZ : Hodie Christus natus est - Aujourd'hui, Christ est né, par l'Ensemble Sagittarius, direction Michel Laplénie

Charles Levens contemporain de Jean-Philippe Rameau, originaire de Marseille, il a fait ses études en Bretagne, sa carrière à Toulouse, est devenu maître de chapelle de la Cathédrale de Bordeaux...

♫Charles LEVENS (1689-1764) : Te Deum , par l'Ensemble Sagittarius, Ensemble baroque Orféo-Françoise Richard, Groupe vocal Arpège-Patrick Malet, Orchestre baroque Les Passions, Jean-Marc Andrieu. Album " Charles Levens - Te Deum (1722)



"Œuvre à découvrir impérativement, version incontournable et digne des 20 ans de ce merveilleux ensemble..." Edith Weber, L’éducation musicale, 2007

♫Melchior FRANCK (1580-1639) : Steh auf, meine Freundin - Lève toy, haste toy la mienne amie. Album "Melchior Franck - Canticum Canticorum, Geistliche Gesäng und Melodeyen, 1608, Motets à 8, 6 et 5 parties"

Marie-Claire Alain à l'orgue Dom Bedos de l'abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux, dialogue de belle manière avec 4 chanteurs de Sagittarius dont Michel Laplénie. Instant magique que ce 9 octobre 2002 où après 50 ans d'enregistrements en studio, Marie-Claire Alain autorisait le premier "CD pris "sur le vif" de sa carrière...

♫François COUPERIN (1668-1733) : Messe des Paroisses, Kyrie par l'Ensemble Sagittarius, direction Michel Laplénie, Marie-Claire Alain (orgue Dom Bedos/Quoirin) direction Michel Laplénie. Album "Marie-Claire Alain et Sagittarius en concert"

Ce cycle de sept cantates, brûlantes méditations sur les plaies du Christ en Croix, appartient aux chefs-d'œuvre du 17e siècle allemand grâce au génie musical de Dietrich Buxtehude...

♫Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) : "Vulnerasti cor meum" de la 6e cantate (Ad Cor) du recueil Membra Jesu nostri BuxWV 75 (1680) Ensemble Sagittarius, direction Michel Laplénie. Album "Dietrich Buxtehude - Musiques pour la Passion"

♫Andreas HAMMERSSCHMIDT (1612-1675) : Wie lieblich sind deine Wohnungen - Combien suiaves sont tes demeures, Ensemble Sagittarius et Maîtrise de Radio-France, Michel Laplénie (direction) - Assaï 2000

Les cantates regroupées dans cet album sont toutes destinées au temps de la Passion. L'ensemble des 7 cantates "Membra Jesu nostri" est le seul cycle dans toute l'oeuvre de Buxtehude qui nous soit parvenu...

♫Pascal de L’ESTOCART (1539-1584) : Psaume 133 O combien est plaisant♫Claude GOUDIMEL (1520-1572): Vous tous princes et seigneurs,par Emmanuel Mandrin orgue positif, Ensemble Sagittarius (Emmanuelle Gal, Françoise Masset, Pierre Sciama, Patrick Aubailly, Michel Laplénie, Marcos Loureiro de Sa), direction Michel Laplénie. Album "Psaumes Français à l'Époque de l'Édit de Nantes"

Jan Peterszoon Sweelinck est le plus prestigieux représentant de l'école Hollandaise...

♫Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621) :Onse Vader in hemelrijck - Notre Père qui êtes aux cieux par l'Ensemble Sagittarius et Freddy Eichelberger (orgue de l’abbatiale Saint-Georges de Saint-Martin-de-Boscherville) Album "Sweelinck - Psaumes et chorals" Label Collection Tempéraments-Radio France 1995

Reinhardt Keiser fut ami et collaborateur de Telemann à Hambourg...

♫Reinhard KEISER (1674-1739) : Passion selon Saint Marc par l'Ensemble Sagittarius, Le Parlement de Musique, direction Martin Gester, Michel Laplénie. Album "Keiser - Passion selon Saint Marc"



