Cantate BWV 106 - CALDARA : Stabat Mater - Coup de coeur : Passion selon Jean de SCARLATTI par Leonardo García-Alarcón

►SACRÉES MUSIQUES - JEU : A la mort du maître de la Real Cappella de Naples, Pier Andrea Ziani, Alessandro Scarlatti est nommé au titre de maître de chapelle honoraire. Mais un autre musicien napolitain proteste par lettre auprès du vice-roi en tentant de le faire changer d’avis à son endroit. De quel musicien s’agit-il ? 1. Leonardo LEO 2.Giovanni Baptista PERGOLESE 3.Francesco PROVENZALE

►SACRÉES MUSIQUES - GÉNÉRIQUE

♫J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

►SACRÉES MUSIQUES - PROGRAMME

♫Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Cantate BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Le temps de Dieu est le meilleur temps), par Zsuzsi Tóth (soprano), Daniel Elgersma (alto), Philippe Froeliger (ténor) Tomáš Král (basse), Vox Luminis, Lionel Meunier (direction) - Album "Bach: Actus Tragicus" - Télécharger ! label Alpha Classics 2016

♫Johann Sebastian BACH : Prélude de choral Jesus Christus unser Heiland (Jésus Christ notre sauveur) BWV 666, Pierre Bardon à l’orgue Jean-Esprit Isnard de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Album "Les 18 Chorals de Leipzig" - Télécharger ! label Sirius réédition 2012

♫Matthias WECKMANN (ca.1618-1674) : Weine nicht (Ne pleure pas), Concert sacré, Cantus Cölln, Konrad Junghänel (direction) - Album "Matthias Weckmann - Wie liegt die Stadt so wüste" Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 902034

♫ Delphin STRUNGK (c. 1601 - 1694) : Lass mich dein sein und bleiben (Fais que je sois et reste en toi) + Caspar OTHMAYR (1515-1553) : O Mensch, bewein dein Sünde gross (O homme, pleure tes lourds péchés), Bart Jacobs (orgue Thomas, église Saint-Vincent de Ciboure), Haru Kitamika (orgue positif Etienne Debaisieux), Vox Luminis, Lionel Meunier (direction) - Album "Ein feste Burg ist unser Gott-Luther und die Musik [" - Télécharger ! label Ricercar 2016.

♫Jan Dismas ZELENKA (1679-1745) : Lamentatione I pro die mercuri sancto (Lamentation I pour le mercredi saint), Lieven Termont (basse), Il Gardellino, Marcel Ponseele (direction) - Album "Il Gardellino, - Lamentationes" - Télécharger ! label Passacaille PAS977

♫Johann Sebastian BACH : Prélude de choral O Mensch, bewein dein Sünde gross (O homme, pleure tes lourds péchés) BWV 622, Jean-Pierre Lecaudey à l'orgue Alfred Kern de Castres - Album "Jean-Pierre Lecaudey aux grandes orgues Alfred Kern de Castres" - Télécharger ! label Pavane Records 1995

Capella Agostino Steffani is a period-instrument ensemble founded in Hannover in 1981 by the Hungarian keyboard player Lajos Rovátkay. Since 1996 it has been known as the Hannoversche Hofkapelle...