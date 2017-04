Cantate BWV 105 - John BULL par Etienne Baillot - L'Espagne baroque : ARAUXO, CABANILLES, CEREROLS, MORALES, VALLS...

SACREES MUSIQUES - JEU : Quel lien unissait JSB à l'organiste de Lunebourg, Georg Böhm, originaire de Thuringe comme lui et élève de Johann Adam Reincken ? 1. Il était un cousin de sa mère. 2. Il fut son professeur alors que le jeune Johann Sebastian était lycéen. 3. Il était un ami de son père Johann Ambrosius qui recueillit le jeune garçon en 1695 lorsque J. Ambrosius meurt.

Pour jouer, merci de nous envoyer un mail avec la réponse et votre adresse postale à "sacreesmusiques@radiofrance.com"

♫ J.-S. Bach (1685-1750) : Messe en si mineur BWV 232, Dona nobis pacem, La Chapelle Royale, Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Télécharger ! label Harmonia Mundi HMC 901614-2

♫Johann Sebastian BACH : Cantate BWV 105 Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht (Seigneur, n'entre pas en jugement avec ton serviteur), Hana Blažíková (soprano), Damien Guillon (alto), Thomas Hobbs (ténor), Peter Kooy (basse), Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (direction) - Album "Johann Sebastian Bach : Ach süßer Trost !" - Télécharger ! label PHI - Outhere 2012

♫John BULL(vers 1562-1628) : Salve Regina I, Musica Britannica Vol. 14 n°40, Etienne Baillot à l’orgue du triforium de la cathédrale de Metz - Album "Bull : Organ Musicke" - Télécharger ! label Phaia Music 2016

♫Codex Engelberg 314 : Inter natos mulierum - O Johannes dose nos, Alleluia V, O Maria rubens rosa, Dominique Vellard, Emmanuel Bonnardot, Gerd Türk (chant) - enregistré en 1986 à l'abbatiale d'Ottmarsheim (68) - Album "Codex Engelberg 314" - Télécharger ! label Deutsche Harmonia Mundi ‎RD77185

Coup de cœur de la semaine : Bach and Friends interprété par Louis-Noël Bestion de Camboulas au clavecin et à l’orgue, édité par le Label Ambronay Editions en sortie le 28 avril 2017.

♫ Johann Caspar Ferdinand FISCHER (1656-1746) : Suite VIII - Praeludium et Chaconne, Louis-Noël Bestion de Camboulas (clavecin Philippe Humeau, copie de Gräbner, 1722) - Album "Bach and friends" - Télécharger ! label Ambronay 2017

Pour son premier récital, Louis-Noël Bestion de Camboulas convie à un voyage passionnant au cœur de la musique de J.-S. Bach et de ses mentors. Sous les mains du talentueux musicien sonnent et résonnent tour à tour le clavecin intime et le grand orgue fastueux...