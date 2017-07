Simon-Pierre Bestion Ensemble La Tempête Festival 1001 Notes & Guillaume Paoletti Journées musicales entre Loir et Loire

RÉVEIL CLASSIQUE - JEU : 3 invitations pour 2 personnes à gagner dans le cadre du Festival de Rocamadour, concert de l'ensemble baroque Vox Luminis, direction Lionel Meunier, Samedi 5 août 2017 à 21h - Basilique Saint-Sauveur. Oeuvres d'Henry Purcell et Heinrich Schütz.

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

♫J.-S. BACH :Partita n°2 en ut min BWV 826, Sinfonia. Swingles Singers" Album " Jazz Sébastien Bach vol 1" - Label PHILIPS 542 552-2

♫FELIX MENDELSSOHN : Allegro Vivace du Trio n°1 en ré min op 49. Trio van Baerle (Hannes Minnaar, piano/Maria Milstein, violon/ Gideon den Herder, violoncelle) Album " Félix Mendelssohn : Trios pour piano et cordes" - Label CHALLENGE CLASSICS CC72662

♫G.-F. HAENDEL :Concerto a 4 en ré mineur, Allegro - pour flûte ténor, violon, violoncelle et basse continue. La Simphonie du Marais, Hugo Reyne (flûte et direction) Album "Georg Friedrich Haendel : Six concertos pour flute a bec" - Label MUSIQUE A LA CHABOTTERIE 605004

♫JOACHIN RODRIGO :Concierto de Aranjuez, Allegro con spirito. Narciso Yepes, guitare. Philharmonia Orchestra NAVARRO GARCIA, Chef d'orchestre. Album " Joachin Rodrigo : Concerto de Aranjuez et autres oeuvres orchestrales" - Label PENTA TONE CLASSICS PTC5186209

♫FREDERIC CHOPIN :Concerto n°2 en fa min op 21. Nikolaï Lugansky, piano. Sinfonia Varsovia. Alexander Vedernikov, direction. Album " Frédéric Chopin : Concertos pour piano" - Label NAIVE RECORDS AM 212

, © Guillaume Paoletti

Après avoir obtenu à l’unanimité un premier prix de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire CNSM de Paris, Guillaume Paoletti né en 1968, se perfectionne à deux reprises aux États-Unis aux universités de Yale (A. Parisot) et de Bloomington (J. Starker). Ex-membre de l’Orchestre des jeunes de la Communauté Européenne (1989-1993), il joue sous la direction de B. Haitink, M. Rostropovitch et C.M. Giulini.

Depuis 2011, Guillaume Paoletti est co-directeur artistique du Festival des Journées Musicales entre Loir et Loire, festival de musique de chambre et de musique du monde autour des violonistes Déborah Nemtanu – avec laquelle il a partagé la direction artistique du festival jusqu’en 2016 - Sarah Nemtanu, Pierre Fouchenneret, Raphaël Oleg... le groupe A Filetta , Richard Galliano…

♫Franz SCHUBERT :Andante con moto du Trio pour piano, violon et violoncelle n°2, op.100 D.929. Nathalie Juchors, piano, David Lefèvre, violon et Guillaume Paoletti, violoncelle. Label Zig Zag 1997

♫JOHANN CASPAR KERLL : Missa pro defunctis, Kyrie. Ensembles Vox Luminis et L'Achéron, Lionel Meunier (direction) Album "Johann Caspar Kerll /Johann Joseph Fux : Deux requiems viennois" - Label RICERCAR 112581

♫SERGE PROKOFIEV :10 pièces op 12 : Gavotte. Abdel Rahman el Bacha, piano. Album "Serge Prokofiev : Oeuvres pour piano" - Label NAIVE RECORDS AM 212

♫MAURICE RAVEL :Sonate n°2 pour violon et piano en Sol Majeur, Perpetuum mobile. Renaud Capucon, violon. Franck Braley, piano. Album " Maurice Ravel : Sonates et trio" - Label VIRGIN 5454922

♫W.-A. MOZART :Divertimento en Fa Maj K 247 Menuet - Trio. Orchestre de Chambre de Zurich, Roger Norrington, direction. Album "Album Wolfgang Amadeus Mozart : Sérénade et divertimento" - Label SONY 88883793912

♫Johann Herman SCHEIN : motet Zion spricht : Der Herr hat mich verlassen (extrait des Fontaines d'Israël) / traduction ""Sion dit : L’Eternel m’a abandonné "" Ensemble vocal Européen, Phlippe Herreweghe, direction 519225

♫Maurice OHANA : Cantigas: Cantiga del destierro - pour solistes choeur et orchestre. Solistes, chœur et orchestre La Tempête sous la direction de Simon-Pierre Bestion. Album " Azahar" - Label ALPHA 136888

♫ANTOINE DE FEVIN :L'Introït du Requiem Lux Perpetua. Ensemble ORGANUM, Marcel Pérès, direction. Album " Lux perpetua / Requiem" - Label AEON AECD 1216

♫JOHN ADAMS : Mouvement III Loops and verses. BBC Symphony Orchestra, Richard Buckley, direction. Album " Desert music - shaker loops" - Label RADIO BBC CLASSICS 15656 91692