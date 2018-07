Réveil classique du samedi 07 juillet par Jean-Baptiste Urbain

Un tour de France des festivals, des places de concerts, des disques et autres surprises à gagner, de la musique en pagaille !

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Sonate pour deux pianos en ré majeur K. 448 : I. Allegro con spirito. Martha Argerich & Sergei Babayan, pianos - Du coffet 3CD "Martha Argerich & Friends – Live From Lugano 2016 " - Label Warner Classics 0190295831653

Erato a décidé de signer en exclusivité ce prodige de la guitare âgé de 22 ans. Lauréat des très prestigieux Seville International Guitar Competition en 2013, Guitar Foundation of America Competition en 2015...

♫Antonio Jiménez Manjón (1866 – 1919) :Aire Vasco Op. 19 (Basque Melody). Thibaut Garcia, guitare - De l'album "Thibaut Garcia ‎– Leyendas - Works For Solo Guitar" - Label Erato ‎0190295954635

Peter Paul Rubens (1577-1640) lived within one of the most exciting periods of the history of music, from the Renaissance polyphonic style to the beginnings of the Baroque period and of opera...

Released in connection with the exhibition Rubens and his Heritage, this CD presents examples of musical genres that Rubens would have heard during his visits to Brussels, London, Rome, Venice, Mantua, Madrid, Paris.

♫Girolamo Frescobaldi (1583-1643) : Se l'Aura Spira. Mariana Flores. Ensemble Clematis, direction Leonardo García-Alarcón - De l'album "Rubens and the music of his time" - Label Ricercar RIC 352

♫Antonio Vivaldi (1678-1741) : Nisi Dominus, RV 608 Cum dederit delectis suis somnum. Andante" Philippe Jaroussky, contreténor. Ensemble Matheus, direction Jean-Christophe Spinosi - De l'album "Nisi Dominus - Vivaldi - Stabat Mater" - Label Naïve OP 30453>

►Notre disque "Coup de coeur" de la saison...

♫Antonín Dvořák (1841-1904) : Sérénade pour dix instruments à vent, violoncelle et contrebasse en Ré Mineur, Op. 44: IV. Finale. Allegro molto. Solistes de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, direction Paul Daniel - De l'album "Dvořák : Symphonie No. 9 & Sérénade pour dix instruments à vent, Op. 44" - Label Actes Sud Musicales 2018



♫Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) : Quautor n°4 en mineur op 44 n°2 – 3. Andante – Quatuor Arod : Jordan Victoria, violon. Alexandre VU, violon. Corentin Apparailly, alto. Samy Rachid, violoncelle. De l'album "Felix Mendelssohn : Quatuors à cordes"- Label Erato/Warner 0190295761127

Transcriptions pour piano des oeuvres de Wagner par Liszt. Le premier bouleversant les codes de l'opéra renouant avec la mythologie pour y fondre poésie, drame, philosophie. Le second pianiste aux dons hors normes adulé des foules, mystique...

♫Richard Wagner (1813-1883) / Franz Liszt (1811-1886) : Choeur des fileuses S 440. Tanguy de Williencourt, piano - De l'album "Transcriptions pour piano des oeuvres de Wagner par Liszt" - Label Mirare MIR 382

♫Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043 – 1. Allegro – Sarah et Deborah Nemtanu, violons. Orchestre de Chambre de Paris, direction Sascha Goetzel - De l'album "Bach et Schnittke : Concertos pour violons" - Label Naïve V 5383

En Bis, transcription pour quatuor à cordesdu 20e Capricede Paganini par l'altiste Fedor Belugin, ingénieuse, pour le doublement de la voix de violon, sans parler de la virtuosité façon ''trilles du diable''...

♫Nicolò Paganini (1782-1840) : Caprice pour violon en Ré Majeur op.1 n°20 – Quatuor David Oïstarkh - De l'album "Grieg et Mendelssohn : Quatuors à cordes" - Label Muso MU 021

♫Gabriel Fauré (1845-1924) : 7. Quatrième nocturne, Op. 36 en Mi bémol Majeur. Roger Muraro, piano. De l'album "Reflets : Roger Muraro interprète des oeuvres pour piano de Gershwin Stravinsky Fauré et Ravel" - Label Universal Music 4764669

♫Alberto Ginastera (1916-1983) : Concerto pour harpe Op 25 – I. Allegro giusto. Anaïs Gaudemard, harpe. Orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie, direction Leo Hussain - De l'album "Anaïs Gaudemard : Harp Concertos, works of Ginastera, Boieldieu & Debussy" - Label Claves Records 2016

Emmanuel Rossfelder est en 1988 le plus jeune guitariste admis dans la classe d’Alexandre Lagoya au CNSM de Paris et y obtient à 17 ans, 2 premiers prix à l’unanimité ! guitare & musique de chambre...

♫Isaac Albéniz (1869-1909) : Granada – Emmanuel Rossfleder, guitare. De l'album "Sueño"- Label Loreley Production LY 025

►Notre 2e disque "Coup de coeur" de la saison...

♫Henriette Renié (1875-1956) : Sonate pour violoncelle et piano. 1. Allegro appassionato. Aude Pivôt, violoncelle. Flore Merlin, piano. De l'album "Henriette Renié : Musique de chambre" - Label Ligia 192241

Découvrir le site du Quintette Moraguès & l'album enregistré à l’occasion des 20 ans en 2000. Florilège des meilleurs bis en quintette ou en sextuor avec piano...

♫Dimtri Chostakovitch (1906-1975) : Jazz suite n°2. Quintette Moraguès : Michel Moraguès, flûte traversière. David Walter, hautbois. Pascal Moraguès, clarinette. Pierre Moraguès, cor. Giorgio Mandolesi, basson & Yves Henry, piano - De l'album "Le quintette Moraguès interprète Moussorgski et Chostakovitch" - Label Klarthe KLA 035

