Réveil Classique par Julien Hanck… Transcriptions et transcripteurs d’aujourd’hui et de demain !

Au sommaire aujourd'hui

► 7h22 : Au menu de la soirée… Coup de projecteur sur le Concert du Soir

► 7h32 : Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 : Shuffle dans le répertoire ! Un bref focus sur un illustre inconnu...

► 7h52 : Le « blind test » de l’été

► 8h00 : Fraîchement moulu ! Une oeuvre écrite dans les 6 derniers mois…

► 8h10 : Chantez jeunesse ! Les jeunes musiciens sont à l’honneur...

► 8h32 : Mon disque « coup de cœur »

► 8h40 : Vieilles cires ! Une grande oeuvre dans une très grande interprétation du passé !

► 8h53 : Petites histoires et grandes musiques par Nathalie Moller

France Musique sera en direct du Festival de la Chaise-Dieu pour Israël en Egypte de Georg Friedrich Haendel avec Soraya Mafi soprano, Claudia Huckle mezzo-soprano, Benjamin Hulett ténor, Matthew Brook basse, le Choir of The King’s Consort, The King’s Consort et Robert King direction.

► Notre disque « coup de cœur » de la saison : Maurice Ravel, Ma mère l'Oye, Le tombeau de Couperin et Shéhérazade par l'ensemble Les Siècles

Aujourd'hui le compositeur Ernő Dohnányi (1877-1960) est à l'honneur !

À gagner 5 places pour 2 personnes pour l'Enfance du Christ de Hector Berlioz dans le cadre du Festival Berlioz.

► Fraîchement moulu ! Une oeuvre écrite dans les 6 derniers mois…

Aujourd'hui coup de projecteur sur Élise Bertrand et Florent Nagel :

Élise Bertrand avec Mosaïque, op. 4 pour flûte et clarinette

Florent Nagel extrait du Livre pour piano avec Quintes et un Hommage à Ligeti et Rautavaara

► Chantez jeunesse ! Les jeunes musiciens sont à l’honneur...

Aujourd'hui Les Confrères, Pixelophonia, Florian Noack et Adélaïde Ferrière sont à l'honneur

Les Confrères sont composés de :

Paul Chevallier

Luc Doval

Cyprien Sadek

Simon Heberle

Où écouter Les Confrères :

20 Octobre à Aixe sur Vienne au Centre culturel Jacques Prévert

Où écouter l'orchestre Pixelophonia :

31 août dans la salle du Millénaire de Savigny le temple, à 20h

Où écouter Florian Noack :

10 octobre : Piano en Valois

31 octobre : Konzerthaus à Berlin

20 novembre : Bordeaux, Esprit du Piano

22 novembre : Paris, La Scala (projet Hammerklavier)

24 Novembre : Gaveau (Journée Dolce Volta)

Où écouter Adélaïde Ferrière :

2 Septembre Récital Solo à Puy-L'évêque (46) autour de Bach, Debussy, Mozart, Piazzolla

8 septembre à 16h au studio 106 de la Maison de la Radio à Paris pour Le Grand Live de France Musique

25 Septembre Solo et Trio avec la violoniste Hildegarde Fesneau, et la pianiste Célia Oneto-Bensaïd autour de Bach, Monti et Piazzolla

► Mon disque « coup de cœur » : The London House sessions d'Oscar Peterson

► Vieilles cires ! Une grande oeuvre dans une très grande interprétation du passé !

À l'honneur aujourd’hui le Concerto en Ré Maj op 77 : Allegro giocoso ma non troppo vivace - Poco piu presto de Johannes Brahms avec Christian Ferras et Karajan et le Berliner Philharmoniker en 1964

► Petites histoires et Grandes Musique par Nathalie Moller

Programmation musicale

EDVARD GRIEG

Suite Holberg op 40 : 5. Rigaudon - pour flûte à bec et orchestre

Michala Petri (flûte à bec), Ensemble de l'Orchestre de Chambre Anglais, Gordon Langford

EMI

FRANZ SCHUBERT

Quintette à cordes en Ut Maj op 163 D 956 : scherzo: presto - trio- andante sostenuto

Quatuor Belcea, Valentin Erben

EMI

ROBERT SCHUMANN

12 études symphoniques op 13 : Etude n°4 = Variation n°3 12 études symphoniques op 13 : Etude n°5 = Variation n°4

Nelson Goerner

ZIG ZAG TERRITOIRES

GIUSEPPE VERDI

Requiem : requiem Requiem : Libera Me

Cheryl Studer, Riccardo Muti, Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Chœur du Théâtre de la Scala de Milan

EMI

GEORG FRIEDRICH HAENDEL

Deuxieme partie : No. 23 chorus - who is like unto thee

Orchestre Baroque Anglais, John Eliot Gardiner, Chœur Monteverdi

PHILIPS

WOLFGANG AMADEUS MOZART / SWINGLE SINGERS

Sonate n°13 en Si bémol Maj K 333 : Allegro

Swingle Singers

PHILIPS

CARL MARIA VON WEBER

Grand duo concertant en Mi bémol Maj op 48 J 204 : 2. Andante con moto - pour clarinette et piano

Raphaël Sévère, Jean Frédéric Neuburger

MIRARE

MAURICE RAVEL

Le Tombeau de Couperin : 1. Prélude - pour orchestre

François-Xavier Roth, Les Siècles, Hélène Mourot (hautbois)

HARMONIA MUNDI

JOSEPH HAYDN

Quatuor à cordes n°25 en Ut Maj op. 20 n°2 HOB III : 32 : Capriccio adagio

Doric String Quartet

CHANDOS

VLADIMIR COSMA

Rabbi Jacob - danses symphoniques

Orchestre National de Lyon, Vladimir Cosma

POMME MUSIC

ERNO DOHNANYI

Quatuor à cordes n°3 en la min op 33 : 3; Vivace giocoso

Ensemble Nash

HYPERION

DIEGO ORTIZ

Romanesca - pour ensemble instrumental

Jordi Savall, Hesperion XXI

ALIA VOX

ELISE BERTRAND

Mosaïque, op. 4 pour flûte et clarinette

Iris Daverio (flûte) Méline Le Calvez (clarinette)

FLORENT NAGEL

Quintes et Hommage à Ligeti et Rautavaara

Florent Nagel

AZUR CLASSICAL

FRANZ LISZT / LES QUATRES BARBUS / LES CONFRERES

L’alcool (Rhapsodie Hongroise n°2) Les Confrères : Paul Chevallier, Luc Doval, Cyprien Sadek, Simon Heberle

PIXELOPHONIA

Mario Classics Medley Orchestre Pixelophonia, Robin Melchior (direction)

NICOLAS RIMSKI-KORSAKOV / FLORIAN NOACK

Shéhérazade op 35 : La mer et le vaisseau de Sindbad - réduction pour piano

Florian Noack (piano)

ARS PRODUKTION

ASTOR PIAZZOLLA / THIBAULT LEPRI

Libertango, transcription pour marimba et piano

Adélaïde Férrière (marimba), Tanguy De Williencourt (piano)

OSCAR PETERSON

Daahoud

Oscar Peterson, Ray Brown, Ed Thigpen

VERVE

SERGE PROKOFIEV

Suite scythe op 20 - II - le dieu ennemi et la danse des esprits noirs

Léonard Bernstein, Orchestre Philharmonique de New York

SONY

JOHANNES BRAHMS

Concerto en Ré Maj op 77 : Allegro giocoso ma non troppo vivace - Poco piu presto

Christian Ferras, Herbert Von Karajan, Orchestre Philharmonique de Berlin

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON)

MAURICE RAVEL

Sonate pour violon et piano : 2. Blues

Joshua Bell, Jeremy Denk

SONY CLASSICAL

Réalisateur de l'émission : Max James