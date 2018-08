Réveil classique par Julien Hanck… Compositeurs, la génération 1990 : Camille Pépin, C. Mandon et L. Debargue

Au sommaire aujourd'hui

► 7h20 : Au menu de la soirée… Coup de projecteur sur le Concert du Soir

► 7h30 : Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 : Shuffle dans le répertoire ! Un bref focus sur un illustre inconnu...

► 7h50 : Le « blind test » de l’été

► 8h00 : Fraîchement moulu ! Une oeuvre écrite dans les 6 derniers mois…

► 8h20 : Chantez jeunesse ! Les jeunes musiciens sont à l’honneur...

► 8h32 : Mon disque « coup de cœur »

► 8h40 : Vieilles cires ! Une grande oeuvre dans une très grande interprétation du passé !

► 8h53 Petites histoires et grandes musiques par Nathalie Moller

► Au menu de la soirée… Coup de projecteur sur le Concert du Soir

France Musique sera en direct du Parc de Château de Florans, dans le cadre du festival la Roque d’Anthéron, pour le 2e Concerto pour piano Brahms avec Nelson Freire au piano et le Sinfonia Varsovia dirigé par Lio Kuokman.

, © Getty / Gamma-Rapho

► Notre disque « coup de cœur » de la saison : Prokofiev, Sonates pour violon et piano par Alexandra Conunova

► Shuffle dans le répertoire ! Un bref focus sur un illustre inconnu...

Aujourd'hui le compositeur Ferdinand Hérold (1791-1833) est à l'honneur !

, © Getty / Gamma-Rapho

► Le « blind test » de l’été

A gagner 5 places pour 2 personnes pour la Tosca de Puccini à la salle Arletty dans le cadre du Festival lyrique de Belle-Île en Mer.

Pour participer cliquez sur "contacter-nous" et envoyez-nous votre réponse.

► Fraîchement moulu ! Une oeuvre écrite dans les 6 derniers mois…

Aujourd'hui la génération de 1990 est à l'honneur avec trois compositeurs né cette année :

Camille Pépin avec Vajra l’eau et Luna

, © Natacha Colmez-Collard

Charly Mandon avec le Prélude op. 16 écrit pour piano à 102 notes, et enregistré sur « l'Opus 102 » de Stephen Paulello.

, © Marine Cessat-Bégler

Lucas Debargue avec le Quatuor Symphonique I. Très tendu et III. Zouk

► Chantez jeunesse ! Les jeunes musiciens sont à l’honneur

Aujourd'hui c’est le Duo Elsa puis le Quatuor Daphnis

Le Duo Elsa est composé de :

Marie Viard (violoncelle)

Liliya Khusnullina (piano)

Où écouter le Duo Elsa

16 septembre à Bad Krozingen (DE)

6 septembre à Hossegor au Pays Basque

21 octobre à Alost (BE)

25 octobre à la mairie du IIIe à Paris

, © Clara Casado

Le Quatuor Daphnis est composé de :

Eva Zavaro (violon)

Ryo Kojima (violon)

Violaine Despeyroux (alto)

Alexis Derouin (violoncelle)

Où écouter le Quatuor Daphnis

6 octobre aux Journées Ravel à Montfort-l'Amaury

25 novembre au Théâtre Saint-Louis de Pau dans le cadre du festival de Pau

, © Dimitri Scapolan

► Mon disque « coup de cœur » : Avital meets Avital par Avi Avital et Omer Avital

► Vieilles cires ! Une grande oeuvre dans une très grande interprétation du passé !

A l'honneur aujourd’hui le Concerto n°1 en mi min op 11 - pour piano et orchestre : III. rondo de Frédéric Chopin.

► Petites histoires et Grandes Musique par Nathalie Moller

à réécouter émission Petites histoires et Grandes musiques Antonio Vivaldi et les jeunes filles de La Pietà

Programmation musicale

JEAN SEBASTIEN BACH

Concerto pour 4 pianos en la min BWV 1065 : 1. Allegro

Jean Pierre Wallez (chef), Ensemble Orchestral de Paris, Michel Beroff, Jean-Philippe Collard, Gabriel Tacchino, Bruno Rigutto

EMI

RICHARD STRAUSS

4 Lieder op 27 : Morgen op 27 n°4

Diana Damrau, Orchestre Philharmonique de Munich, Christian Thielemann

VIRGIN CLASSICS

SERGE PROKOFIEV

Concerto n°2 en sol min op 16 : Scherzo - pour piano et orchestre

Yuja Wang, Orchestre Symphonique Simon Bolivar, Gustavo Dudamel

DEUTSCHE GRAMMOPHON

ANTON BRUCKNER

Träumen und Wachen WAB 87 - version pour ténor choeur d'hommes à 4 voix et orgue

Thomas Kerbl, Chœur D'hommes Bruckner 12

GRAMOLA

FELIX MENDELSSOHN

Symphonie n°1 en ut min op 11 : Allegro di molto

Jan Willem De Vriend, Orchestre Symphonique des Pays-Bas

CAPRICCIO

JOHANNES BRAHMS

Concerto n°2 pour piano en Si bémol Maj op 83 : Allegro appassionato

Nelson Freire, Orchestre du Gewandhaus De Leipzig, Riccardo Chailly

DECCA

HENRY PURCELL

Crown the altar deck the shrine et Lovely albina's come ashore

Emma Kirkby, Christopher Hogwood

OISEAU LYRE

SERGE PROKOFIEV

Sonate pour violon et piano n°1 en fa min op 80 : 1. Andante

Alexandra Conunova, Michail Lifits

APARTE

FRANCIS POULENC

Sextuor pour quintette à vent et piano FP 100 : Allegro vivace

Eric Le Sage, Emmanuel Pahud, François Leleux, Paul Meyer, AB Koster, Gilbert Audin

RCA

FERDINAND HEROLD

Concerto n°4 en mi min : Rondo

Jean Frédéric Neuburger, Sinfonia Varsovia, Hervé Niquet

MIRARE

JOHANN PETER PIXIS

Trio n°3 en si min op 95 : 3. Scherzo : vivace - Trio - pour piano violon et violoncelle

Trio Leonore : Benjamin Nabarro (violon), Gemma Rosefield (violoncelle), Tim Horton (piano)

HYPERION

ERNEST BLOCH

Suite pour alto et piano : Allegro

Tabea Zimmermann, Jascha Nemtsov (piano)

HANSSLER CLASSIC

CAMILLE PEPIN

Vajrayana II. Vajra, l’Eau, Pour orchestre symphonique - Editions Lemoine

Orchestre National d'Ile-De-France, Nicholas Collon

Enregistrement de la création du 16 avril 2015 à la Philharmonie de Paris

Prise de son, montage : RADIO FRANCE

CAMILLE PEPIN

Luna pour violon, violoncelle, cor, clarinette, piano - III. Sol - Editions Lemoine

Ensemble Polygones

Enregistrement à l'ONDIF en septembre 2016

Prise de son, montage, mixage : Clément Gariel

CHARLY MANDON

Prélude op. 16

Guillaume Vincent (piano Paulello opus 102)

LUCAS DEBARGUE

Quatuor Symphonique très tendu : III. Zouk

Eva Zavaro (violon), Adrien Boisseau (viola), Jérôme Pernoo (cello), Lucas Debargue (piano)

JOHANNES BRAHMS

Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur

Marie Viard (violoncelle), Liliya Khusnullina (piano)

CLAUDE DEBUSSY

Quatuor à cordes en sol mineur : 3. Andantino, doucement expressif

Quatuor Daphnis

AVITAL MEETS AVITAL

Zamzana

Omer Avital, Avi Avital

DEUTSCHE GRAMMOPHON

DIEGO ORTIZ

Romanesca - pour ensemble instrumental

Jordi Savall, Hesperion XXI

ALIA VOX

FREDERIC CHOPIN

Concerto n°1 en mi min op 11 - pour piano et orchestre : III. rondo

Arthur Rubinstein, Orchestre Philharmonique de Los Angeles, William Steinberg

NAXOS

FRANZ SCHUBERT

Trio pour piano en Mi bémol Maj op 100 D 929 : 3. Scherzando

Antje Weithaas, Marie Elisabeth Hecker, Martin Helmchen

ALPHA

Réalisateur de l'émission : Max James