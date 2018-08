Réveil classique par Julien Hanck...Swing hors des sentiers battus avec Gulda, Gottschalk et Zolotarev !

Au sommaire aujourd'hui

► 7h30 : Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 : Shuffle dans le répertoire ! Un bref focus sur un illustre inconnu...

► 7h50 : Le « blind test » de l’été : des places à gagner

► 8h00 : Fraîchement moulu ! Une œuvre écrite dans les 6 derniers mois…

► 8h20 : Chantez jeunesse ! Les jeunes musiciens sont à l’honneur...

► 8h30 : Le disque « coup de cœur » de Julien Hanck

► 8h40 : Vieilles cires ! Une grande oeuvre dans une très grande interprétation du passé !

► 8h53 Petites histoires et grandes musiques par Nathalie Moller

► Notre disque « coup de cœur » de la saison : Béla Bartók, Concertos pour violon n°1 et 2 par Christian Tetzlaff

► Shuffle dans le répertoire ! Un bref focus sur un illustre inconnu...

Aujourd'hui le compositeur Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) est à l'honneur !

, © Getty / Archive Photos

► Le « blind test » de l’été

A gagner 5 places pour 2 personnes pour François-Frédéric Guy et le Royal Northern Sinfonia, dirigé par Lars Vogt, le 10 août à 21h dans le parc du Château de Florans dans le cadre du festival international de piano La Roque d'Anthéron.

Pour participer cliquez sur "contacter-nous" et envoyez-nous votre réponse.

► Fraîchement moulu ! Une oeuvre écrite dans les 6 derniers mois

Aujourd'hui Never Give Up, Concerto pour violoncelle : Deuxième mouvement de Fazil Say !

, © Getty / ullstein bild

► Chantez jeunesse ! Les jeunes musiciens sont à l’honneur

Aujourd'hui c’est le Bouclier Septet et le Quatuor Métamorphoses

Où écouter le Bouclier Septet :

le 28 août aux estivales de Samoëns

, © Geneviève Rebeyrol

Où écouter le Quatuor Métamorphose :

le 16,18,19 Août à Champignelles

le 21 Août à l’église de Charny

le 15 septembre dans le cadre du festival Septembre musical de l’Orne

, © Le Cercle des Classicales

► Le disque « coup de cœur » de Julien Hanck : Ludwig van Beethoven, Sonates pour piano par Jonathan Biss

► Vieilles cires ! Une grande oeuvre dans une très grande interprétation du passé !

A l'honneur aujourd’hui le Concerto pour piano et orchestre n°2 en Fa Maj op 102 : 1. Allegro de Dimitri Chostakovitch

► Petites histoires et Grandes Musique par Nathalie Moller

Programmation musicale

FRIEDRICH GULDA

Oconcerto - 1. Ouverture / Pour violoncelle et orchestre a vent

Gautier Capuçon, l'Orchestre de la Suisse italienne, Alexandre Rabinovitch

EMI

ANTON DVORAK

Symphonie N° 8 III - allegretto grazioso

Vaclav Neumann, Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

SUPRAPHON

BELA BARTOK

Polka roumaine Sz 56 n°5,6 - pour violon et piano

Patricia Kopatchinskaja, Fazil Say

DFUNK

DIETRICH BUXTEHUDE

Missa alla brevis BuxWV 114 : Kyrie - pour solistes et basse continue

Paul Hillier, Theatre Of Voices

DACAPO

ARAM KHATCHATURIAN

Spartacus : Danse des esclaves grecs (Acte I) + Danse avec les crotales (Acte I) + Danse étrusque (Acte I)

Michail Jurowski, Orchestre Symphonique allemand de Berlin , Choeur de chambre du Rias de Berlin

CAPRICCIO

PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKY

Valse sentimentale en fa min op 51 n°6

Airelle Besson (trompette), Edouard Ferlet (piano), Stéphane Kerecky (contrebasse)

ALPHA

HENRY PURCELL

Come ye sons of art away Z 323 : Sound the trumpet sound Z 323 n°3 - ode pour 2 hautes-contres et orchestre

Andreas Scholl (haute contre), Christophe Dumaux (haute contre), Stefano Montanari (chef), Accademia BIZANTINA

DECCA

JEAN SEBASTIEN BACH

Cantate BWV 170 : Vergnugte Ruh' beliebte Seelenlust : Mir ekelt mehr zu leben Air - pour haute-contre hautbois orgue obligé cordes et basse continue

Andreas Scholl, Philippe Herreweghe, Collegium Vocale De Gand

HARMONIA MUNDI

BELA BARTOK

Concerto pour violon n°2 Sz 112 BB 117 : 1. Allegro non troppo

Christian Tetzlaff, Hannu Lintu, Orchestre Symphonique de la radio Finlandaise

ONDINE

GUSTAV HOLST

The perfect fool op 39 : Danse des Esprits du feu

Sacha Goetzel, Orchestre Philharmonique Borusan d'Istanbul

ONYX

LOUIS MOREAU GOTTSCHALK

Symphonie n°1 RO 255 La nuit des Tropiques : 2. Festa criolla

Richard Rosenbergt, Orchestre Symphonique du Festival Hot Springs

NAXOS

FRITZ KREISLER

Liebesleid pour piano

Polina Leschenko

EMI

FAZIL SAY

Never Give Up, Concerto pour violoncelle : Deuxième mouvement

Camille Thomas (violoncelle), Douglas Boyd (chef), Orchestre de Chambre de Paris

Concert donné le 03 avril 2018 à 20h au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Trio nº7 en Si bémol Maj op 97 : L'archiduc : 2. Scherzo. Allegro / Enregistrements autorises volume 8 / Pour piano violon et violoncelle

Sviatoslav Richter, Mikhail Kopelman, Valentin Berlinsky

PHILIPS

ROBERT JOHNSON

Care-charming sleep

Lucile Richardot, Sébastien Daucé, Ensemble Correspondances

HARMONIA MUNDI

VLADISLAV ZOLOTAREV

Rondo Capriccioso

Bouclier Septet : Julien Bouclier (violon), Dimitri Bouclier (accordéon) Florian Perret (violon), Clément Sozanski (alto), Laure-Héléne Michel (violoncelle), Yannick Trotoux (Contrebasse), Aude Liesse Michel (piano)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quatuor op. 18 n°4 - premier mouvement

Mathilde Potier (violon), Rachel Sintzel (violon), Clémence Dupuy (alto), Alice Picaud (violoncelle)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate n°15 en Ré Maj op 28 (Pastorale) : Scherzo et Rondo

Jonathan Biss

ONYX

CESAR FRANCK

Nocturne M 85 - pour voix et piano / arrangement pour violoncelle et piano

Alexander Kniazev (violoncelle), Plamena Mangova (piano)

FUGA LIBERA

DIMITRI CHOSTAKOVITCH

Concerto pour piano et orchestre n°2 en Fa Maj op 102 : 1. Allegro

Dimitri Chostakovitch, André Cluytens, Orchestre National de la Radiodiffusion Française

ERATO

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Symphonie n°6 en Fa Maj K 43 : Allegro

Charles Mackerras, Orchestre de Chambre de Prague

TELARC

JOHN CAGE

Fads and fancies in the academy : A short historical sketch : Revolutionaries - Pitched battle - pour piano et 4 percussionnistes

Giancarlo Simonacci, Ludi Ars, Rodolpho Rossi, Antonio Caggiano, Gianluca Ruggeri, Alessandro Di Giulio, Carlo Leone Francesco

BRILLIANT CLASSICS

Réalisateur de l'émission : Max James