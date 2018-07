Réveil classique par Jean-Baptiste Urbain... Focus sur le Festival 1001 Notes en Limousin & Barbara Hendricks

Dans le cadre du Festival 1001 Notes en Limousin- Jeudi 9 août 2018 • à 20h - À la Festiv'Halle - Parc du Mazeau à Saint-Priest-Taurion en Haute-Vienne

Saint-Priest-Taurion s'avance au confluent de la Vienne et du Taurion, le village possède une Eglise du XIIe siècle qui rappelle les origines lointaines des Olières, ancien nom de Saint-Priest. La présence de vestiges gallo-romains, essentiellement des sépultures de l'antiquité...

♫Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Partita n°1 en Si bémol Majeur BWV 825 : Prélude – Allemande – Courante – Gigue – Maria João Pires, piano- De l'album "J.S Bach - Maria João Pires ~ Bach - Partita No. 1 · English Suite No. 3 · French Suite No. 2 (1995)" - Label DGG 447894-2

♫George Onslow (1784-1853) : Nonet en la mineur op 77, Finale. Ensemble Initium : Edouard Sabo, flûte traversière. Armel Descotte, hautbois. François Lemoine, clarinette. Frank Sibold, basson. Julien Desplanque, cor. & Ensemble Contraste : Pierre Fouchenneret, violon. Arnaud Thorette, alto. Antoine Pierlot, violoncelle. & Yann Dubost, contrebasse - De l'album "George Onslow : La Musique De Chambre Avec Vents (2011)" - Label Timpani 2C2185



♫Isaac Albéniz (1869-1909) : Rumores de la caleta – David Walter, hautbois & Jean Marc Bonn, piano - De l'album "Isaac Albéniz : Transcriptions pour hautbois et piano (2011) - Label Saphir Productions LVC 1113



♫Antonio Salieri (1750 – 1825) : Cublai, Gran Khan Dei Tartari : Fra I Barbari Sospetti – Diana Damrau, soprano (Air d’Alzima) – Le Cercle de l’Harmonie, direction Jérémie Rhorer - De l'album "Diana Damrau : Arie di bravura (2007) - Label Virgin Classics ‎00946 395250 2 7

♫Johannes Brahms (1833-1897) : Concerto pour piano n°2 en Si bémol Majeur op 83 : 4. Allegretto grazioso. – Adam Laloum, piano. Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, direction Kazuki Yamada – De l'album "Brahms : Concertos pour piano (2018)" - Label Sony Classical 88985460812

♫Sergueï Rachmaninov (1873-1943) : Sonate pour violoncelle en sol mineur op. 19 : 3. Andante – Christian-Pierre La Marca, violoncelle & Lise de la Salle, piano - de l'album "Paris - Moscou" - Label Sony Classical 19075809622



