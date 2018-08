Réveil classique par Anne Voisin... William Shakespeare en musique

Au sommaire aujourd'hui

► 7h22 l’heure de l'herbier musical

► 7h47 le joli disque de l’année

► 8h00 la visite d’un beau jardin

► 8h21 le vinyle de la Discothèque de Radio-France

► 8h35 l’heure de la confiture

► 8h53 l’heure de l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

L’heure de l'herbier musical : la gousse de caroubier

Le joli disque de l’année : François Francoeur : Sonates à violon seul

La visite d’un beau jardin : aujourd'hui Ermenonville

La nuit des étoiles au jardin d'Ermenonville !

Le vinyle de la Discothèque de Radio-France : Concours Reine Elisabeth de Belgique 1967 : Violon

L’heure de la confiture : la confiture de groseilles

La recette :

Gelée de groseilles

Pour 1 kg de jus de groseilles :

850 gr de sucre à confiture

jus de citron

Après avoir passé vos groseilles rincées et égrappées à l’extracteur de jus, peser le jus et ajouter la quantité de sucre adéquate.

Mettre à cuire et porter à ébullition.

Compter 5 à 7 minutes de cuisson : tester une goutte qui doit figer sur une assiette froide.

Ajouter le jus de citron et mettre en pots.

Fermer et retourner.

Déguster froid.

L’heure de l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

Programmation musicale

Friedrich Kuhlau

William Shakespeare op 74 : Ouverture

Album Musiques inspirées par Shakespeare et Hamlet

Vladimir Ziva dir Orchestre symphonique du Jutland du Sud

Danacord DACOCD 682

Gerald Finzi

Let us garlands bring op 18 : It was a lover and his lass

Album English orchestral songs

Christopher Maltman baryton, Martyn Brabbins dir, Orchestre symphonique de la BBC d’Ecosse

Hyperion CDA 67065

Felix Mendelssohn

Le songe d’une nuit d’été : Fanfare – Marche funèbre – Danse des rustres- Chœur des elfes (Bei des Feuers mattem Flimmern)

Album Philippe Herreweghe dirige Felix Mendelssohn

Sandrine Piau soprano, Collegium vocale de Gand, Philippe Herreweghe dir, orchestre des champs Elysées

Harmonia Mundi HMC 901502

Nicolai Rimski-Korsakov

Sadko air du marchand indien (4eme tableau) Ni ch'est' almazaf kamennyh picherah / Les diamants chez nous sont innombrables

Album Daniil Shtoda : Airs d'opéras russes

Daniil Shtoda ténor, Constantine Obelian dir, orchestre philharmonique de Russie

Delos DE 3348

Wilhelm Stenhammar

Romeo et Juliette : Pastorale-Gavotte-Sarabande

Album Wilhelm Stenhammar : Musique de scène

Arvo Volmer dir, Orchestre symphonique d’Helsingborg

Sterling CDS-1045-2

Philip Glass

Quatuor de saxophones : 1er Mouvement

Album Amstel peijl

Amstel quartet

Amstel AR006

François Francoeur

Sonate n°1 pour violon et bc en Sol Maj

Album François Francoeur : Sonates à violon seul / Livre I

Kreeta Maria Kentala violon, Lauri Pulakaa violoncelle, Mitzi Meyerson clavecin

Glossa GCD921809

Jean Jacques Rousseau

Le devin de village : Fin de l’opéra

Album Le devin de village

Andreas Reize dir, Cantus Firmus consort et Chœur de chambre Cantus Firmus Gabriela Burgler soprano (Colette), Michael Feyfar ténor (Colin), Dominik Wörner baryton (Le devin)

CPO CPO 777 260-2

Gérald Finzi

Let us garlands bring op 18 : Come away death – Who is Sylvia

Album English orchestral songs

Christopher Maltman baryton, Martyn Brabbins dir, Orchestre symphonique de la BBC d’Ecosse

Hyperion CDA 67065

Niccolo Paganini

Concerto n°1 en Ré Maj op 6 : 3. Rondo

Album Concours Reine Elisabeth de Belgique 1967 : Violon

Philippe Hirschhorn violon, René Defossez dir, Orchestre national de Belgique

Discothèque National Belge DNB 30 102/104

Ambroise Thomas

Hamlet : Etre ou ne pas être (Acte III) Air d’Hamlet

Album Robert Massard interprète des airs d'opéras français et italiens

Robert Massard baryton, Jesus Etcheverry dir, orchestre philharmonique de l’ORTF

Mondiophone MSA 72

Mario Castelnuovo-Tedesco

La dodicesima notte La nuit des rois op 73

Album Mario Castelnuovo-Tedesco : Shakespeare ouvertures

Andrew Penny dir, orchestre symphonique d’Australie de l’ouest

Naxos 8.572500

Ensemble Calmus

The fairy queen Z 629 : If love's a sweet passion (Acte III) et The fairy queen Z 629 : Hush no more

Album Ensemble Calmus : Touched

Anja Poche soprano, Tobias Poche ténor, Sébastian Krause haute-conte, Joe Roesler basse

Carus 83.379

Christian Wallumed Ensemble

Backwards henry II et Backwards henry I

Album The zoo is far

Christian Wallumed piano

ECM 171 7820

Réalisateur de l'émission : Max James