Réveil classique d'Anne Voisin...Jean Françaix compose L’horloge de Flore d'après l’Horologium Florae de Linné

Le tout premier air sifflé fut-il une imitation d’un chant d’oiseau ?

Au programme de Réveil Classique, 2 heures de musique, de gourmandise, des curiosités, des surprises, nature et jardin...

►La recette de confiture... Pour 1 kg d’abricots très mûrs : 500 gr de sucre. 1 jus de citron

Jour 1 : Dénoyauter les abricots. Casser tous les noyaux et récupérer l’amande : Si vous êtes courageux, vous pouvez les émonder (plonger dans l’eau bouillante 3 minutes puis dans l’eau froide : la pellicule brune se détache très facilement) sinon, elle s’enlèvera d’elle-même dans la confiture et vous n’aurez qu’à écumer.

Mettre les fruits et les amandes dans la bassine à confiture et cuire un premier bouillon. Éteindre le feu et laisser infuser la nuit au frais.

Jour 2 : Verser le sucre et le jus de citron sur les fruits. Mélanger et cuire jusqu’à consistance épaisse. Attention, cette confiture attache facilement !!! Mettre en pots stérilisés et retourner.

Déguster la confiture une fois refroidie. Elle est encore meilleure quelques semaines plus tard …

►L'Herbier musical : personnage incontournable de la botanique... le suédois Carl von Linné (1707-1778) inventeur de L'Horloge de Flore à la fois scientifique et très poétique, souvent adaptée dans les parcs sous forme d’horloge florale en mosaïculture de plantes fleuries ou de plantes grasses.

►Les plus beaux jardins du monde :Visiter la Villa d'Este et son jardin à Tivoli près de Rome. De style baroque, chef-d'œuvre de l'architecture italienne et de l'aménagement de jardins, elle laisse les visiteurs ébahis... Sito ufficiale

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

♫Hector Berlioz (1803-1869) : Harold en Italie Op.16 Sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse. James Ehnes, alto. Melbourne Symphony Orchestra, direction Andrew Davis - De l'album "Hector Berlioz : Harold en Italie et autres oeuvres (2015)" - Label Chandos CHSA5155

Lazhar Cherouana, jeune guitariste franco-algérien d'une virtuosité déconcertante, official website...

♫Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Pièces de clavecin : Suite en mi mineur - Le rappel des oiseaux.Lazhar Cherouana, guitare - De l'album "Lazhar Cherouana : Guitar Recital (2013)" - Label Naxos 8.573226

Aleksandr Aleksandrovič Alâbʹev (1787-1851) sa romance la plus célèbre est Soloveï (Le Rossignol) composée sur un poème d'Anton Delvig...

♫Mikhaïl Glinka (1804-1857) : Variations mi mineur sur la mélodie Soloveï-Le Rossignol d'Alexander Alabiev. Vladimir Stoupel, piano - De l'album "Mikhaïl Glinka : Variations for Piano (2017)" - Label CAvi-music 8553651

♫Fredrik Pacius (1809-1891) : Philomele. Sharon Bezaly, flûte.Choeur d'hommes Akademiska Sångföreningen, direction Henrik Wikström - De l'album "Hymn to Finland : Works for Male Voice Choir (2017)" - Label BIS-CD-1694

♫Jean Françaix (1912-1997) : L'horloge de Flore. Albrecht Mayer, hautbois. The Academy of St Martin in the Fields, direction Mathias Mönius - De l'album "Bonjour Paris : Albrecht Mayer" - Label Decca Classics 4782565

►La découverte discographique de l’année

, © Ensemble La Rêveuse

Marin Marais possède la grâce, l'élégance et l'esprit qui font le charme du goût français du 18e siècle. Les pièces de caractère croquent portraits, paysages, petites scènes de genre à la manière d'un peintre...

♫Marin Marais (1656-1728) : 4e livre des pièces de viole (1717) Suite d'un Goût Étranger : Rondeau Le Bijou & Fête champêtre. Ensemble La Rêveuse : Florence Bolton , viole de gambe. Benjamin Perrot, théorbe. Carsten Lohff, clavecin. Robin Pharo, viole de gambe. De l'album "Marin Marais : Pièces de viole (2018)" - Label Mirare MIR 386

Créé en 1998 par 5 étudiants, issus du C.N.S.M. de Paris, le Quintette Armaïti apporte sa contribution à l'enrichissement musical du public...

♫Maurice Ravel (1875-1937) : Concerto en sol majeur, Adagio. Quintette Armaïti :Sandrine Poncet, flûte. Marie Fallion, clarinette. Yannick Mariller, basson. Christelle Chaizy, hautbois. Cédric Lebeau, cor & Bertrand Chamayou, piano. De l'album "Musique de chambre : Verdi Weber Poulenc Janacek Prokofiev et Ravel" - Label Association Française Action Artistique AFAA 026

♫Franz Liszt (1811-1886) : Années de pèlerinage S.163 - 4. Les jeux d'eaux à la Villa d'Este. France Clidat, piano. De l'album "Franz Liszt, France Clidat – Années De Pélérinage - Deux Légendes (1968)" - Label Vega ‎8009/12

Le trio Beethoven joue le Trio inachevé du sibérien Alexander Aliabiev...

♫Alexandre Aliabiev (1787-1851) : Trio pour violon, violoncelle, piano en mi bémol majeur, 1. Allegro. Beethoven Trio Bonn : Jinsang Lee, piano. Mikhail Ovrutsky, violon. Grigory Alumyan, violoncelle - De l'album "ALEXANDER ALYABYEV - Beethoven Trio Bonn (2015) - Label Avi-Music 8553338

Boccaceest la version française de l'opérette que Suppé composa d’après Le Décaméron, vaudeville joué à Paris en 1853...

♫Franz von Suppé (1819 – 1895) : Boccaccio, Duo Acte III : Florenz hat schöne Frauen (1879)Anneliese Rothenberger (Fiametta) & Hermann Prey (Boccace) Orchestre symphonique Graunke, direction Carl Michalsky - De l'album "Weltstar Operette" - Label Electrola SME 1002

♫José Pablo Moncayo Garcia (1912-1958) :Huapango - Orquesta Sinfonica de Xalapa, direction Luis Herrera de la Fuente - De l'album "Huapango de Moncayo et autres oeuvres de compositeurs mexicains" - Label MP Classics PCD 2053

"Ce qui me semble représenter la principale qualité de Mendelssohn, c'est sa limpidité cristalline. (?) Elle fait de lui un grand compositeur de musique religieuse. Dans la lignée de ses grands prédécesseurs qu'il admirait tant..." Philippe Herreweghe

♫Felix Mendelssohn :Hymne "Hör mein Bitten, Herr" (Psaume 55)Greta de Reyghere, soprano. Johan Huys, orgue. Collegium Vocale de Gand. La Chapelle Royale, direction Philippe Herreweghe. De l'album "Mendelssohn : Motets et Psaumes - coll. Musique d'abord" - Label Harmonia Mundi HMA 1901142

♫Gioacchino Rossini (1792-1868) : La gazza ladra / La pie voleuse, Ouverture. Orchestre Consortium Classicum. De l'album "Gioacchino Rossini, Consortium Classicum ‎– Wind Quartets (2003)" - Label MDG ‎301 0207-2