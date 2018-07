Réveil classique par Anne Voisin... C’est au sang de dragon que l’on doit la belle teinte rougeâtre des Stradivarius !

Soyez les bienvenus par cette belle matinée d’été !

►La recette de confiture... Pour 1,5 kg de cerises : 300gr de pommes épluchées évidées et coupées en petits morceaux. 800 gr de sucre avec gélifiant si possible. 1 jus de citron

Jour 1 : Dénoyauter les cerises en les coupant en 2. Les mettre dans un récipient non métallique. Verser le sucre et le jus de citron. Mélanger et réserver au frais.

Jour 2 : Verser dans la bassine à confiture et faire cuire 20 minutes. Enlever les fruits. Ajouter les pommes au jus dans la bassine. Faire cuire 10 minutes et passer au mixeur plongeur. Remettre les cerises. Prolonger la cuisson jusqu’à consistance épaisse (pas trop longtemps) Mettre en pots stérilisés et retourner. Déguster la confiture une fois refroidie.

, © Csilla Zelko

►L'Herbier musical : Un dragon sur mon violon ! Le palmier daemonorops dracosève connu depuis l’Antiquité, dont la sève est utilisée dans la pharmacopée pour les teintures et les vernis donnant la belle teinte rougeâtre des Stradivarius...

►Les plus beaux jardins du monde :The entrance to the Dumbarton Oaks Garden, 3120 R St NW, Washington DC 20007 - États-Unis..

"Beautiful garden space and museum. Take the time to make this visit ! It's like being in another world. If you can't make it to Versailles this is worth every step up Wisconsin !" © H.

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

♫Josef Strauss (1827-1870) :Die Libelle, polka mazur, Op. 204 – La libellule – Orchestre philharmonique de Vienne, direction Manfred Honeck. De l'album "Johann Strauss - Manfred Honeck, Wiener Symphoniker" - Label Wiener Symphoniker 2014

♫Anonyme :VI-Las Cantigas - Un Fil de Soie. Bele Yolanz. Chanson de Toile (Trobairitz Anónima Siglo XIIIe) Bele Yolanz en ses chambres seoit - Chanson de toile. Capella De Ministrers, direction Carles Magraner - De l'album "Carles Magraner, Capella De Ministrers - La Ruta de la Seda - Oriente y El Mediterraneo" - Label Licanus ‎CDM 1743

♫John Field (1782-1837) :Sonata Op. 1, No. 3 en ut mineur II. Rondo: Allegretto Scherzando. John O’Conor, piano - de l'album "John Field, John O'Conor ‎– Sonatas And Nocturnes" - Label Telarc ‎CD-80290

Le Tokyo String Quartet achève son cycle Beethoven avec les ultimes quatuors des années 1825-1826...

♫Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Quatuor à cordes n°13 Op.130 si bémol Majeur - VI. Finale. Allegro. Tokyo String Quartet : Martin Beaver, Kikuei Ikeda (violons), Kazuhide Isomura (alto) Clive Greensmith (violoncelle) - Du coffret "Ludwig van Beethoven : Derniers quatuors à cordes" - Label Harmonia Mundi HMU 807481.83

♫Francisco de Madina (1907-1972) : Concertino basque pour harpe et cordes : 1. Alegera gaitean 2. Nere maitena 3. Mutil-dantza. Xavier de Maistre, harpe. Orchestre national basque, direction Christian Mandeal - De l'album "Aïta Madina : Oeuvres symphoniques et chorales" - Label Claves CD 50-2517/18

♫Reinhold Glière (1874-1956) : 12 Album Leaves Op.51 : 1. Con moto. Maja Bogdanovic violoncelle, Maria Belooussova piano - de l'album "Eastern Wind - Maja Bogdanovic & Maria Belooussova" -Label Orchid Classics ORC 100078

♫Henri Marteau (1874-1934) : Pluie / À Douarnenez En BretagneI / Dans La Rue, Le Soir. Karine Deshayes, Isasi Quartet. De l'album"Henri Marteau ‎– Complete Works For String Quartet" - Label CPO ‎555 128-2

♫Igor Stravinsky (1882-1971) : Concerto en Mi bémol Majeur. Nieuw Sinfonietta Amsterdam Lev Markiz - De l'album "Lev Markiz & Nieuw Sinfonietta Amsterdam - Live in St. Petersburg (Leningrad)" - Label Globe GLO 5067

♫Noël Lee (1924-2013) :Two Movements For Trio (Violin, Cello And Piano). Intermède / Marche. Ole Böhn, violon. Hege Waldeland, violoncelle. Noël Lee, piano. De l'album "Noël Lee - András Adorján, Ole Böhn, Hege Waldeland : Musique de chambre"- Label FONA ‎TF 130

"In his first recording billed as a baritone, Prégardien sounds in excellent vocal shape, treating the text with care which makes his Lieder interpretations so special; the rare Telemann cantatas are a particular joy..." Katherine Cooper

♫Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Cantate Was gibst du denn, o meine Seele TVWV 1:1510 ♫Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Cantata BWV56 'Ich will den Kreuzstab gerne tragen' Christoph Pregardien, baryton. Vox Orchester, direction Lorenzo Ghirlanda - De l'album "Bach & Telemann: Cantatas for Baritone" - Label Deutsche Harmonia Mundi 19075834122

♫Astor Piazzolla (1921-1992) : Summer 'Verano Porteño. Candida Thompson, violon. Amsterdam Sinfonietta - De l'album "Amsterdam Sinfonietta, Candida Thompson – The Argentinian Album " - Label Channel Classics CCS SA 33014

Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte. Perderte despues...

♫Consuelo Velázquez (1916-2005) : Bésame Mucho. Raquel Andueza, soprano. Ensemble: L'Arpeggiata, direction Christina Pluhar - De l'album "Los Pajaros Perdidos : The South American Project" - Label Virgin Classics ‎5099997851621

Réserver ! y aller ! Promenade musicaleMonteverdi et ses amis par La Galanía, Raquel Andueza - Valloire Galibier. Concert à 11h à l’église de Valloire, puis promenade vers un alpage suivie d’un déjeuner sur l’herbe avec les musiciens et d’une conférence "libre-cours" se terminant par le concert à 17h à l’église.