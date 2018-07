Réveil classique par Anne Voisin... Le fabuleux destin de l’Arundo donax ou canne de Provence devenue anche !

►La recette de confiture... Pour 1 kg de figues mûres à point !

300 gr de sucre. 300 gr de miel de fleurs. 1 jus de citron. Coupez la moitié des figues en rondelles dans le sens de la hauteur. Disposez-les dans une bassine à confiture. Couvrez-les de la moitié du miel et la moitié du sucre. Procédez de même pour la seconde moitié des figues +miel+sucre

Laissez mariner 2 à 3 heures. Versez le jus de citron sur les fruits. Mélanger et cuire jusqu’à consistance épaisse. Attention, cette confiture attache facilement !!

Mettre en pots stérilisés et retourner. Déguster la confiture une fois refroidie.

►L'Herbier musical :L’Arundo donax, canne de Provence, se trouve dans des zones nommées roselières ou canniers, où le taux d'humidité est élevé, souvent à proximité d'un point d'eau. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut et sa ressemblance avec le bambou ou le roseau entraîne une confusion. L’Arundo donax, fournit la totalité de la matière première pour la fabrication des anches de hautbois et bassons !

►Découvrir : Michel Baridon "Les jardins : Paysagistes, jardiniers, poètes" - Acheter ! aux Éditions Robert Laffont

"Cet ouvrage raconte leur histoire et rassemble les textes des trois grandes traditions connues, l'Islam, l'Extrême-Orient et l'Occident. Il fait un voyage autour du monde pour recueillir les voix de ceux qui les ont créés et de ceux qui les ont aimés" Michel Baridon

►Les plus beaux jardins du monde : Les jardins du château de Versailles. Le château dont les origines remontent au XVIIe siècle, a été successivement relais de chasse, lieu d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. Composé du Château, des jardins, du Parc, du domaine de Trianon, de dépendances en ville, le Domaine s’étend aujourd'hui sur plus de 800 hectares ! Explorer le domaine sur la carte interactive...

♫Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) : Les Hébrides op 26, Ouverture. Leipzig Gewandhaus Orchestra, direction Kurt Masur. De l'album "Felix Mendelssohn : Ouvertures" - Label Musical Heritage Society MHS 3630

♫Jacques Offenbach (1819-1880) : La Belle Hélène, Acte III. Les Musiciens du Louvre chœur et orchestre, direction Marc Minkowski. Felicity Lott (Hélène), Yann Beuron (Pâris), Michel Sénéchal (Ménélas), Laurent Naouri (Agamemnon), François le Roux (Calchas)- De l'album "Offenbach : La Belle Hélène" - Label ℗ 2001 Erato/Warner Classics, Warner Music UK Ltd

♫Antonio Vivaldi (1678-1741) : Concerto pour hautbois, basson, cordes & basse continue en sol majeur RV 545. Concerto Köln - De l'album "Concerto Köln - Antonio Vivaldi : Concerti" - Label Phoenix Edition 2009

♫Joseph Haydn (1732-1809) : L'isola disabitata (L'île déserte) HOB XXVIII Ouverture. Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini - De l'album "Solo e pensoso (2016) - Label Alpha 103010

♫Joseph Haydn (1732-1809) : L'isola disabitata (L'île déserte) HOB XXVIII - Acte I : Air de Silvia, Fra un dolce deliro. Anke Herrmann soprano. Academia Montis Regalis, direction Alessandro de Marchi - De l'album "Haydn: L'Isola Disabitata (2001)" - Label Opus 111 OP 30319

♫Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) : Concerto pour violon en Ré Majeur op. 35, Finale. Liza Ferschtman, violon. Orchestre symphonique de Prague, direction Jiri Malat - De l'album "Liza Ferschtman interprète Korngold et Bernstein (2018)" - Label Challenge Classics CC72755

♫Johann Sebastian Bach (1685-1750) /Brad Mehldau (1970) :Prelude No. 1 in C major, BWV 870 from The Well-Tempered Clavier Book II) & After Bach, Pastorale. Brad Mehldau, piano - Label Nonesuch 2017

La Belle Danse revives the tradition of the 24 Violons of Versailles the most celebrated orchestra of seventeenth century Europe. The album transports the listener to Versailles at the time of Louis XIII and Louis XIV...