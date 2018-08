Réveil classique par Anne Voisin... berceuses, Mandragore et Drottningholm

Au sommaire aujourd'hui

► 7h20 l’heure de notre herbier musical

► 7h48 Mon CD coup de cœur de ce début d’année

► 8h00 les plus beaux jardins du monde

► 8h21 le vinyle de la collection de la Discothèque de radio France

► 8h37 l'heure de la confiture

► 8h53 C’est l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

L’heure de notre herbier musical : la mandragore

Mon CD coup de cœur de ce début d’année : Prokofiev et Ravel : Oeuvres pour piano

Les plus beaux jardins du monde : Drottningholm

Le vinyle de la collection de la Discothèque de Radio France : Divertissement et 3 mouvements pour flûte et piano

L'heure de la confiture : la confiture de poire

La recette :

Pour 1 kg de poires pelées et épépinées :

700 gr de sucre roux

Coupez les poires en tranches fines

Disposez-les dans une bassine à confiture et couvrez-les de sucre

Laissez mariner 2 à 3 heures puis mettre à cuire jusqu’à consistance épaisse.

Les poires doivent être translucides

Mettre en pots stérilisés et retourner.

Déguster la confiture une fois refroidie.

L’heure de l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

Ernest Chausson

Concert en Ré Maj : 2. Sicilienne

Album Ernest Chausson par l'ensemble Ader

Ensemble Ader : Alice Ader piano ; Chistophe Poiget violon, Marie Charvet violon, Christophe Madrette violonl, Pascal Robault alto, Isabelle Veyrier violoncelle

Accord 206922

Bernhard Henrik Crusell

Introduction thème et variations sur un air suédois op 12

Album Nordic concertos

Martin Fröst clarinette, Arie van Beek dir, Ensemble à vent Östgöta

Bis BIS2123

Tradit Klezmer

Let’s be happy

Album Fröst and friends

Martin Fröst clarinette Christian Svarfvar violon, Asa (oza) Hallerbach-Thedéen violon, Göran Fröst alto, Torleif Thedéen violoncelle, Svante Henryson contrebasse

Bis BIS-SACD-1823

Hildegarde von Bingen

O splendidissima gemma

Album Laurence Brisset dirige Hildegard von Bingen et Zad Moultaka

Ensemble de Caelis chœur, Laurence Brisset cheffe de choeur

L'Empreinte Digitale ED13241

Joachim Raff

Symphonie n°9 en mi min op 208 : 1. Ein heisser Tag / une chaude journée

Album Joachim Raff : Symphonies n°9 et 11

Hans Stadlmair dir, Orchestre symphonique de Bamberg

Tudor 7120

Joseph Canteloube

Brezairola

Album Canteloube : Chants d'Auvergne vol 1

Véronique Gens soprano, Jean Claude Casadesus dir, Orchestre national de Lille

Naxos 8.557491

Joseph Canteloube

Dans la montagne : 3. Jour de fête

Album Joseph Canteloube et Pierre de Bréville : Oeuvres pour violon et piano

Philippe Graffin violon, Pascal Devoyon, piano

Hyperion CDA67427

Maurice RAVEL

Le tombeau de Couperin : Forlane – Rigaudon

Album Prokofiev et Ravel : Oeuvres pour piano

Nathalia Milstein piano

Mirare MIR350D

Johann Helmich Roman

Drottningholmmusiken

Album Johan Helmich Roman : Drottningholmsmusiken et Concerto grosso

Nils Erik Sparf dir, Ensemble baroque de Drottningholm

MUSICA SVECIAE MSCD 410

Joseph Kosma

Divertissement pour flûte clarinette basson et piano

Album Divertissement et 3 mouvements pour flûte et piano

Alain Marion flûte, Roland Simoncini clarinette, Christian Muratet basson, Jean Claude Ambrosini piano

Ades MA 17 LA 543

Amy Beach

Symphonie en mi min op 32 Gaelic : 2. Alla siciliana

Album Amy Beach : Musique Symphonique

Kenneth Schermerhorn dir, Orchestre symphonique de Nashville

Naxos 8.559139

Henri Vieuxtemps

Sonate pour alto et piano en Mi bémol Maj op 36 : 2. Barcarolla

Album Bel Canto

Antoine Tamestit alto, cedric Tiberghien piano

Harmonia Mundi 2277DI

Franz Schubert

Der Gondolfahrer D 809

Album Franz Schubert : Oeuvres chorales

Choeur Monteverdi, Malcolm Bislon pianoforte

Philips 454428-2

Henri Duparc

5 Feuilles volantes op 1

Album Ballade landaise

Patrick Le Junter piano

Azur AZC 103

Réalisateur de l'émission : Max James