Réveil classique par Anne Voisin... animaux, Colette et l'Irlande

Au sommaire aujourd'hui

► 7h25 l’heure de notre herbier musical

► 7h43 le CD de l’année

► 8h00 les plus beaux jardins du monde

► 8h26 le vinyle de la collection de la Discothèque de Radio France

► 8h37 l'heure de la confiture

► 8h53 l’heure de l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

L’heure de notre herbier musical : les agrumes

Le CD de l’année : Bach / Meïmoun : Goldberg Variations par le Quatuor Ardeo

Les plus beaux jardins du monde : le jardin de Kylemore Abbey

Le vinyle de la collection de la Discothèque de Radio France : Colette vous parle

L'heure de la confiture : la confiture d'agrume

La recette

Pour 1 kg d’agrumes répartis en :

500 gr d’oranges douces

300 gr de bergamotes

200 gr de gros citrons à peau épaisse

700 gr de sucre

Détailler les agrumes entiers – peau et chair- en 4 ou 6

Passer les à la mandoline pour avoir de fins morceaux sur vos tartines

Disposez-les dans une bassine à confiture et couvrez-les de sucre

Laissez mariner 24 heures au frais puis mettre à cuire en maintenant l’ébullition pendant 20 minutes

Remuer toujours soigneusement

Renouvelez l’opération 2 fois à 24 heures d’intervalle, les agrumes seront alors confits et tendres.

A la troisième cuisson, vous pourrez mettre en pots stérilisés.

Retourner et déguster la confiture une fois refroidie.

L’heure de l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

Programmation musicale

Malcom Arnold

Carnival of animals op 72 : Jumbo-The giraffe-Sheep-Cows-Mice-Chiroptera

Album Malcolm Arnold : The complete Conifer recordings

Vernon Handley dir, Royal Philharmonic orchestra

Sony Classical 88875181702/2

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : All we like sheep (2eme partie)

Album Georg Friedrich Haendel : Le Messie (intégrale)

Polyphony chœur, Stephen Layton dir, Britten Sinfonia

Hyperion CDA677800

Percy Grainger

Molly on the shore

Album Percy Grainger : Oeuvres pour choeur et orchestre

Richard Hickox City of London sinfonia

Chos CHAN 9499

Charles Koechlin

Le livre de la jungle : Berceuse phoque et Chanson de nuit dans la jungle

Album Le livre de la jungle

Iris Vermillion mezzo, Vincent le Texier baryton, Steuart Bedford dir, orchestre national et chœur des opéras de Montpellier

Actes Sud at 34101

Johann Strauss fils

Wo die Zitronen blüh’n op 364

Album Jo Sumi : A tribute to Johann Strauss fils / Echos de Vienne

Sumi Jo soprano, Rudolf Bibl dir, orchestre symphonique du Volksoper de Vienne

Erato 3984-25500-2

Emil Nikolaus von Reznicek

Konzertstück en Mi Maj : 3. Allegro ma non troppo

Album Emil Nikolaus von Reznicek : Konzertstück pour violon Goldpirol et autres oeuvres

Sophia Jaffé violon, Marcus Bosch dir, orchestre symphonique de la radio de Berlin

CPO CPO7779832

Jean Sébastien Bach / arrangement François Meïmoun

Variations Goldberg extraits

Album Bach / Meïmoun : Goldberg Variations

Quatuor Ardeo

IBS classical

Nikolaï Rimski-Korsakov

Le vol du bourdon

Album Carnival fantasy

Ens Salut Salon

Warner Music 825646930159

Traditionnel Irlande / John Peacock

An drumadoir (dramadoïrch) (le tambourinaire) / Cuckold come out the amery (ambri) (Cocu sors du placard)

Album The high road to Kilkenny

Robert Getchell ténor, Les musiciens de Saint Julien, François Lazarevitch

Alpha ALPHA 234

Camille Saint Saëns

Aquarium

Album Artuan de Lierrée : Aquarium

Version piano jouet et scie musicale Artuan de Lierrée

1001 Notes 1001NOTES06

Camille Saint Saëns

Concerto n°4 en ut min op 44 : 2. Allegro vivace

Album Camille Saint-Saëns : Concertos pour piano n'°4 et n°5

Romain Descharmes piano ; Marc Soustro dir, Orchestre symphonique de Malmö

Naxos 8573478

Colette

Sido

Album Colette vous parle (33T)

Festival FLD 34

Maurice Ravel

L’enfant et les sortilèges

Album L'enfant et les sortilèges

Armin Jordan dir, Orchestre de la Suisse Romande, Chœur de la Radio suisse romande, Colette Alliot-Lugaz l’enfant, Michel Brodard l’arbre, Michel Sénéchal la rainette

Erato ECD 75312

Philippe Hersant

Un animal des animaux

Album Philippe Hersant : Ephémères

pour clarinette basson violon alto violoncelle trombone et contrebasse, Alice Ader

CZAM CEZ 4032

Jamie Cullum

The aristocats : Everybody wants to be a cat

Album Jazz loves Disney vol 1

Mercury 5711893

Réalisateur de l'émission : Max James