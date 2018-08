Réveil classique par Anne Voisin... Mozart, Bach, Beethoven, Brahms et quelques gourmandises sucrées salées !

Au sommaire aujourd'hui

► 7h22 l’heure de l'herbier musical

► 7h47 le joli disque de l’année

► 8h00 la visite d’un beau jardin

► 8h21 le vinyle de la Discothèque de Radio-France

► 8h35 l’heure de la confiture

► 8h53 l’heure de l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

L’heure de l'herbier musical : l'agriculture

, © Getty / De Agostini

Le joli disque de l’année : Coffret 6 disques de Yannick Nézet-Séguin et de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam

, © Deutsche Grammophon

La visite d’un beau jardin : L'Alcazar à Séville

, © Getty

Le vinyle de la Discothèque de Radio-France : Musique de chambre Saint-Saëns et Fauré par Ivaldi, Kantorow, Mendelssohn et Muller (Ondine, 1985)

, © Ondine 1985

L’heure de la confiture : la gelée de pommes

, © getty

La recette :

Couper en gros morceaux 1 kg de pommes entières (peaux et pépins)Les couvrir d’eau ou d’une infusion de votre choix

Mettre à cuire 40 à 45 minutes : les pommes doivent être très tendres

Verser dans une passoire ou un chinois et laisser égoutter une nuit

Le lendemain, peser le jus sans toucher les pommes

Ajouter la même quantité de sucre à confiture

Cuire et tester la cuisson sur une soucoupe froide

Mettre et pot et retourner

Déguster la confiture une fois refroidie.

L’heure de l’Air du crime de Charlotte Landru-Chandès

Programmation musicale

Albert KetelbeySur un marché persan

Ambrosian Singers, Philharmonia Orchestra, John Lanchberry (dir.)

EMI 2538402

Johann Sebastian Bach

Missa brevis en sol min BWV 235 : Kyrie (Choeur)

Choeur de chamber de Stuttgart, Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

CARUS83282

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour 2 pianos n°10 en Mi bémol Maj K 365 : 3. Rondeau

Radu Lupu et Murray Perahia (piano), Orchestre de chambre anglais

SK 44915

Guy Ropartz

Musiques au jardin : Prélude matinal, Un oiseau sur le sable de l'allée, Un enfant jour

Stéphane Lemelin (piano)

ACD2 2255

Jean-Baptiste Lully

Ballet des Arts : I. L'Agriculture - Dialogue de la Paix et de la Félicité

Dorothée Leclair (soprano), Mélodie Ruvio (contralto), Romain Champion (haute-contre), Arnaud Richard (basse), La Symphonie du Marais, Hugo Reyne.

Accord 480 0886

Richard Heuberger

Der Opernball op 40 : Geh'n wir in's Chambre séparée (Acte II) Duo Hortense Henri

Brigitte Fassbaender (mezzo-soprano), Nicolai Gedda (ténor), Orchestre Symphonique Graunke, Franz Allers (dir.)

EMI 6829832

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8 en Fa Majeur op 93 : 4. Allegro vivace

Orchestre Philharmonique de Rotterdam, Yannick Nézet-Séguin (dir.)

DG 4835345

Karl Jenkins

Concerto pour euphonium et orchestre : 1. The juggler

David Childs (euphonium), Orchestre National de la BBC, Bramwell Tovey (dir.)

CHAN 10830

Anton Dvorak

13 duos moraves op 3 : 4. “Freundlich lass uns scheiden”, 9. “Der Ring”, 13 “Wilde Rose”

Barbara Bonney (soprano), Angelika Kirchschlager (mezzo-soprano), Malcolm Martineau (piano)

SONY SK 93133

Joaquin Turina

Jardines de Andalucià op 31 : 3. Au jardin de l'Alcazar

Jordi Maso (piano)

Naxos 8.572682

Johann Strauss fils

Bauern-Polka op 276

Orchestre Philharmonique de Vienne, Carlos Kleiber (dir.)

CBS M2XK 45564

Max Bruch

Concerto pour clarinette et alto en mi min op 88 : 2. Allegro moderato

Gérard Caussé (alto), Paul Meyer (clarinette), Orchestre de l’opéra de Lyon, Kent Nagano (dir.)

Erato 0190295681586/4



Gabriel Fauré

Quatuor n°1 en ut min op 15 : 2. Scherzo

Jean-Jacques Kantorow (violon), Vladimir Mendelssohn (alto), Philippe Muller (violoncelle), Christian Ivaldi (piano)

ONDINE ODE701

Ferdinand ThieriotOctuor en Si bémol Maj op 62 : 2. Intermezzo un poco vivace

Thomas Hemkemeier, Christoph Mentzel (violons), Werner Ehrbrecht (alto), Claudia Limperg (violoncelle), Thomas Schreiber (contrebasse), Peter Przybylla (clarinette), Peter Arnold (cor), Veit Stolzenberger (hautbois)

Arte Nova Classics 74321 49689 2

Cécile Chaminade

Si j'étais jardinier

Anne Sofie Von Otter (soprano), Bengt Forsberg (piano)

DG 471331-2

Michel Legrand

Peau d'âne : Recette pour un cake d'amour

Enzo Enzo

Naïve U318186

Johannes BrahmsSonate pour violoncelle et piano n°2 en Fa Maj op 99 : 2. Adagio affettuoso

Heinrich Schiff (violoncelle), Gerhard Oppitz (piano)

NEOS21608

François-André Danican Philidor

Le jardinier et son seigneur : Ouverture

Naxos 8.573066

Orchestre Symphonique de Prague, Christian Benda (dir.)

Giovanni GabrieliSonate nº20 à 22 pour 5 chœurs

The Wallace Collection, Simon Wright (dir.)

Nimbus NI 5236

Alessandro Striggio

Missa Ecco si beato giorno : Benedictus et Agnus Dei

I Fagiolini, Robert Hollingworth (dir.)

Decca 478 2734