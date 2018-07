Réveil classique par Anne Voisin... Le monde de l’enfance, comptines et formulettes qui ont inspiré les compositeurs

Anne Voisin vous propose un programme tous azimuths pour vous accompagner cet été.

►La recette de confiture... Pour 1,5 kg de rhubarbe : 800 gr de sucre & 1 jus de citron.

Jour 1 : Couper les tiges de rhubarbe en morceaux à votre convenance. Les mettre dans un récipient non métallique. Verser le sucre et le jus de citron. Mettre au frais.

Jour 2 : Égoutter et faire réduire le jus obtenu de moitié. Ajouter la rhubarbe - et les épices au choix - et cuire environ 30 minutes en remuant continuellement. Mettre en pots stérilisés et retourner. Déguster la confiture une fois refroidie.

►"L'Herbier musical" où comment une œuvre musicale a inspiré ou a été inspirée par la nature... Mes carottes sont royales !

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

Registered march 2017 in Queen Elisabeth Music Chapel...

♫Antonín Dvořák (1841-1904) : Quatuor avec piano n° 2 en mi bémol majeur, op. 87. Trio Busch. Miguel Da Silva, alto. De l'album "Dvořák: Piano Quartets Nos. 1 & 2" -Label © Alpha Classics / Outhere Music

♫Muzio Clementi (1752-1832) : Fantaisie avec variations sur l'air au clair de la lune en ut mineur. Andreas Staier, pianoforte. De l'album "Clementi / Sonates / Andreas Staier" - Label Teldec 3984-26731-2

Superbe version de jeunesse : L'Ode pour l'anniversaire de la reine Anne, écrite à Londres en 1713, Haendel a 28 ans !

♫Georg Friedrich Händel (1685-1759) :Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 74. Andreas Scholl, haute-contre. Hélène Guilmette, soprano. Vocalconsort Berlin. Akademie für Alte Musik Berlin, direction Marcus Creed - De l'album "Handel : Ode for the Birthday of Queen Anne / Dixit Dominus" - Label Harmonia Mundi HMC 902041

♫Anonymous : Robertsbridge Codex (1330) Estampie ♫Franchinus Gaffurius (1451-1522) : Litania mortuorum discordans (arrgt A. Danilevskaia). Sollazzo Ensemble - De l'album "En Seumeillant - Dreams & Visions in the Middle Ages" - Label Ambronay AMY 309D

♫Claude Debussy (1862-1918) : Images (oubliées) (1894) L 87 : Quelques aspects de "Nous n'irons plus au bois… parce qu'il fait un temps insupportable" Noël Lee, piano - De l'album "Claude Debussy : L'oeuvre de piano - Noël Lee" - Label ℗Auvidis-Valois V4440

Marc Loopuyt joue une flamboyante guitare 18e siècle avec le clavecin de Catherine Latzarus, le roulement des castagnettes de Laura Clemente. Réminiscence d’une époque bénie ou musique savante et populaire se nourrissaient l’une de l’autre...

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate en fa mineur K 239. Marc Loopuyt, guitare ancienne, palmas Catherine Latzarus, clavecin. Laura Clemente, castagnettes - De l'album "Flamenco Barocco : Scarlatti & Flamencoz - Label Buda Musique 3017556

Love Blows as the Wind Blows, magnifique cycle de mélodies de George Butterworth qui donne son titre à ce premier album du baryton Étienne Dupuis...

♫George Butterworth (1885-1916) : On the way to Kew. Étienne Dupuis, baryton. Quatuor Claudel-Canimex : Élaine Marcil, violon.Isabelle Gervais, violon.Annie Parent, alto.Jeanne de Chantal Marcil, violoncelle - De l'album "Etienne Dupuis - Quatuor Claudel-Canimex : Love Blows as the Wind Blows" - Label Atma Classique ACD 22701

♫George Butterworth (1885-1916) : Two English Idylls. BBC National Orchestra of Wales, direction Kriss Russman. De l'album "George Butterworth : Orchestral Fantasia ; Suite for String Quartette ; The Banks of Green Willow..." - Label BIS 2195

♫Darius Milhaud (1892-1974) :Suite For Harmonica And Orchestra Op.234 1. Gigue & 2. Sailor Song - The Royal Philharmonic Orchestra, direction Morton Gould - De l'album "Larry Adler Plays Harmonica Concertos Dedicated To Him" - Label RCA Red Seal ‎SB 6786

Gieseking's music is stylistically impressionistic and pastoral, his musical heroes were Debussy and Ravel, and that he inherited his father's love of the natural world. For a soloist Haid's programme is out of the ordinary, with all parts played by Haid !

♫Walter Gieseking (1895-1956) : Spiel um ein Kinderlied d'après Ah vous dirais-je maman. Karen Haid, flûte & piano. Album "The Music Of Walter Gieseking / Karen Haid (2001) - Label Nimbus NI5696

♫Antonio Vivaldi (1678-1741 : Concerto pour flûte traversière en sol mineur Op.8 n°2 RV 315 "L'été". Les Musiciens de Saint-Julien : David Greenberg, violon. Reynier Gerrero, violon. Sophie Iwamura, violon. Nils de Dinechin, violoncelle. André Henrich, théorbe. Pierre Gallon, clavecin. Christian Staude, contrebasse. Direction François Lazarevitch - De l'album "Antonio Vivaldi : Le Quattro stagioni, La Tempesta di mare, Il Gardellino, La Notte" - Label Alpha 168747

♫Eugene Zádor (1894-1977) : Une symphonie pour enfants. Allegro moderato con spirito / Fairy tale / Scherzo militaire. Budapest Symphony Orchestra MÁV,direction Mariusz Smolij. De l'album "Eugene Zádor :Five Contrasts for Orchestra; A Children’s Symphony" - Label Naxos 8.572248