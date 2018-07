Réveil classique par Jean-Baptiste Urbain... 70e Festival d'Aix-en-Provence avec La Flûte Enchantée de Mozart

, © Festival International D'art Lyrique d'Aix-en-Provence

Événement ! Dans le cadre du 70e Festival International D'art Lyrique d'Aix-en-Provence - Grand Théâtre de Provence - 380 avenue Max Juvénal - 13100 Aix en Provence

►Mardi 24 juillet 2018 à 19h30- Représentation deLa Flûte enchantéede Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)

Production de Simon McBurney, metteur en scène britannique qui renoue avec la magie des fééries théâtrales à travers l'utilisation poétique de la technologie. Au coeur de la scénographie l'Ensemble Pygmalion dirigé par son chef Raphaël Pichon.

C'est l'histoire de Tamino, jeune prince étranger qui, sur les injonctions de la Reine de la Nuit, s'aventure dans le royaume de Sarastro et se confronte à de terribles épreuves pour l'amour de Pamina !

C'est aussi l'histoire de Papageno, oiseleur facétieux qui ne rêve que de manger, boire et... trouver sa Papagena !

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

Quatuor Voce, site officiel

"Souplesse et joie dans la prise de risques, curiosité des couleurs sonores et brillance technique, cela distingue le Quatuor Voce" M-Louise Scharf

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Quatuor avec flûte traversière n°1 en Ré Maj KV 285 : Allegro – Juliette Hurel, flûte – Quatuor Voce : Sarah Dayan, Cécile Roubin (violons) Guillaume Becker (alto) Lydia Shelley (violoncelle) - De l'album "Wolfgang Amadeus Mozart : Intégrale des quatuors avec flûte" - Label Alpha 204

♫Reynaldo Hahn (1874-1947) : Le rossignol éperdu : le banc songeur – Anne Quéffélec, piano - De l'album "Anne Queffélec : Satie & Compagnie - Pièces Pour Piano Seul de Satie, Ravel, Debussy, Hahn... (2012)" - Label Mirare MIR 189

♫Henry Purcell (1659-1695) : The Virtuous Wife, Z. 611 - Ouverture. Le Caravansérail, direction Bertrand Cuiller - De l'album "A Fancy : Fantasy On English - Airs & Tunes (2017)" - Label Harmonia Mundi 2296

♫Robert Schumann (1810-1856) : Quatuor à cordes n°3 op.41 – 3. Adagio molto – Quatuor Gerhard : Lluís Castán Cochs & Judit Bardolet Vilaró (violons) Miquel Jordà Saún (alto) Jesús Miralles Roger (violoncelle) - De l'album "Le Quatuor Gerhard interprète Schumann Berg et Kurtag" - Label Harmonia Mundi 916108

♫Léo Delibes (1836-1891) : La Source Acte II - Pas de Naïla, Scherzo-Polka. Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, direction Richard Bonynge - De l'album "Minkus-Delibes : La Source - Drigo : La flûte magique (1990)" - Label Decca Classics 421431-2

►Notre disque "Coup de coeur" de la saison...

"Miroitement du piano, tendresse de la sonorité du violon, richesse des contrastes, entre murmures rêveurs et envolées pénétrantes. Un jeu élégant, suggestif, équilibré, sans éclats inutiles... Jérôme Bastianelli

♫Gabriel Pierné (1863-1937) : Sonate pour violon et piano en ré mineur opus 36. Allegretto. David Bismuth, violon. Geneviève Laurenceau, piano. De l'album "Paris 1900 : Saint-Saëns, Fauré, Pierné (2017)" - Label Naïve V5446

►Sur France Musique ce week-end

Émissions, festivals, concerts, découvrez les programmes qui vous accompagnent cet été...

♫Alessandro Scarlatti (1660-1725) :Stabat Mater. 18. Tui Nati Vulnerati. Sandrine Piau, soprano. Ensemble Il Seminario Musicale, direction Gérard Lesne. - De l'album "Alessandro Scarlatti - Gérard Lesne, Sandrine Piau, Il Seminario Musicale ‎– Stabat Mater (1999)" - Label Virgin Veritas ‎7243 5 45366 2 5

Emmanuel Krivine dirige l'Orchestre national de France dans les Images pour orchestre de Claude Debussy, composées entre 1905 et 1912....

Debussy gravement malade peut compter sur son ami André Caplet qui l’aide à apporter les ultimes corrections aux Images. L’œuvre est créée sous la direction de Debussy le 26 janvier 1913 aux Concerts Colonne, Paris..

♫Claude Debussy (1862-1918) :Images, L. 118a: II. Iberia - Le matin d'un jour de fête. Orchestre national de France, direction Emmanuel Krivine - De l'album "Claude Debussy : La mer et Images" - Label Warner Classics 2018

Nacht und Träume tire son nom de l'un des lieder les plus appréciés de Schubert, auquel s'ajoutent 10 autres chansons du compositeur...

♫Franz Schubert (1797-1828) / Richard Strauss (1864-1949) : Ganymed op.19 n°3 D.544. Stanislas de Barbeyrac, ténor. Ensemble Insula Orchestra, direction Laurence Equilbey - De l'album "Schubert : Nacht und Traüme (2017)" - Label Erato 0190295769437

Amarillis, ensemble à géométrie variable qui compte aujourd’hui parmi les formations baroques les plus originales en Europe. Créé par la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard qui assure la direction artistique & la claveciniste et chef de chant Violaine Cochard,... Le site officiel

♫Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Concerto en fa majeur pour clavecin, deux flûtes à bec, cordes et basse continue BWV 1057. Violaine Cochard, clavecin. Ensemble Amarillis. De l'album "Bach-Telemann : Effervescence concertante" - Label Evidence EVCD032

L’alto, rarement mis à l’honneur... enregistré à Opéra-Bastille en mars 2006...

♫Jean Françaix (1912-1997) : Rhapsodie pour alto et piano. Pierre Lénert, alto & Cédric Tiberghien, piano - De l'album "Rhapsodie : Enesco - Françaix - Milhaud (2008)" - Label Integral Classic INSO 221.335

►En ligne : Loïc Mangin, rédacteur en chef adjoint des hors-sériesPour la Science, chroniqueur Art & Science, auteur du blog Best of Bestioles.

100e hors-série Pour la Science en kiosque ! dans ce numéro : Good vibrations De la physique des ondes à la musicothérapie- Ici je m'abonne !

"1966, Brian Wilson, leader du groupe américain The Beach Boys, s’enferme avec des kilomètres de bandes enregistrées dans divers studios californiens. Il en sortira avec, selon les spécialistes, l’une des meilleures chansons pop de tous les temps : Good Vibrations..." Loïc Mangin

♫The Beach Boys & The Royal Philharmonic Orchestra : Good vibrations – De l'album "The beach boys with the Royal Philharmonic Orchestra" - Label UMG Recordings 602567540960

Pour qui n'est pas musicien dans l'âme, les notions utilisées pour parcourir le monde des notes sont parfois complexes. Quelques explications s'imposent pour s'y retrouver et apprécier ce numéro..." Loïc Mangin

L'Enfance du Christn'est pas un oratorio au sens traditionnel du terme, pourtant la fraîcheur en parfaite adéquation avec ce sujet et la liberté qui souffle sur cette œuvre en font l'un des monuments du romantisme français.

♫Hector Berlioz (1803-1869) : L'Enfance du Christ - La Fuite en Egypte, Ouverture. Orchestre des Champs-Élysées, directionPhilippe Herreweghe - De l'album "Hector Berlioz - L'Enfance du Christ - Trilogie sacrée op.25 (2011)" - Label Harmonia Mundi ‎HMG 501632.33

En live ! l'intégrale des sonates pour piano de Beethoven à l'occasion des concerts qu'il a donnés à l'Arsenal de Metz, en France. Impressionnante maturité de François-Frédéric Guy face à un cycle monumental...

♫Ludwig van Beethoven (1770-1827) :Piano Sonata No. 28 in La Majeur Op. 101 Lebhaft, Marschmässig. François-Frédéric Guy, piano - De l'album "Beethoven : Intégrale des sonates pour piano (2013)" - Label Zig-Zag Territoires ZZT 304

♫Antoine de Lhoyer (1768-1852) : Concerto for guitar and strings opus 16 rondo moderato. Philippe Spinosi, guitare. Ensemble Matheus, direction Jean-Christophe Spinosi - De l'album "De Lhoyer - Concerto pour guitare et cordes / Trois duos concertants (2004)" - Label Opus111 OP 30396

♫Dmitri Chostakovitch (1906-1975) : Quintette avec piano op. 57, Scherzo. David Kadouch, piano – Quatuor Ardeo : Carole Petitdemange & Olivia Hughes (violons) Caroline Donin (alto) Joëlle Martinez, (violoncelle) - De l'album "Préludes op 34 et quintette op 57" - Label TransArt Live TR162

►Petites histoires et Grandes musiques par Nathalie Moller... 3e épisode : Mozart franc-maçon, et alors ?