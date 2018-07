En direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier 2018... Réveil classique par Jean-Baptiste Urbain

en savoir plus événement France Musique en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Le Verbier Festival, expérience unique au cœur des Alpes Suisses, au fil de concerts prestigieux, de rencontres inédites et diverses activités gratuites...

Dans le cadre de la 25e édition du Verbier Festival - Concert de clôture - dimanche 5 Août 2018 à 19h - Salle Des Combins, Verbier (Suisse) : Yuja Wang, piano, Verbier Festival Orchestra (VFO), direction Gianandrea Noseda

Programme : Sergueï Prokofiev (1891-1953) L’amour des trois oranges, suite orchestrale op.33bis / Concerto pour piano et orchestre n°5 en sol majeur op.55 / Concerto pour piano et orchestre n°3 en do majeur op.26

►En ligne : David Ley, facteur de clavecin

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Suite Sol Majeur K. 91 (L. 176) - Allegro. Scott Ross, clavecin. Monica Huggett, violon. Christophe Coin, violoncelle. Michel Henry, hautbois. Marc Vallon, basson - Du coffret "Scarlatti : The Keyboard Sonatas" - Label Erato ECD 75439

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : 20e Concerto pour piano et orchestre en ré mineur K466 - 2e mvt. François Dumont, piano. Orchestre Symphonique de Bretagne, direction Julien Masmondet

An work for piano, violin and cello by American composer, conductor and pianist Leonard Bernstein (1918-1990), composed while he was a 19-year-old undergraduate student at Harvard University...

♫Leonard Bernstein (1918-1993) : Trio pour piano violon et violoncelle II. Tempo di marcia III. Largo. Neave Trio : Anna Williams, violon. Mikhail Veselov, violoncelle. Eri Nakamura, piano - De l'album "American Moments Foote/Korngold/Bernstein - Neave Trio" - Label Chandos CHAN 10924

"This soloists taken from members of the Queen Elisabeth Music Chapel and accompanied by the Orchestre Philharmonique Royal de Liège is ideal..." James Longstaffe

♫Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Introduction & Rondo capriccioso, Op. 28. Liya Petrova, violon. Orchestre Philharmonique Royal de Liège, direction Christian Arming. De l'album "Saint-Saëns: Complete Works for Violin & Orchestra & Cello & Orchestra" - Label Zigzag ZZT335

♫Antonín Dvořák (1841-1904) : Sérénade pour dix instruments à vent, violoncelle et contrebasse en Ré Mineur, Op. 44. Solistes de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, direction Paul Daniel - De l'album "Dvořák : Symphonie No. 9 & Sérénade pour dix instruments à vent, Op. 44" - Label Actes Sud Musicales 2018

On ne présente plus Emmanuel Ceysson, harpiste prodige multi-récompensé, soliste à l’Opéra national de Paris et désormais au MET Opera de New York....

♫Claude Debussy (1862-1918) : Danse profane. Emmanuel Ceysson, harpe. Quatuor Voce - De l'album "Emmanuel Ceysson : Ballad in red" - Label Aparthé AP 179

Karine Deshayes is one of the greatest Rossini singers on the international opera stage. In this first solo album, she traces the different stages in Rossini's life. She is accompanied by Raphaël Merlin (cellist of the Ébène Quartet) at the head of Les Forces Majeures...

♫Gioacchino Rossini (1792-1868) : Canzonetta spagnuola. Karine Deshayes, mezzo-soprano. Ensemble Les Forces Majeures, direction Raphaël Merlin - De l'album "Karine Deshayes : Rossini" - Label Aparté AP121

♫Manuel de Falla (1876-1946) : Serenata Andaluza. Wilhem Latchoumia, piano - De l'album "Manuel de Falla : Solo Piano Works - Wilhem Latchoumia" - Label La Dolce Volta LDV 27

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate en Ut Majeur K 420 / Sonate en ré mineur K 32 – Scott Ross (enregistrement RF studio 107)

♫Domenico Scarlatti : Sonate en la min K. 175 – Frédérick Haas, clavecin

♫Domenico Scarlatti : Sonate en fa min K 386 – Clara Haskil, piano

♫Domenico Scarlatti : Sonate en Ut Maj K. 513 – pastorale – Mathieu Dupouy, clavecin

Enregistré en juillet 1978 au Château d’Assas, à quelques kilomètres au nord de Montpellier...

♫François Couperin (1668-1733) : Pièces De Clavecin, Troisième Livre, 1722, 18e ordre. 6. Le Tic-Toc-Choc Ou Les Maillotins - Légèrement Et Marqué. Scott Ross, clavecin. De l'album "François Couperin - L'Intégrale De Clavecin Au Château D'Assas par Scott Ross" - Label Stil 2506 SAN 78

Enregistré le 12 juillet 1986 à l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert par France Musique...

♫Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en mi mineur : le rappel des oiseaux & Domenico Scarlatti : Sonate en si mineur K 27 L 449. Scott Ross, clavecin - Document France Musique

♫Domenico Scarlatti : Suite ré mineur K. 89 (L 211) - Allegro. Scott Ross, clavecin. Monica Huggett, violon. Christophe Coin, violoncelle. Michel Henry, hautbois. Marc Vallon, basson - Du coffret "Scarlatti : The Keyboard Sonatas" - Label Erato ECD 75439

►Petites histoires et Grandes musiques par Nathalie Moller... 2e épisode : Reynaldo Hahn, ami et amant de Marcel Proust