Nathalia Milstein, Festival de piano de la Roque d'Anthéron & Philippe Tranchet, Festival Un violon sur le sable à Royan

RÉVEIL CLASSIQUE - JEU : 5 invitations pour 2 personnes sont à gagner dans le cadre du Festival Le Vent sur l'arbre en Bourgogne. Concert de Vassilena Serafimova, percussions et marimba, Mardi 1er août 20h30 église de Millay dans la Nièvre. Programme Xenakis, Bach, Alvarez, Aperghis...

Avec quel pianiste Vassilena Serafimova au marimba a t-elle enregistré un disque l'an dernier intitulé "Funambules" sur le label Deutsche Grammophon ? est-ce Thomas Enhco, David Fray ou Tanguy de Williencourt ?

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

♫J.-S.BACH :Concerto en la min BWV 1065 pour 4 pianos et cordes : I. allegro. Michel Beroff, Jean-Philippe Collard, Gabriel Tacchino, Bruno Rigutto. Ensemble orchestral de Paris, Jean-Pierre Wallez (direction) - Album "Concertos 3 et 4 pianos" - Label EMI CLASSICS CDC 7470632

♫FRANZ SCHUBERT :Lied Der Leierman, le joueur de vielle l'un des lieder du Voyage d'hiver. Hans Hotter baryton-basse, Gérald Moore, piano. Album Hans Hotter interprète Le voyage d'hiver de Schubert. Label EMI CLASSICS Référence label 2649042

♫GIOVANNI BATTISTA FONTANA : Sonate n°11 - pour 2 violons et basse continue. Daniel Cuiller et Anne Chevallereau, violons. Ensemble Stradivaria - Album " Giovanni Battista Fontana : Sonate a violino ed altri strumenti" - Label MIRARE MIR 214

♫ANTON DVORAK : Danse slave en Fa Maj op 46 n°4. Philharmonia Orchestra, Nicolaï Malko (direction) Album " Anton Dvorak : Danses slaves et Bedrich Smetana : Prodana nevesta" - Label METRONOME METCD 8010

Un disque du label belge MUSO sorti le 9 juin dernier, un disque consacré aux mélodies de Fauré...

♫GABRIEL FAURE : 2 mélodies op 1 : 1. Le papillon et la fleur. Thibaut Lenaerts, ténor. Philippe Riga, piano. Album "Album Gabriel Fauré : Mélodies" - Label MUSO MU017

♫UMBERTO GIORDANO :Prélude de l'Acte 2 de Siberia. Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan, Riccardo Chailly (direction) Album " Ouvertures Préludes et Intermèdes d'opéras créés à la Scala de Milan" - Label DECCA CLASSICS 4831148

♫JOHANNES BRAHMS :Sonate n°2 en fa maj op 99 Allegro molto - pour violoncelle et piano. Marc Coppey, violoncelle. Peter Laul, piano. Album "Johannes Brahms : Sonates pour violoncelle" - Label AEON aecd 0867

, © Culturebox

Tour de France des festivals... l'invité de 7h40 : Philippe Tranchet, directeur du Festival de musique "Un Violon sur le Sable" 30e édition - du 22 au 30 juillet 2017, plage de la Grande Conche de Royan. Boutiques et billetteries ouvertes sur le front de mer de Royan de 10h à 12h30 puis 14h30-19h30 et NON STOP les jours de concert ! Réserver vos places ICI !

, © Un Violon sur le Sable

Le Violon sur le Sable invite petits et grands, mélomanes avertis ou qui s’ignorent, à s’asseoir sur le sable, face à l’océan, le cœur dans les étoiles, savourer les pages classiques inattendues et jamais entendues plage de la Grande Conche à Royan. La plage devient alors l’une de plus grandes et plus belles salles de concert avec plus de 50 000 personnes chaque soirée de spectacle, sous le ciel étoilé…

♫MAX STEINER :Theme from A summer place film 1959 ""A summer place"" Mantovani Orchestra, direction Paolo Mantovani

♫W.A. MOZART :Sonate pour 2 pianos en Ré Maj K 448 : Molto allegro (arrgt pour piano et marimba). Vassilena Serafimova, marimba. Thomas Enhco, piano. Album " Funambules" - Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DGG 4812578

♫ROBERT SCHUMANN : Finale du 3e quatuor op. 41. Quatuor Hermès : Omer Bouchez et Elise Liu, violons / Yung-Hsin-Lou-Chang alto/ Anthony Kondo, violoncelle. Album " Robert Schumann : Quatuors à cordes" - Label LA DOLCE VOLTA LDV 17

♫GEORGE GERSHWIN : Concerto en Fa majeur. Jean-Yves Thibaudet, piano. Orchestre Symphonique de Baltimore, Marin Aslop (direction) Album " Jean Yves Thibaudet interprète des oeuvres de Gershwin" - Label DECCA 478 2189

à lire aussi article Nathalia Milstein remporte le prix du jeune soliste des medias francophones publics 2017

L'invitée de 8h10 : Nathalia Milstein, en concert mercredi 9 août à 18h, parc du château de Florans - dans le cadre du Festival International de piano de la Roque d'Anthéron - 37e édition du 21 juillet au 19 août 2017

Née en 1995 dans une famille de musiciens russes, Nathalia Milstein révèle des dons musicaux précoces, initiée au piano par son père, elle poursuit ses études au Conservatoire de Musique de Genève, puis à la Haute École de Musique de Genève, dont elle sort diplômée en 2013 dans la classe de Nelson Goerner - auprès de qui elle se perfectionne toujours.

Louée pour sa personnalité musicale, sa maturité et le raffinement de son jeu, Nathalia Milstein est à l'aube d'une très belle carrière, elle se produit depuis plusieurs années en duo avec sa sœur la violoniste Maria Milstein. Elle a récemment enregistré un premier disque solo consacré à Prokofiev et Ravel, à paraître chez Mirare. Bienvenue sur le site de Nathalia Milstein !

♫SERGEI PROKOFIEV : Jorge Bolet, piano

Enregistrement à Moscou entre 1950 et 1952...

♫ROBERT SCHUMANN : Préambule du Carnaval, op. 9. Vladimir Sofronitsky, piano. Album " Schumann et Mendelssohn : Oeuvres pour piano" - Label URANIA RECORDS SP 4205

♫MAURICE RAVEL :La Valse. Orchestre Philharmonique de New-York, Leonard Bernstein (direction) Album " Leonard Bernstein dirige Maurice Ravel" - Label SONY SMK 47603

♫J.- S. BACH : Toccata et fugue BWV 911, Fugue. Nathalia Milstein, piano

, © Radio France

"