Nora Cismondi, hautbois solo de l'Orchestre National de France & Julien Kieffer, Festival de Musique de St Paul de Vence

►RÉVEIL CLASSIQUE - JEU : 3 invitations pour 2 personnes à gagner pour le concert de l’Orchestre de Paris sous la direction de Duncan Ward au Grand Théatre de Provence dans le cadre du Festival d’Aix en Provence, ce mercredi 12 juillet à 20h !

A l’origine les 2 Suites pour petit orchestre de Stravinsky ne sont pas écrites pour cette formation. Pour quel instrument ces pièces avaient-elles donc été composées ? Tuba, piano 4 mains ou violon ?

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

♫J.-S. BACH: Prélude de la Suite anglaise n°2 en la min BWV 807. Jean-Frédéric Neuburger, piano. Album " Jean Frederic Neuburger live at suntory hall" - Label MIRARE MIR 060

Le Quatuor Talich se concentre avec un véritable bonheur, sur la volubilité d’une musique qui ne laisse pas une minute de répit à l’auditeur. La finesse des membres fait ici merveille, dans une approche classique et légère qui emporte l’adhésion...

♫FELIX MENDELSSOHN :Quatuor à cordes n°1 en Mi bémol Maj op 12 : Molto allegro e vivace . Quatuor Talich. Album "Felix Mendelssohn : Intégrale des quatuors à cordes" - label LA DOLCE VOLTA LDV 115.7

♫ANTONIO VIVALDI :opéra ""Orlando furioso"" : air d'Orlando : ""Nel profondo"" (Acte I Sc 5) Marie-Nicole Lemieux, contralto, Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi, direction" Album "La passion Lemieux" - label Naïve

♫ANTON BRUCKNER :Symphonie n°9, 3e mvt Adagio. Orchestre Symphonique de Chicago, Riccardo Muti, direction. Album " Anton Bruckner : Symphonie n°9" - Label CSO Resound CSOR9011701

♫FRANZ SCHUBERT : Der Lindenbaum (du recueil Le Voyage d'hiver) Philippe Sly, baryton-basse, John Charles Britton, guitare. Album "Schubert sessions" - Label ANALEKTA AN29999

►Tour de France des festivals... l'invité de 7h40 : Julien Kieffer, directeur du Festival de Musique de Chambre de Saint-Paul de Vence - 7e édition du 20 au 28 juillet 2017

, © Festival de Musique de Chambre de Saint-Paul de Vence

♫ROBERT SCHUMANN : 2e Quatuor à cordes op. 41 n°2 en fa majeur 1er mvt : Allegro Vivace. Quatuor Modigliani, nouveauté de disque, qui parraîtra en septembre sur le label Mirare

♫BENJAMIN BRITTEN : 3 extraits de A ceremony of Carols; Balulalow, As dew in Aprille, This little babe. Choeur du Trinity Collège de Cambridge, Stephen Layton direction. _A_lbum " Benjamin Britten : A ceremony of carols et Saint Nicolas" - Label HYPERION CDA67946

♫J.-S. BACH : Suite pour violoncelle n°3 1er mvt Prélude. Jean-Guihen Queyras, violoncelle. Album "Album Jean Sébastien Bach : les 6 suites pour violoncelle" - Label HARMONIA MUNDI HMC 901970.71

♫JOSEPH HAYDN : Concerto n°3 pour violon en La Maj HOB VII a : 3, Allegro. Kristof Barati, violon. Orchestre symphonique de chambre de Budapest, Imre Rohmann, direction. Album " Haydn / Album anniversaire 2009 / Rohmann; Barati" - Label BUDAPEST MUSIC CENTER RECORDS BMC CD 156

►L'invitée de 8h10 : Nora Cismondi

Après avoir reçu les premiers prix de hautbois et de musique de chambre au CNSM de Paris dans les classes de J.L. Capezzali, Jacques Tys, David Walter, elle se perfectionne avec Maurice Bourgue.

Lauréate de concours internationaux : le Printemps de Prague (2001), Toulon (2002), l’ ARD de Münich (2003), Sonymusic Foundation Tokyo (2006), elle se produit en soliste dans de nombreuses salles européennes : Camerata de Bâle, Orchestre symphonique de la Radio de Münich, Orchestre de chambre de Mantoue, Orchestre de Chambre d’ Auvergne…

Reconnue par ses pairs, elle est nommée Révélation classique de l’ Adami en 2005 lors du Midem de Cannes.

Après 7 saisons à l’orchestre de l’Opéra national de Paris, Nora Cismondi rejoint l’Orchestre National de France en 2006, au poste de hautbois solo.

Nora Cismondi est l’invitée d’orchestres prestigieux : LSO, Santa Cecilia, d’ensembles : l’Orchestre de chambre d’ Europe, le Mahler chamber Orchestra ou encore l’Orchestre du festival de Budapest.

Titulaire du C.A. depuis 2006, elle partage son expérience lors de master-classes à travers l’Europe et l’Asie, se voit confier la classe de hautbois du CRR de Paris en 2012. Depuis 2011, elle est attachée à la Guildhallschool of music de Londres en tant que visiting professor.

♫W.-A. MOZART :Symphonie concertante n°1 en mi bemol majeur pour hautbois, clarinette, cor et basson et orchestre K. 297B 3e mvt. Orchestre de chambre de Prague, Nora Cismondi (hautbois), Gilbert Audin (basson), Mischa Cliquennois (cor), Florent Heau (clarinette). Album " Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie concertante et Concerto pour clarinette" - Label TRANSART TR146

♫HENRI "DUTILLEUX :Scherzo de la Sonate pour hautbois et violon. Nora Cismondi, hautbois, Sébastien Vichard, piano. Album " Henri Dutilleux : Musique de chambre" - Label HERISSON LH15

♫ROGER STEPTOE : Concerto pour hautbois et orchestre à cordes Allegro - cadenza - andante ma con poco moto. Forum Sinfonieta, direction Jérôme Devaud, Nora Cismondi, hautbois. Album " Roger Steptoe : Light et autres oeuvres" - Label EXPLOR EC005

♫ANDRE JOLIVET : Sérénade pour hautbois et piano, 1er mvt Cantilène. Filippo Farinelli, piano. Nora Cismondi, hautbois.

Deux Dutilleux face à face dans un disque chambriste, enregistré de janvier à mars 2016 au CNSM de Paris...

♫HENRI DUTILLEUX : Les citations : 1. For Aldeburgh 85 - dyptique pour hautbois clavecin contrebasse et percussions. Nora Cismondi (hautbois), Mathieu Dupouy (clavecin) Axel Salles (contrebasse), Emmanuel Curt (percussions) Album " Henri Dutilleux : Musique de chambre" - Label HERISSON LH15