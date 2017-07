Michael Dian, directeur du Festival de Chaillol Hautes-Alpes & Geneviève Laurenceau, du Festival de Musique d'Obernai

RÉVEIL CLASSIQUE - JEU : 5 invitations pour 2 personnes dans le cadre du Festival Européen Jeunes Talents à Paris, concert CARTE BLANCHE à ADAM LALOUM.- samedi 22 juillet à 20h aux Archives Nationales, 60 rue des Francs Bourgeois, Paris 3e.

5 invitations pour 2 personnes dans le cadre du Festival Européen Jeunes Talents à Paris, Le pianiste Adam Laloum accompagné de la mezzo-soprano Claire Péron, du violoniste Philippe Chardon et de la violoncelliste Michèle Pierre,

Programme : Chostakovitch, Schumann, Franck, Brahms et un nocturne pour violoncelle et piano de Thierry Escaich

En quelle année Adam Laloum a t-il gagné le 1er grand prix et le prix du public du concours international de piano Clara Haskil ? En 2004 en 2009 ou en 2015 ?

♫J.-S. BACH :l'air Sich üben im Lieben de la cantate ""Weichet nur (Dissipez-vous) BWV 202. Carolyn Sampson, soprano. Freiburger Barockorchester, Petra Müllejans, direction. Album " Johann Sebastian Bach : Cantatas for soprano" - label HARMONIA MUNDI 2252DI

♫ROBERT SCHUMANN : Quintette en Mi bémol Maj op 44 pour piano et quatuor à cordes, Finale. Philippe Koch, violon. Stéphane de May, piano. Damien Pardoen, violon. Pierre-Henri Xuereb, alto, Luc Tooten, violoncelle. Album " Robert Schumann : Quintette op 44 et Quatuor op 47" - label PAVANE RECORDS 91547

♫GIROLAMO FRESCOBALDI : Canzone n°1 (Canzona prima) - version pour virginal. Yoann Moulin, virginal. Album " Girolamo Frescobaldi : Intavolatura di cembalo" - label ENCELADE ECL1601

♫FELIX MENDELSSOHN : Symphonie n°1 en ut min op 11 Allegro con fuoco. Deutsche Radio Philharmonie, Christoph Poppen (direction) Album " Felix Mendelssohn : Integrale des symphonies" - label OEHMS OC 709

♫VINCENZO BELLINI :Les puritains, Prélude. Orchestre du théâtre de la Scala de Milan, Tullio Seraffin (direction) Album " Vincenzo Bellini : I puritani (intégrale)" label WARNER CLASSICS 0825646341184

♫MAURICE RAVEL : Gaspard de la nuit, Ondine. Bertrand Chamayou, piano. Album " Maurice Ravel : Intégrale des oeuvres pour piano seul" - label ERATO 082564602681

Tour de France des festivals... l'invité de 7h40 : Geneviève Laurenceau, Directrice artistique du Festival de Musique d'Obernai du 21 au 28 juillet 2017





♫PIOTR IlITCH TCHAIKOVSKY : La belle au bois dormant op 66 Acte I Scène n°6 : Tempo de valse . Orchestre Philharmonique de Bergen, Neeme Järvi, direction. Album " Tchaikovsky : La belle au bois dormant op 66 (Intégrale). Label CHANDOS CHSA 511

♫Louis-Claude DAQUIN :Une jeune pucelle pour choeur et ensemble instrumental. Maitrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction) Album Noël baroque. - Label ALPHA 266

L'invité de 8h10 : Michael Dian, directeur du Festival de Chaillol dans les Hautes-Alpes du 18 juillet au 12 août 2017. Retrouvez les infos ICI ! la billetterie en ligne Brochure en ligne ICI !

, © Michael Dian

Et le tél pour contacter le Festival de Chaillol 04 92 50 13 90 n'est valable que de la mi-juillet à la mi-août !

♫BENJAMIN BRITTEN :Suite n°3 en ut min op 87, Mournful song pour violoncelle. Noémi Boutin, violoncelle. Album "Benjamin Britten : Intégrale des suites pour violoncelle" - Label NOMADMUSIC NMM039

♫HILDEGARD VON BINGEN :Zad Moultaka "O aeterne Deus. Ensemble De Caelis. Album " O aeterne Deus L 2 Pf 7 - antienne pour voix de femmes a cappella" - Album "Laurence Brisset dirige Hildegard von Bingen et Zad Moultaka" - Label L'EMPREINTE DIGITALE ED13241

Gravés récemment sur disque, les titres interprétés le 9/08/2017 - 21h - Église - La Fauriepar le quartet raviront spécialistes et amateurs de cette danse sociale devenue célèbre qui fera dire à Leopoldo Marechal, grand écrivain argentin du siècle dernier "Le tango est une possibilité infinie"

, © Festival de Chaillol

♫VICTOR PARMA :Madre y maestra. Ensemble Los Lobos del Tango : Anna Guyenot - piano, Aurélie Gallois - violon, Eve Cupial - bandonéon, Pascale Guillard - contrebasse. Album "’Al Acecho (à l’affut)"

♫J.-S. BACH :Variations Goldberg, Aria, Variations n°1 et 2. Céline Frisch, clavecin. Album "Jean Sébastien Bach : Variations Goldberg Bwv 988 / 14 canons BWV1087" - label ALPHA 014